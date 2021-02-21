Янг Бойз
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Стад де Суиз
Серветт
1:0
4' Гол в свои воротаРуй Стив
12' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
60
Ридер
Фабиан
32
Фрик
Джереми
23
Сассо
Венсан
4
Руй
Стив
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
24 Менди АриалПолузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
-
18 Коне КороНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|11 (3)
|0.52
|2.
|Сибачо Жордан
|8 (1)
|0.38
|3.
|Элиа Мешак
|4
|0.19
|4.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0.19
|5.
|Лаупер Сандро
|3
|0.14
|6.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.14
|7.
|Лефор Жордан
|1
|0.05
|8.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.05
|9.
|Нгамале Муми
|1
|0.05
|10.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|13.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|14.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|15.
|Али Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|8 (2)
|0.38
|2.
|Схалк Алекс
|5 (1)
|0.24
|3.
|Фофана Бубакар II
|2
|0.1
|4.
|Руй Стив
|2
|0.1
|5.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.05
|6.
|Валь Тео
|1
|0.05
|7.
|Конья Тимоте
|1
|0.05
|8.
|Сеспедес Борис
|1
|0.05
|9.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|10.
|Сассо Венсан
|0
|0
|11.
|Диалло Мусса
|0
|0
|12.
|Имери Кастриот
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|5
|0
|2.
|Зесигер Седрик
|3
|1
|3.
|Али Мохамед
|4
|0
|4.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|5.
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|1
|6.
|Лефор Жордан
|3
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|8.
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|9.
|Сулеймани Миралем
|2
|0
|10.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|11.
|Нгамале Муми
|2
|0
|12.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|13.
|Хефти Сильван
|1
|0
|14.
|Элиа Мешак
|1
|0
|15.
|Бюрги Николас
|1
|0
|16.
|Сибачо Жордан
|1
|0
|17.
|Ридер Фабиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|8
|0
|2.
|Сотье Антони
|5
|0
|3.
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|4.
|Киэ Грежон
|5
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|3
|1
|6.
|Имери Кастриот
|2
|1
|7.
|Стеванович Мирослав
|3
|0
|8.
|Коне Коро
|2
|0
|9.
|Руй Стив
|2
|0
|10.
|Конья Тимоте
|2
|0
|11.
|Диалло Мусса
|2
|0
|12.
|Севрен Йоан
|2
|0
|13.
|Менди Ариал
|2
|0
|14.
|Сассо Венсан
|1
|0
|15.
|Фрик Джереми
|1
|0
|16.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|17.
|Вуйоз Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|11.11% (4)
|33.33% (12)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|5.56% (2)
|Серветт
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =2 -2Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт
Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз
Серветт Последние 20 матчей: +6 =7 -7Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн
Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Серветт: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Серветт 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига Янг Бойз 2:1 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:2 Серветт Суперлига Янг Бойз 6:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0 Заявка
|21
|15
|5
|1
|37 - 15
|50
|2.
|Базель
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|31 - 29
|32
|3.
|Лугано
|1:0 Заявка
|21
|6
|12
|3
|22 - 21
|30
|4.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|21
|8
|4
|9
|31 - 28
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|24 - 24
|28
|6.
|Серветт
|0:1 Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 27
|25
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 28
|24
|8.
|Сьон
|1:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 30
|24
|9.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|20
|5
|5
|10
|31 - 31
|20
|10.
|Вадуц
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 10
|26
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|3.
|Лугано
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|4.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|5.
|Серветт
|0:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 11
|14
|8.
|Сьон
|1:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|9.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 11
|14
|10.
|Вадуц
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|3.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|1:0 Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Серветт
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 15
|10
|7.
|Сьон
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|9.
|Вадуц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|13 - 20
|6
Победитель
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