Герта
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Олимпиаштадион
РБ Лейпциг
22
Ярстейн
Руне
28
Хедира
Сами
29
Тусар
Люка
10
Кунья
Матеус
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хедира СамиПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Нец ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.27
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|0.23
|3.
|Кордоба Джон
|5
|0.23
|4.
|Лукебакио Доди
|3
|0.14
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.09
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.09
|7.
|Нец Лука
|1
|0.05
|8.
|Нганкам Жессик
|1
|0.05
|9.
|Дарида Владимир
|0
|0
|10.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|11.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|12.
|Хедира Сами
|0
|0
|13.
|Леки Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.18
|2.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.18
|3.
|Форсберг Эмиль
|4 (1)
|0.18
|4.
|Нкунку Кристофер
|4
|0.18
|5.
|Забитцер Марсель
|4 (3)
|0.18
|6.
|Ольмо Дани
|3 (1)
|0.14
|7.
|Орбан Вилли
|3
|0.14
|8.
|Мукиэле Норди
|2
|0.09
|9.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.09
|10.
|Хайдара Амаду
|1
|0.05
|11.
|Сорлот Александр
|1
|0.05
|12.
|Адамс Тайлер
|1
|0.05
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.05
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.05
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.05
|16.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|7
|0
|2.
|Пекарик Петер
|4
|0
|3.
|Тусар Люка
|4
|0
|4.
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|5.
|Гендузи Маттео
|3
|0
|6.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|1
|7.
|Дарида Владимир
|2
|0
|8.
|Кордоба Джон
|2
|0
|9.
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|10.
|Торунарига Джордан
|2
|0
|11.
|Хедира Сами
|1
|0
|12.
|Боята Дедрик
|1
|0
|13.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|14.
|Штарк Никлас
|1
|0
|15.
|Лукебакио Доди
|1
|0
|16.
|Альдерете Омар
|1
|0
|17.
|Нганкам Жессик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|4
|0
|2.
|Орбан Вилли
|4
|0
|3.
|Забитцер Марсель
|3
|0
|4.
|Мукиэле Норди
|3
|0
|5.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|6.
|Юпамекано Део
|3
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|8.
|Сорлот Александр
|2
|0
|9.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|10.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|12.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|13.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|14.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|15.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|16.
|Ольмо Дани
|1
|0
|17.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Герта
|8% (2)
|0
|24% (6)
|24% (6)
|16% (4)
|28% (7)
|РБ Лейпциг
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
|13.89% (5)
|13.89% (5)
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +3 =6 -11Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер
Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум
РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Герта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|62 - 31
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|37 - 18
|45
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|35 - 19
|42
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|45 - 30
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|40 - 24
|37
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|45 - 31
|36
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|35 - 25
|33
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|38 - 33
|33
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|35 - 34
|31
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|39 - 35
|29
|11.
|Вердер
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 39
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|22 - 35
|23
|14.
|Кёльн
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 36
|21
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|22
|4
|7
|11
|26 - 37
|19
|16.
|Арминия
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|18 - 38
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|23 - 43
|17
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|22
|1
|6
|15
|15 - 56
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|37 - 15
|24
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|10.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 9
|18
|7.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 16
|15
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 30
|4
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Герта 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Герта
4.1% (6)
Ничья
9% (13)
РБ Лейпциг
86.9% (126)
Тотал 2.5
Больше
67.38% (95)
Меньше
32.62% (46)
Обе команды забьют
Да
75.18% (106)
Нет
24.82% (35)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
46.9% (68)
1:3 РБ Лейпциг
13.1% (19)
0:1 РБ Лейпциг
12.4% (18)
0:2 РБ Лейпциг
9% (13)
1:1 Ничья
8.3% (12)
1:0 Герта
2.1% (3)
2:3 РБ Лейпциг
2.1% (3)
2:1 Герта
1.4% (2)
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