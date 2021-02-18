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Милан
 
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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 14 (3) 0.64
2. Кесси Франк 7 (6) 0.32
3. Леау Рафаэл 5 0.23
4. Тео Эрнандес 4 0.18
5. Ребич Анте 4 0.18
6. Калабрия Давиде 2 0.09
7. Салемакерс Алексис 2 0.09
8. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.05
9. Диас Брахим 1 0.05
10. Романьоли Алессио 1 0.05
11. Кастильехо Самуэль 1 0.05
12. Хёуге Йенс 1 0.05
13. Калюлю Пьер 1 0.05
14. Беннасер Исмаэль 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 16 (4) 0.73
2. Мартинес Лаутаро 11 0.5
3. Хакими Ашраф 6 0.27
4. Барелла Николо 3 0.14
5. Д'Амброзио Данило 3 0.14
6. Санчес Алексис 2 0.09
7. Перишич Иван 2 0.09
8. Гальярдини Роберто 2 0.09
9. Шкриньяр Милан 2 0.09
10. Брозович Марсело 1 0.05
11. Видаль Артуро 1 0.05
12. Де Врей Стефан 1 0.05
13. Янг Эшли 0 0
14. Дармиан Маттео 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 6 0
2. Кесси Франк 6 0
3. Тео Эрнандес 6 0
4. Калабрия Давиде 5 0
5. Леау Рафаэл 5 0
6. Салемакерс Алексис 2 1
7. Ребич Анте 3 0
8. Кастильехо Самуэль 3 0
9. Далот Диогу 3 0
10. Тонали Сандро 1 1
11. Ибрагимович Златан 2 0
12. Чалханоглу Хакан 2 0
13. Крунич Раде 2 0
14. Габбия Маттео 2 0
15. Кьяер Симон 1 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Лукаку Ромелу 4 0
2. Брозович Марсело 4 0
3. Барелла Николо 4 0
4. Хакими Ашраф 4 0
5. Бастони Алессандро 4 0
6. Янг Эшли 3 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Перишич Иван 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Де Врей Стефан 2 0
12. Д'Амброзио Данило 2 0
13. Ханданович Самир 1 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 13.64% (6) 22.73% (10) 11.36% (5) 22.73% (10) 6.82% (3) 22.73% (10)
 Интер Милан 6% (3) 14% (7) 10% (5) 18% (9) 28% (14) 24% (12)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан
Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус
Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан

Последние игры между собой

Милан: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Интер Милан 2:1 Милан Кубок Интер Милан 1:2 Милан Серия A Интер Милан 4:2 Милан Серия A Милан 0:2 Интер Милан Серия A
Милан 2:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Милан Серия A Милан 0:0 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 3:2 Милан Серия A Интер Милан 2:2 Милан Серия A Милан 2:2 Интер Милан Серия A Милан 3:0 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Трофео Сан Никола Милан 0:1 Интер Милан Товарищеские матчи Интер Милан 1:0 Милан Серия A Милан 2:1 Интер Милан Товарищеские матчи Милан 1:0 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 0:0 Милан Серия A Милан 1:1 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
5. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
6. Лацио Заявка 22 12 4 6 37 - 30 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона Заявка 22 9 6 7 28 - 24 33
10. Сампдория Заявка 22 9 3 10 33 - 33 30
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
13. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
14. Специя Заявка 22 6 6 10 30 - 38 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Фиорентина Заявка 22 5 7 10 22 - 35 22
17. Торино Заявка 22 2 11 9 32 - 41 17
18. Кальяри Заявка 22 3 6 13 24 - 40 15
19. Парма Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
5. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
6. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
7. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
9. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
10. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 11 2 3 6 13 - 20 9
18. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
19. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 2 дня 15 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Милан 32% (16)
    X 42% (21)
    Интер Милан 26% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Интер Милан
    3.80
    3.74
    2.15
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.55 3.45 2.10
    Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.74 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.70 2.02
      3.80 3.70 2.04

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.90 1.01 9.20 1.03 3.88 1.24 3.26 1.34 2.22 1.83 1.67 2.21 1.42 2.78 1.20 4.20 1.14 4.95 1.04 7.70
    14.50 0.00 10.00 1.04 4.00 1.22 3.25 1.32 2.14 1.71 1.91 1.89 1.68 2.21 1.42 2.70 1.20 4.20 1.14 4.90 1.04 8.30 1.03 8.90 0.00 15.00
    4.66 1.22 2.67 1.53 2.21 1.73 1.98 1.93 1.73 2.22 1.58 2.53 1.47 2.82 1.18 5.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.37 2.12 1.72 1.50 2.59 1.18 4.95 1.13 6.05
    2.18 1.68 1.47 2.60 1.15 4.70
    2.88 1.47 2.26 1.70 1.76 2.19 1.53 2.65 1.36 3.39
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.88 1.92 1.40 2.95 1.27 3.76
    3.10 1.37 1.82 1.89 1.37 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.23
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
    Где смотреть матч Милан - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Интер Милан

    Исход игры
    Милан
    32% (16)
    Ничья
    42% (21)
    Интер Милан
    26% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30% (15)
    2:1 Милан
    20% (10)
    1:2 Интер Милан
    16% (8)
    2:2 Ничья
    10% (5)
    3:2 Милан
    4% (2)
    0:3 Интер Милан
    4% (2)
    1:0 Милан
    4% (2)
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