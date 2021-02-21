Цюрих
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Летцигрунд
Сьон
0:1
12' ГолКлеменца Лука
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
20
Думбия
Усман
26
Хелифи
Салим
18
Крамер
Блаж
52
Весли
Давид
34
Ндойе
Бирама
77
Телер
Сандро
14
Гргич
Анто
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
23 Ронер ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Фрай ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
- Вратарь
-
52 Весли ДавидЗащитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|8 (4)
|0.38
|2.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.19
|3.
|Домджони Тони
|3
|0.14
|4.
|Зобих Лассе
|3
|0.14
|5.
|Тосин Айегун
|3
|0.14
|6.
|Сисей Ассан
|2
|0.1
|7.
|Крамер Блаж
|2
|0.1
|8.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.05
|9.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.05
|10.
|Хелифи Салим
|1
|0.05
|11.
|Алити Фидан
|1
|0.05
|12.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|13.
|Винтер Адриан
|0
|0
|14.
|Валльнер Сильван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|8 (4)
|0.38
|2.
|Карлен Гаэтан
|4
|0.19
|3.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.14
|4.
|Абделлауи Аюб
|2
|0.1
|5.
|Хаза Жаред
|2
|0.1
|6.
|Бамер Жан
|2
|0.1
|7.
|Клеменца Лука
|1
|0.05
|8.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.05
|9.
|Зок Кристиан
|1
|0.05
|10.
|Весли Давид
|1
|0.05
|11.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|12.
|Араз Муса
|0
|0
|13.
|Тупта Любомир
|0
|0
|14.
|Телер Сандро
|0
|0
|15.
|Noah Lovisa
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Натан Рафаэл
|7
|0
|2.
|Думбия Усман
|6
|0
|3.
|Крамер Блаж
|4
|1
|4.
|Тосин Айегун
|3
|1
|5.
|Сисей Ассан
|4
|0
|6.
|Маркезано Антонио
|3
|0
|7.
|Алити Фидан
|3
|0
|8.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|9.
|Винтер Адриан
|2
|0
|10.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|11.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|12.
|Бреше Янник
|1
|0
|13.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|14.
|Ронер Фабиан
|1
|0
|15.
|Домджони Тони
|1
|0
|16.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|7
|1
|2.
|Ди Сере
|4
|0
|3.
|Робертс Улдрикис
|4
|0
|4.
|Зок Кристиан
|4
|0
|5.
|Мартич Иван
|3
|0
|6.
|Гргич Анто
|3
|0
|7.
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|8.
|Руиз Жан
|3
|0
|9.
|Бамер Жан
|3
|0
|10.
|Телер Сандро
|3
|0
|11.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|12.
|Клеменца Лука
|1
|1
|13.
|Япикино Деннис
|2
|0
|14.
|Араз Муса
|2
|0
|15.
|Бальтазар
|2
|0
|16.
|Вакацуки Ямато
|2
|0
|17.
|Оаро Гийом
|1
|0
|18.
|Лакруа Лео
|1
|0
|19.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|20.
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|27.59% (8)
|Сьон
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7Цюрих 2:0 Базель Вадуц 3:2 Цюрих Цюрих 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:3 Цюрих
Сьон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Сьон 1:1 Санкт-Галлен Арау 4:2 Сьон Базель 2:2 Сьон Сьон 3:2 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сьон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Цюрих 4:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0 Заявка
|21
|15
|5
|1
|37 - 15
|50
|2.
|Базель
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|31 - 29
|32
|3.
|Лугано
|1:0 Заявка
|21
|6
|12
|3
|22 - 21
|30
|4.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|21
|8
|4
|9
|31 - 28
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|24 - 24
|28
|6.
|Серветт
|0:1 Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 27
|25
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 28
|24
|8.
|Сьон
|1:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 30
|24
|9.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|20
|5
|5
|10
|31 - 31
|20
|10.
|Вадуц
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 10
|26
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|3.
|Лугано
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|4.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|5.
|Серветт
|0:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 11
|14
|8.
|Сьон
|1:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|9.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 11
|14
|10.
|Вадуц
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|3.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|1:0 Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Серветт
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 15
|10
|7.
|Сьон
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|9.
|Вадуц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|13 - 20
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров