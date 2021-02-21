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  3. Швейцария
Янг Бойз
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Серветт
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Руй Стив
12' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
26'
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
60
Ридер
Фабиан
19
Мамбимби
Феликс
10
Сулеймани
Миралем
18
Нсаме
Жан-Пьер
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
23
Сассо
Венсан
4
Руй
Стив
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
5
Сеспедес
Борис
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
17
Имери
Кастриот
Янг Бойз
4-4-2
Серветт
4-3-3

Ход матча

4'
Руй Стив
1:0
12'
Лустенбергер Фабиан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 11 (3) 0.52
2. Сибачо Жордан 8 (1) 0.38
3. Элиа Мешак 4 0.19
4. Фасснахт Кристиан 4 0.19
5. Лаупер Сандро 3 0.14
6. Мамбимби Феликс 3 0.14
7. Лефор Жордан 1 0.05
8. Гарсия Улиссес 1 0.05
9. Нгамале Муми 1 0.05
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Эбишер Мишель 0 0
13. Фон Балльмоос Давид 0 0
14. Сьерро Венсан 0 0
15. Али Мохамед 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 8 (2) 0.38
2. Схалк Алекс 5 (1) 0.24
3. Фофана Бубакар II 2 0.1
4. Руй Стив 2 0.1
5. Стеванович Мирослав 1 0.05
6. Валь Тео 1 0.05
7. Конья Тимоте 1 0.05
8. Сеспедес Борис 1 0.05
9. Клиши Гаэль 0 0
10. Сассо Венсан 0 0
11. Диалло Мусса 0 0
12. Имери Кастриот 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 5 0
2. Зесигер Седрик 3 1
3. Али Мохамед 4 0
4. Сьерро Венсан 2 1
5. Нсаме Жан-Пьер 2 1
6. Лефор Жордан 3 0
7. Гарсия Улиссес 3 0
8. Лустенбергер Фабиан 2 0
9. Сулеймани Миралем 2 0
10. Масейрас Кентен 2 0
11. Нгамале Муми 2 0
12. Мартинс Кристофер 1 0
13. Хефти Сильван 1 0
14. Элиа Мешак 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Сибачо Жордан 1 0
17. Ридер Фабиан 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 8 0
2. Сотье Антони 5 0
3. Ондуа Гаэль 5 0
4. Киэ Грежон 5 0
5. Фофана Бубакар II 3 1
6. Имери Кастриот 2 1
7. Стеванович Мирослав 3 0
8. Коне Коро 2 0
9. Руй Стив 2 0
10. Конья Тимоте 2 0
11. Диалло Мусса 2 0
12. Севрен Йоан 2 0
13. Менди Ариал 2 0
14. Сассо Венсан 1 0
15. Фрик Джереми 1 0
16. Азеведо Рикардо 1 0
17. Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 11.11% (4) 33.33% (12) 19.44% (7) 8.33% (3) 22.22% (8) 5.56% (2)
 Серветт 4.76% (1) 19.05% (4) 4.76% (1) 19.05% (4) 23.81% (5) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт
Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз
Серветт Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн
Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Серветт: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Янг Бойз 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига
Серветт 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига Янг Бойз 2:1 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:2 Серветт Суперлига Янг Бойз 6:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 21 15 5 1 37 - 15 50
2. Базель Заявка 21 9 5 7 31 - 29 32
3. Лугано 1:0 Заявка 21 6 12 3 22 - 21 30
4. Цюрих 0:1 Заявка 21 8 4 9 31 - 28 28
5. Санкт-Галлен Заявка 21 7 7 7 24 - 24 28
6. Серветт 0:1 Заявка 21 6 7 8 22 - 27 25
7. Лозанна-Спорт Заявка 21 6 6 9 25 - 28 24
8. Сьон 1:0 Заявка 21 5 9 7 25 - 30 24
9. Люцерн 0:1 Заявка 20 5 5 10 31 - 31 20
10. Вадуц Заявка 20 4 6 10 18 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 11 8 2 1 18 - 10 26
2. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
3. Лугано 1:0 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
4. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
5. Серветт 0:1 Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
6. Санкт-Галлен Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
7. Люцерн 0:1 Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон 1:0 Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Цюрих 0:1 Заявка 11 4 2 5 13 - 11 14
10. Вадуц Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель Заявка 10 5 0 5 14 - 12 15
3. Цюрих 0:1 Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано 1:0 Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Серветт 0:1 Заявка 11 3 1 7 8 - 15 10
7. Сьон 1:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
8. Лозанна-Спорт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
9. Вадуц Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
10. Люцерн 0:1 Заявка 10 2 0 8 13 - 20 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Лустенбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Руй Стив уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Серветт
1.52
6.60
5.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 6.60 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.65 5.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 6.30 13.00
  1.21 6.52 12.42

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.80 1.12 4.30 1.19 2.44 1.53 2.04 1.78 1.67 2.33 1.32 3.38 1.23 3.98 1.10 6.05 1.07 6.50 1.00 11.25
11.50 1.01 11.00 1.02 8.50 1.05 3.55 1.27 2.80 1.40 1.82 1.98 1.90 1.85 1.50 2.48 1.33 3.15 1.15 5.00 1.11 5.80 1.01 11.50 1.01 10.50
5.54 1.16 2.62 1.51 2.46 1.57 2.65 1.50 2.09 1.78 1.81 2.06 1.61 2.37 1.42 2.94 1.26 4.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.76 1.27 2.65 1.48 1.68 2.19 1.26 3.85 1.18 4.85
2.48 1.50 2.42 1.52 1.57 2.31 1.28 3.45 1.05 8.50 1.04 9.00
3.40 1.33 2.72 1.48 1.99 1.87 2.17 1.72 1.79 2.08 1.39 3.06 1.27 3.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.15 1.15 3.68 1.28 2.06 1.76 1.53 2.59 1.33 3.30
2.12 1.67 1.59 2.28 1.31 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
2.65 1.42
Где смотреть матч Янг Бойз 1:0 Серветт онлайн

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