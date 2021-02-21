Цюрих
1:1
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Сьон
0:1
12' ГолКлеменца Лука
25' Желтая карточкаВесли Давид
0:1
31' Не забитый пенальтиГргич Анто
38' Желтая карточкаКрамер Блаж
1:1
39' ГолКрамер Блаж
52' Желтая карточкаРонер Фабиан
74' Желтая карточкаДумбия Усман
76' Желтая карточкаОаро Гийом
77' Желтая карточкаАбделлауи Аюб
79' Желтая карточкаНатан Рафаэл
88' Вторая желтая карточкаВесли Давид
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
20
Думбия
Усман
26
Хелифи
Салим
18
Крамер
Блаж
52
Весли
Давид
34
Ндойе
Бирама
77
Телер
Сандро
14
Гргич
Анто
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
23 Ронер ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Фрай ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
- Вратарь
-
52 Весли ДавидЗащитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
12'
0:1
25'
31'
0:1
38'
39'
1:1
52'
74'
76'
77'
79'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|8 (4)
|0.38
|2.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.19
|3.
|Крамер Блаж
|3
|0.14
|4.
|Домджони Тони
|3
|0.14
|5.
|Зобих Лассе
|3
|0.14
|6.
|Тосин Айегун
|3
|0.14
|7.
|Сисей Ассан
|2
|0.1
|8.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.05
|9.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.05
|10.
|Хелифи Салим
|1
|0.05
|11.
|Алити Фидан
|1
|0.05
|12.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|13.
|Винтер Адриан
|0
|0
|14.
|Валльнер Сильван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|8 (4)
|0.38
|2.
|Карлен Гаэтан
|4
|0.19
|3.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.14
|4.
|Абделлауи Аюб
|2
|0.1
|5.
|Хаза Жаред
|2
|0.1
|6.
|Бамер Жан
|2
|0.1
|7.
|Клеменца Лука
|1
|0.05
|8.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.05
|9.
|Зок Кристиан
|1
|0.05
|10.
|Весли Давид
|1
|0.05
|11.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|12.
|Араз Муса
|0
|0
|13.
|Тупта Любомир
|0
|0
|14.
|Телер Сандро
|0
|0
|15.
|Noah Lovisa
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Натан Рафаэл
|8
|0
|2.
|Думбия Усман
|7
|0
|3.
|Крамер Блаж
|5
|1
|4.
|Тосин Айегун
|3
|1
|5.
|Сисей Ассан
|4
|0
|6.
|Маркезано Антонио
|3
|0
|7.
|Алити Фидан
|3
|0
|8.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|9.
|Винтер Адриан
|2
|0
|10.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|11.
|Ронер Фабиан
|2
|0
|12.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|13.
|Бреше Янник
|1
|0
|14.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|15.
|Домджони Тони
|1
|0
|16.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|8
|1
|2.
|Ди Сере
|4
|0
|3.
|Робертс Улдрикис
|4
|0
|4.
|Зок Кристиан
|4
|0
|5.
|Мартич Иван
|3
|0
|6.
|Гргич Анто
|3
|0
|7.
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|8.
|Руиз Жан
|3
|0
|9.
|Бамер Жан
|3
|0
|10.
|Телер Сандро
|3
|0
|11.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|12.
|Клеменца Лука
|1
|1
|13.
|Весли Давид
|1
|1
|14.
|Оаро Гийом
|2
|0
|15.
|Япикино Деннис
|2
|0
|16.
|Араз Муса
|2
|0
|17.
|Бальтазар
|2
|0
|18.
|Вакацуки Ямато
|2
|0
|19.
|Лакруа Лео
|1
|0
|20.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|21.
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|6.67% (2)
|20% (6)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|10% (3)
|26.67% (8)
|Сьон
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|20% (5)
|20% (5)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7Цюрих 2:0 Базель Вадуц 3:2 Цюрих Цюрих 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:3 Цюрих
Сьон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Сьон 1:1 Санкт-Галлен Арау 4:2 Сьон Базель 2:2 Сьон Сьон 3:2 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сьон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Цюрих 4:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|38 - 15
|50
|2.
|Базель
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|31 - 29
|32
|3.
|Цюрих
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|24 - 24
|28
|5.
|Лугано
|Заявка
|21
|5
|12
|4
|23 - 24
|27
|6.
|Серветт
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 28
|25
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 28
|24
|8.
|Люцерн
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|34 - 32
|23
|9.
|Сьон
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|25 - 31
|22
|10.
|Вадуц
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|4.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|5.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 11
|14
|8.
|Сьон
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Серветт
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 16
|10
|7.
|Люцерн
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|16 - 21
|9
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|9.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
|10.
|Вадуц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 17
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров