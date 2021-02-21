  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Герта
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
РБ Лейпциг
0' 11'
22
Ярстейн
Руне
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
31
Дордой
Мартон
17
Миттельштедт
Максимилиан
7
Леки
Мэттью
28
Хедира
Сами
29
Тусар
Люка
10
Кунья
Матеус
11
Лукебакио
Доди
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
14
Адамс
Тайлер
7
Забитцер
Марсель
8
Хайдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
11
Хи-Чан
Хван
9
Поульсен
Юссуф
Герта
4-3-1-2
РБ Лейпциг
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.27
2. Пёнтек Кшиштоф 5 0.23
3. Кордоба Джон 5 0.23
4. Лукебакио Доди 3 0.14
5. Пекарик Петер 2 0.09
6. Гендузи Маттео 2 0.09
7. Нец Лука 1 0.05
8. Нганкам Жессик 1 0.05
9. Дарида Владимир 0 0
10. Дилросун Джавайро 0 0
11. Миттельштедт Максимилиан 0 0
12. Хедира Сами 0 0
13. Леки Мэттью 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 4 0.18
2. Поульсен Юссуф 4 0.18
3. Форсберг Эмиль 4 (1) 0.18
4. Нкунку Кристофер 4 0.18
5. Забитцер Марсель 4 (3) 0.18
6. Ольмо Дани 3 (1) 0.14
7. Орбан Вилли 3 0.14
8. Мукиэле Норди 2 0.09
9. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.09
10. Хайдара Амаду 1 0.05
11. Сорлот Александр 1 0.05
12. Адамс Тайлер 1 0.05
13. Юпамекано Део 1 0.05
14. Клюйверт Джастин 1 0.05
15. Конате Ибраима 1 0.05
16. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 7 0
2. Пекарик Петер 4 0
3. Тусар Люка 4 0
4. Пёнтек Кшиштоф 4 0
5. Гендузи Маттео 3 0
6. Зефёйк Дейовайсио 1 1
7. Дарида Владимир 2 0
8. Кордоба Джон 2 0
9. Миттельштедт Максимилиан 2 0
10. Торунарига Джордан 2 0
11. Хедира Сами 1 0
12. Боята Дедрик 1 0
13. Платтенхардт Марвин 1 0
14. Штарк Никлас 1 0
15. Лукебакио Доди 1 0
16. Альдерете Омар 1 0
17. Нганкам Жессик 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 4 0
2. Орбан Вилли 4 0
3. Забитцер Марсель 3 0
4. Мукиэле Норди 3 0
5. Адамс Тайлер 3 0
6. Юпамекано Део 3 0
7. Хальстенберг Марсель 2 0
8. Сорлот Александр 2 0
9. Клостерманн Лукас 2 0
10. Анхелиньо Хосе 2 0
11. Нкунку Кристофер 2 0
12. Хайдара Амаду 2 0
13. Поульсен Юссуф 1 0
14. Хенрихс Бенджамин 1 0
15. Хи-Чан Хван 1 0
16. Ольмо Дани 1 0
17. Клюйверт Джастин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Герта 8% (2) 0 24% (6) 24% (6) 16% (4) 28% (7)
 РБ Лейпциг 11.11% (4) 19.44% (7) 22.22% (8) 19.44% (7) 13.89% (5) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер
Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум
РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Герта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
РБ Лейпциг 2:1 Герта Бундеслига РБ Лейпциг 2:2 Герта Бундеслига Герта 2:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 5:0 Герта Бундеслига
Герта 0:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:3 Герта Бундеслига Герта 1:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Герта Бундеслига РБ Лейпциг 0:1 Герта Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 15 4 3 62 - 31 49
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 22 13 6 3 37 - 18 45
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр Заявка 22 11 9 2 45 - 30 42
5. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
6. Боруссия Д Заявка 22 11 3 8 45 - 31 36
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
10. Штуттгарт Заявка 22 7 8 7 39 - 35 29
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 22 6 5 11 22 - 35 23
14. Кёльн Заявка 22 5 6 11 20 - 36 21
15. Герта 0:0 Заявка 22 4 7 11 26 - 37 19
16. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 22 1 6 15 15 - 56 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
4. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
11. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
12. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта 0:0 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
7. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 11 4 5 2 16 - 11 17
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта 0:0 Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 12'
    Тайлер Адамс прострелил с правого фланга, мяч попал в защитника, потом в него самого и покинул пределы поля. 
  • 10'
    Пока без атак клуб из Берлина. Владеет мячом преимущественно на своей части поля. 
  • 9'
    Снова Матеус Кунья активен, на сей раз он выполнил прострел с фланга, но доставить мяч партнёрам не сумел. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Нарушение правил фиксирует арбитр, не прав оказался Матеус Кунья. 
  • Опасный момент
    6'
    А вот это опасно! Открывается Хван Хи-Чан под передачу из глубины поля, уходит от защитника и пробивает из пределов штрафной площадки, но слишком слабо, вратарь "Герты" справляется. 

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  • Фол, нарушение
    5'
    Доди Лукебакио нарушает правила на чужой половине поля, роняя Хван Хи-Чана.
  • 4'
    "Герта" владеет мячом, но пока без продвижения вперёд, всё это на своей половине поля. 
  • 3'
    Хозяева попытались выйти из обороны в атаку, но не в этот раз, передача Хедиры была заблокирована соперником. 
  • 2'
    Гости с мячом на чужой половине поля, к воротам подойти пока не удаётся. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток! 
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Герта" - "РБ Лейпциг", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    • Прогнозы 145
    Герта 4.1% (6)
    X 9% (13)
    РБ Лейпциг 86.9% (126)
    Все прогнозы
    1.73 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Герта
    Ничья
    РБ Лейпциг
    6.15
    4.62
    1.61
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 3.85 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 6.15 4.55 1.61
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 4.40 1.53
  5.85 4.62 1.57

Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.01 10.00 1.02 3.70 1.19 2.95 1.40 2.41 1.86 1.81 2.00 1.37 2.99 1.16 4.50 1.17 5.35 1.05 8.90 1.04 7.70
16.50 1.01 11.50 1.04 3.90 1.27 3.75 1.31 2.35 1.68 2.10 1.79 1.72 2.08 1.52 3.00 1.27 4.05 1.21 4.75 1.03 7.67 1.03 8.23 1.01 17.00
5.35 1.18 3.29 1.38 2.62 1.54 2.40 1.63 2.14 1.78 1.88 2.03 1.68 2.30 1.56 2.58 1.23 4.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.12 1.72 1.51 2.56 1.16 5.30 1.15 6.30
3.15 1.35 2.07 1.72 1.47 2.70 1.15 4.67 1.10 5.72
3.42 1.36 3.03 1.43 2.39 1.64 1.83 2.09 1.58 2.52 1.40 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.18 2.88 1.42 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
4.51 1.16 2.90 1.29 1.95 1.80 1.32 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 2.14
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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Прогнозы на матч Герта 0:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Герта
4.1% (6)
Ничья
9% (13)
РБ Лейпциг
86.9% (126)
Тотал 2.5
Больше
67.38% (95)
Меньше
32.62% (46)
Обе команды забьют
Да
75.18% (106)
Нет
24.82% (35)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
46.9% (68)
1:3 РБ Лейпциг
13.1% (19)
0:1 РБ Лейпциг
12.4% (18)
0:2 РБ Лейпциг
9% (13)
1:1 Ничья
8.3% (12)
1:0 Герта
2.1% (3)
2:3 РБ Лейпциг
2.1% (3)
2:1 Герта
1.4% (2)
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