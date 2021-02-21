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Цюрих
1:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
0:1
12' Гол
Клеменца Лука
25' Желтая карточка
Весли Давид
0:1
31' Не забитый пенальти
Гргич Анто
38' Желтая карточка
Крамер Блаж
1:1
39' Гол
Крамер Блаж
52' Желтая карточка
Ронер Фабиан
74' Желтая карточка
Думбия Усман
76' Желтая карточка
Оаро Гийом
77' Желтая карточка
Абделлауи Аюб
79' Желтая карточка
Натан Рафаэл
88' Вторая желтая карточка
Весли Давид
90'+5
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
4
Омерагич
Бечир
3
Натан
Рафаэл
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Думбия
Усман
26
Хелифи
Салим
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
18
Крамер
Блаж
1
Фаюлу
Тимоти
52
Весли
Давид
34
Ндойе
Бирама
30
Абделлауи
Аюб
77
Телер
Сандро
6
Зок
Кристиан
70
Jose
Aguilar
Martinez
14
Гргич
Анто
7
Клеменца
Лука
98
Тупта
Любомир
11
Карлен
Гаэтан
Цюрих
4-2-3-1
Сьон
4-1-2-3

Ход матча

12'
0:1
Клеменца Лука
(Тупта Любомир)
25'
 
Весли Давид
31'
0:1
Гргич Анто
38'
Крамер Блаж
 
39'
Крамер Блаж
(Маркезано Антонио)
1:1
52'
Ронер Фабиан
 
60'
 
Оаро Гийом
Карлен Гаэтан
67'
Шёнбахлер Марко
Хелифи Салим
 
74'
Думбия Усман
 
76'
 
Оаро Гийом
77'
 
Абделлауи Аюб
79'
Крьезиу Хекуран
Маркезано Антонио
 
79'
Натан Рафаэл
 
83'
 
Тосетти Маттео
Клеменца Лука
83'
 
Бальтазар
Jose Aguilar Martinez
88'
 
Весли Давид
90'
Винтер Адриан
Домджони Тони
 
90'
 
Бамер Жан
Тупта Любомир

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 8 (4) 0.38
2. Кололли Беньямин 4 (1) 0.19
3. Крамер Блаж 3 0.14
4. Домджони Тони 3 0.14
5. Зобих Лассе 3 0.14
6. Тосин Айегун 3 0.14
7. Сисей Ассан 2 0.1
8. Шёнбахлер Марко 1 0.05
9. Ньонто Вильфред 1 0.05
10. Хелифи Салим 1 0.05
11. Алити Фидан 1 0.05
12. Джемаили Блерим 0 0
13. Винтер Адриан 0 0
14. Валльнер Сильван 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 8 (4) 0.38
2. Карлен Гаэтан 4 0.19
3. Робертс Улдрикис 3 0.14
4. Абделлауи Аюб 2 0.1
5. Хаза Жаред 2 0.1
6. Бамер Жан 2 0.1
7. Клеменца Лука 1 0.05
8. Ди Сере 1 (1) 0.05
9. Зок Кристиан 1 0.05
10. Весли Давид 1 0.05
11. Тосетти Маттео 0 0
12. Араз Муса 0 0
13. Тупта Любомир 0 0
14. Телер Сандро 0 0
15. Noah Lovisa 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Натан Рафаэл 8 0
2. Думбия Усман 7 0
3. Крамер Блаж 5 1
4. Тосин Айегун 3 1
5. Сисей Ассан 4 0
6. Маркезано Антонио 3 0
7. Алити Фидан 3 0
8. Крьезиу Хекуран 1 1
9. Винтер Адриан 2 0
10. Джемаили Блерим 2 0
11. Ронер Фабиан 2 0
12. Шёнбахлер Марко 1 0
13. Бреше Янник 1 0
14. Кололли Беньямин 1 0
15. Домджони Тони 1 0
16. Ньонто Вильфред 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 8 1
2. Ди Сере 4 0
3. Робертс Улдрикис 4 0
4. Зок Кристиан 4 0
5. Мартич Иван 3 0
6. Гргич Анто 3 0
7. Карлен Гаэтан 3 0
8. Руиз Жан 3 0
9. Бамер Жан 3 0
10. Телер Сандро 3 0
11. Ндойе Бирама 1 1
12. Клеменца Лука 1 1
13. Весли Давид 1 1
14. Оаро Гийом 2 0
15. Япикино Деннис 2 0
16. Араз Муса 2 0
17. Бальтазар 2 0
18. Вакацуки Ямато 2 0
19. Лакруа Лео 1 0
20. Тосетти Маттео 1 0
21. Фаюлу Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 6.67% (2) 20% (6) 23.33% (7) 13.33% (4) 10% (3) 26.67% (8)
 Сьон 20% (5) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 20% (5) 20% (5)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Цюрих 2:0 Базель Вадуц 3:2 Цюрих Цюрих 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:3 Цюрих
Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано
Сьон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Сьон 1:1 Санкт-Галлен Арау 4:2 Сьон Базель 2:2 Сьон Сьон 3:2 Санкт-Галлен
Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сьон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Цюрих 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига
Цюрих 4:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 21 15 5 1 38 - 15 50
2. Базель Заявка 21 9 5 7 31 - 29 32
3. Цюрих Заявка 21 8 5 8 32 - 28 29
4. Санкт-Галлен Заявка 21 7 7 7 24 - 24 28
5. Лугано Заявка 21 5 12 4 23 - 24 27
6. Серветт Заявка 21 6 7 8 22 - 28 25
7. Лозанна-Спорт Заявка 21 6 6 9 25 - 28 24
8. Люцерн Заявка 20 6 5 9 34 - 32 23
9. Сьон Заявка 21 4 10 7 25 - 31 22
10. Вадуц Заявка 20 4 6 10 18 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
3. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
4. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
5. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Санкт-Галлен Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
7. Люцерн Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель Заявка 10 5 0 5 14 - 12 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Серветт Заявка 11 3 1 7 8 - 16 10
7. Люцерн Заявка 10 3 0 7 16 - 21 9
8. Лозанна-Спорт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
9. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
10. Вадуц Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Крамер Блаж бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Крамер Блаж получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Гргич Анто пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    25'
    Весли Давид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Клеменца Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.65 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 1.55 5.70
  4.57 1.46 6.60

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.30 1.33 2.18 1.76 1.68 2.19 1.43 2.74 1.19 4.60 1.14 4.80 1.03 8.40
14.00 0.00 9.90 1.03 6.30 1.09 4.70 1.17 1.66 2.13 1.96 1.85 1.15 5.00 1.08 7.00 1.11 5.80 1.08 7.00 1.03 8.50 1.02 9.00 0.00 14.00
4.47 1.22 2.92 1.42 1.53 2.56 1.31 3.55 1.65 2.29 1.41 2.98 1.83 2.03 1.59 2.42 1.35 3.29 1.17 5.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.30 1.33 2.22 1.66 1.53 2.53 1.19 4.80 1.13 6.00
2.21 1.67 2.25 2.62 1.07 7.50 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00
3.37 1.35 2.84 1.44 2.24 1.68 1.74 2.14 1.28 3.74 1.15 5.73 1.35 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Цюрих 1:1 Сьон онлайн

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