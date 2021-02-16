Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|10 (1)
|0.45
|2.
|Грилиш Джек
|6
|0.27
|3.
|Эль-Гази Анвар
|5 (2)
|0.23
|4.
|Траоре Бертран
|4
|0.18
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.14
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.09
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.09
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.05
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.05
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.05
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|13.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|14.
|Трезеге
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|12 (6)
|0.5
|2.
|Барнс Харви
|8
|0.33
|3.
|Мэддисон Джеймс
|7
|0.29
|4.
|Тилеманс Юри
|5 (2)
|0.21
|5.
|Джастин Джеймс
|2
|0.08
|6.
|Кастань Тимоти
|1
|0.04
|7.
|Прает Деннис
|1
|0.04
|8.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.04
|9.
|Перес Айосе
|1
|0.04
|10.
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.04
|11.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|12.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|13.
|Эванс Джонни
|0
|0
|14.
|Менди Нампалис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|5
|1
|2.
|Мингс Тайрон
|4
|1
|3.
|Макгинн Джон
|5
|0
|4.
|Грилиш Джек
|5
|0
|5.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|6.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|8.
|Конса Эзри
|2
|0
|9.
|Тейлор Нил
|1
|0
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0
|11.
|Сансон Морган
|1
|0
|12.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|13.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|7
|0
|2.
|Менди Нампалис
|5
|0
|3.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|4
|0
|5.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|6.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|7.
|Фофана Уэсли
|4
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|10.
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|11.
|Перес Айосе
|1
|0
|12.
|Варди Джейми
|1
|0
|13.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|14.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|15.
|Томас Люк
|1
|0
|16.
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|22.86% (8)
|Лестер
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|35.9% (14)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла
Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла
Лестер Последние 20 матчей: +12 =5 -3Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|49 - 15
|56
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|50 - 31
|46
|4.
|Челси
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|40 - 24
|42
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|37 - 28
|42
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|45 - 32
|40
|7.
|Эвертон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|35 - 33
|37
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 25
|34
|11.
|Лидс
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|40 - 42
|32
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 32
|30
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 39
|29
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|18 - 30
|27
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 40
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 32
|19
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|19 - 55
|13
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|24
|3
|2
|19
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 15
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 8
|27
|3.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|24 - 26
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Астон Вилла - Лестер
Исход игры
Астон Вилла
12.8% (6)
Ничья
27.7% (13)
Лестер
59.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
62.22% (28)
Меньше
37.78% (17)
Обе команды забьют
Да
80% (36)
Нет
20% (9)
Популярный счёт
1:2 Лестер
44.7% (21)
1:1 Ничья
17% (8)
0:1 Лестер
10.6% (5)
2:1 Астон Вилла
8.5% (4)
0:2 Лестер
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!