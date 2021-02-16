  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 10 (1) 0.45
2. Грилиш Джек 6 0.27
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.23
4. Траоре Бертран 4 0.18
5. Баркли Росс 3 0.14
6. Мингс Тайрон 2 0.09
7. Конса Эзри 2 0.09
8. Макгинн Джон 1 0.05
9. Хурихан Конор 1 0.05
10. Хаус Кортни 1 0.05
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 12 (6) 0.5
2. Барнс Харви 8 0.33
3. Мэддисон Джеймс 7 0.29
4. Тилеманс Юри 5 (2) 0.21
5. Джастин Джеймс 2 0.08
6. Кастань Тимоти 1 0.04
7. Прает Деннис 1 0.04
8. Ндиди Уилфред 1 0.04
9. Перес Айосе 1 0.04
10. Ихеаначо Келечи 1 0.04
11. Олбрайтон Марк 0 0
12. Юндер Дженгиз 0 0
13. Эванс Джонни 0 0
14. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 5 1
2. Мингс Тайрон 4 1
3. Макгинн Джон 5 0
4. Грилиш Джек 5 0
5. Кэш Мэтти 5 0
6. Таргетт Мэтт 4 0
7. Накамба Марвелус 2 0
8. Конса Эзри 2 0
9. Тейлор Нил 1 0
10. Хаус Кортни 1 0
11. Сансон Морган 1 0
12. Эль-Гази Анвар 1 0
13. Уоткинс Олли 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Менди Нампалис 5 0
3. Фухс Кристиан 4 0
4. Тилеманс Юри 4 0
5. Мэддисон Джеймс 4 0
6. Джастин Джеймс 4 0
7. Фофана Уэсли 4 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Сёюнджю Чаглар 2 0
10. Ндиди Уилфред 2 0
11. Перес Айосе 1 0
12. Варди Джейми 1 0
13. Амарти Даниэль 1 0
14. Кастань Тимоти 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 22.86% (8) 5.71% (2) 11.43% (4) 14.29% (5) 22.86% (8) 22.86% (8)
 Лестер 10.26% (4) 12.82% (5) 20.51% (8) 10.26% (4) 10.26% (4) 35.9% (14)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла
Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла
Лестер Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Лестер 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Лестер 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Лестер Кубок лиги Лестер 1:1 Астон Вилла Кубок лиги
Астон Вилла 1:4 Лестер Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Лестер Кубок Лестер 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Лестер Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 24 12 6 6 40 - 24 42
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон Заявка 23 11 4 8 35 - 33 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 24 7 6 11 18 - 30 27
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 24 3 10 11 20 - 32 19
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
3. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 2 дня 15 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Астон Вилла 12.8% (6)
    X 27.7% (13)
    Лестер 59.6% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Лестер
    2.97
    3.68
    2.47
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.67 2.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.68 2.44
    Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.45 2.44
      2.97 3.58 2.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.01 9.70 1.03 3.88 1.22 3.10 1.37 2.10 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
    13.00 1.01 9.10 1.04 3.95 1.25 3.00 1.38 2.03 1.81 1.82 2.02 1.60 2.39 1.38 2.95 1.17 4.80 1.14 5.30 1.04 9.30 1.03 9.90 0.00 16.50
    4.27 1.25 2.47 1.60 2.08 1.82 1.86 2.05 1.63 2.40 1.51 2.73 1.42 3.04 1.16 6.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
    2.08 1.74 1.47 2.65 1.15 5.20
    3.33 1.37 2.74 1.50 2.15 1.79 1.69 2.28 1.49 2.78
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
    2.95 1.37 1.77 1.99 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.64 2.20
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.37
    Где смотреть матч Астон Вилла - Лестер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Астон Вилла - Лестер

    Исход игры
    Астон Вилла
    12.8% (6)
    Ничья
    27.7% (13)
    Лестер
    59.6% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    44.7% (21)
    1:1 Ничья
    17% (8)
    0:1 Лестер
    10.6% (5)
    2:1 Астон Вилла
    8.5% (4)
    0:2 Лестер
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     