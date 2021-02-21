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  3. Швейцария
Цюрих
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Сьон
0'
0:1
12' Гол
Клеменца Лука
26'
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
4
Омерагич
Бечир
3
Натан
Рафаэл
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Думбия
Усман
26
Хелифи
Салим
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
18
Крамер
Блаж
1
Фаюлу
Тимоти
52
Весли
Давид
34
Ндойе
Бирама
30
Абделлауи
Аюб
77
Телер
Сандро
70
Jose
Aguilar
Martinez
6
Зок
Кристиан
14
Гргич
Анто
7
Клеменца
Лука
11
Карлен
Гаэтан
98
Тупта
Любомир
Цюрих
4-2-3-1
Сьон
4-3-2-1

Ход матча

12'
0:1
Клеменца Лука
(Тупта Любомир)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 8 (4) 0.38
2. Кололли Беньямин 4 (1) 0.19
3. Домджони Тони 3 0.14
4. Зобих Лассе 3 0.14
5. Тосин Айегун 3 0.14
6. Сисей Ассан 2 0.1
7. Крамер Блаж 2 0.1
8. Шёнбахлер Марко 1 0.05
9. Ньонто Вильфред 1 0.05
10. Хелифи Салим 1 0.05
11. Алити Фидан 1 0.05
12. Джемаили Блерим 0 0
13. Винтер Адриан 0 0
14. Валльнер Сильван 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 8 (4) 0.38
2. Карлен Гаэтан 4 0.19
3. Робертс Улдрикис 3 0.14
4. Абделлауи Аюб 2 0.1
5. Хаза Жаред 2 0.1
6. Бамер Жан 2 0.1
7. Клеменца Лука 1 0.05
8. Ди Сере 1 (1) 0.05
9. Зок Кристиан 1 0.05
10. Весли Давид 1 0.05
11. Тосетти Маттео 0 0
12. Араз Муса 0 0
13. Тупта Любомир 0 0
14. Телер Сандро 0 0
15. Noah Lovisa 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Натан Рафаэл 7 0
2. Думбия Усман 6 0
3. Крамер Блаж 4 1
4. Тосин Айегун 3 1
5. Сисей Ассан 4 0
6. Маркезано Антонио 3 0
7. Алити Фидан 3 0
8. Крьезиу Хекуран 1 1
9. Винтер Адриан 2 0
10. Джемаили Блерим 2 0
11. Шёнбахлер Марко 1 0
12. Бреше Янник 1 0
13. Кололли Беньямин 1 0
14. Ронер Фабиан 1 0
15. Домджони Тони 1 0
16. Ньонто Вильфред 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 7 1
2. Ди Сере 4 0
3. Робертс Улдрикис 4 0
4. Зок Кристиан 4 0
5. Мартич Иван 3 0
6. Гргич Анто 3 0
7. Карлен Гаэтан 3 0
8. Руиз Жан 3 0
9. Бамер Жан 3 0
10. Телер Сандро 3 0
11. Ндойе Бирама 1 1
12. Клеменца Лука 1 1
13. Япикино Деннис 2 0
14. Араз Муса 2 0
15. Бальтазар 2 0
16. Вакацуки Ямато 2 0
17. Оаро Гийом 1 0
18. Лакруа Лео 1 0
19. Тосетти Маттео 1 0
20. Фаюлу Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 6.9% (2) 20.69% (6) 20.69% (6) 13.79% (4) 10.34% (3) 27.59% (8)
 Сьон 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2) 20.83% (5) 20.83% (5) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Цюрих 2:0 Базель Вадуц 3:2 Цюрих Цюрих 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:3 Цюрих
Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано
Сьон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Сьон 1:1 Санкт-Галлен Арау 4:2 Сьон Базель 2:2 Сьон Сьон 3:2 Санкт-Галлен
Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сьон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Цюрих 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига
Цюрих 4:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 21 15 5 1 37 - 15 50
2. Базель Заявка 21 9 5 7 31 - 29 32
3. Лугано 1:0 Заявка 21 6 12 3 22 - 21 30
4. Цюрих 0:1 Заявка 21 8 4 9 31 - 28 28
5. Санкт-Галлен Заявка 21 7 7 7 24 - 24 28
6. Серветт 0:1 Заявка 21 6 7 8 22 - 27 25
7. Лозанна-Спорт Заявка 21 6 6 9 25 - 28 24
8. Сьон 1:0 Заявка 21 5 9 7 25 - 30 24
9. Люцерн 0:1 Заявка 20 5 5 10 31 - 31 20
10. Вадуц Заявка 20 4 6 10 18 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 11 8 2 1 18 - 10 26
2. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
3. Лугано 1:0 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
4. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
5. Серветт 0:1 Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
6. Санкт-Галлен Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
7. Люцерн 0:1 Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон 1:0 Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Цюрих 0:1 Заявка 11 4 2 5 13 - 11 14
10. Вадуц Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель Заявка 10 5 0 5 14 - 12 15
3. Цюрих 0:1 Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано 1:0 Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Серветт 0:1 Заявка 11 3 1 7 8 - 15 10
7. Сьон 1:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
8. Лозанна-Спорт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
9. Вадуц Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
10. Люцерн 0:1 Заявка 10 2 0 8 13 - 20 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Клеменца Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Сьон
3.94
3.95
3.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.85 3.95 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.65 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.65 1.85
  3.94 3.71 1.90

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.30 1.33 2.18 1.76 1.68 2.19 1.43 2.74 1.19 4.60 1.14 4.80 1.03 8.40
14.00 0.00 9.90 1.03 11.00 1.02 8.50 1.05 3.45 1.28 1.96 1.85 2.65 1.44 1.85 1.90 1.45 2.62 1.31 3.25 1.13 5.40 1.10 6.25 0.00 14.00
4.47 1.22 2.66 1.50 2.22 1.69 2.85 1.44 2.44 1.58 2.00 1.86 1.75 2.13 1.56 2.48 1.17 5.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.30 1.33 2.22 1.66 1.53 2.53 1.19 4.80 1.13 6.00
2.21 1.67 2.25 1.60 1.45 2.62 1.23 3.90 1.04 9.00 1.03 10.00
3.37 1.35 2.84 1.44 2.24 1.68 1.74 2.14 2.11 1.76 1.74 2.15 1.35 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.20 4.20
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Цюрих 0:1 Сьон онлайн

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