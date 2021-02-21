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  3. Швейцария
Янг Бойз
2:0
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Руй Стив
12' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
2:0
41' Гол
Нсаме Жан-Пьер
50' Желтая карточка
Клиши Гаэль
62' Желтая карточка
Али Мохамед
90' Вторая желтая карточка
Али Мохамед
90'+5
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
60
Ридер
Фабиан
10
Сулеймани
Миралем
19
Мамбимби
Феликс
18
Нсаме
Жан-Пьер
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
9
Стеванович
Мирослав
15
Валь
Тео
8
Конья
Тимоте
17
Имери
Кастриот
25
Киэ
Грежон
Янг Бойз
4-4-2
Серветт
4-1-4-1

Ход матча

4'
Руй Стив
1:0
12'
Лустенбергер Фабиан
 
41'
Нсаме Жан-Пьер
(Масейрас Кентен)
2:0
46'
 
Схалк Алекс
Сеспедес Борис
46'
 
Менди Ариал
Сотье Антони
50'
 
Клиши Гаэль
59'
Лаупер Сандро
Эбишер Мишель
 
59'
Гаудино Джанлука
Фасснахт Кристиан
 
59'
Зесигер Седрик
Лустенбергер Фабиан
 
62'
Али Мохамед
 
72'
 
Коне Коро
Киэ Грежон
72'
 
Ондуа Гаэль
Валь Тео
81'
Шпильман Марвин
Сулеймани Миралем
 
81'
Элиа Мешак
Мамбимби Феликс
 
90'
Али Мохамед
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 12 (3) 0.57
2. Сибачо Жордан 8 (1) 0.38
3. Элиа Мешак 4 0.19
4. Фасснахт Кристиан 4 0.19
5. Лаупер Сандро 3 0.14
6. Мамбимби Феликс 3 0.14
7. Лефор Жордан 1 0.05
8. Гарсия Улиссес 1 0.05
9. Нгамале Муми 1 0.05
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Эбишер Мишель 0 0
13. Фон Балльмоос Давид 0 0
14. Сьерро Венсан 0 0
15. Масейрас Кентен 0 0
16. Али Мохамед 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 8 (2) 0.38
2. Схалк Алекс 5 (1) 0.24
3. Фофана Бубакар II 2 0.1
4. Руй Стив 2 0.1
5. Стеванович Мирослав 1 0.05
6. Валь Тео 1 0.05
7. Конья Тимоте 1 0.05
8. Сеспедес Борис 1 0.05
9. Клиши Гаэль 0 0
10. Сассо Венсан 0 0
11. Диалло Мусса 0 0
12. Имери Кастриот 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Али Мохамед 5 1
2. Эбишер Мишель 5 0
3. Зесигер Седрик 3 1
4. Сьерро Венсан 2 1
5. Нсаме Жан-Пьер 2 1
6. Лефор Жордан 3 0
7. Гарсия Улиссес 3 0
8. Лустенбергер Фабиан 2 0
9. Сулеймани Миралем 2 0
10. Масейрас Кентен 2 0
11. Нгамале Муми 2 0
12. Мартинс Кристофер 1 0
13. Хефти Сильван 1 0
14. Элиа Мешак 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Сибачо Жордан 1 0
17. Ридер Фабиан 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 8 0
2. Сотье Антони 5 0
3. Ондуа Гаэль 5 0
4. Киэ Грежон 5 0
5. Фофана Бубакар II 3 1
6. Имери Кастриот 2 1
7. Стеванович Мирослав 3 0
8. Коне Коро 2 0
9. Руй Стив 2 0
10. Конья Тимоте 2 0
11. Диалло Мусса 2 0
12. Севрен Йоан 2 0
13. Менди Ариал 2 0
14. Клиши Гаэль 1 0
15. Сассо Венсан 1 0
16. Фрик Джереми 1 0
17. Азеведо Рикардо 1 0
18. Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 10.81% (4) 32.43% (12) 21.62% (8) 8.11% (3) 21.62% (8) 5.41% (2)
 Серветт 4.76% (1) 19.05% (4) 4.76% (1) 19.05% (4) 23.81% (5) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт
Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз
Серветт Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн
Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Серветт: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Янг Бойз 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига
Серветт 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига Янг Бойз 2:1 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:2 Серветт Суперлига Янг Бойз 6:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 21 15 5 1 38 - 15 50
2. Базель Заявка 21 9 5 7 31 - 29 32
3. Цюрих Заявка 21 8 5 8 32 - 28 29
4. Санкт-Галлен Заявка 21 7 7 7 24 - 24 28
5. Лугано Заявка 21 5 12 4 23 - 24 27
6. Серветт Заявка 21 6 7 8 22 - 28 25
7. Лозанна-Спорт Заявка 21 6 6 9 25 - 28 24
8. Люцерн Заявка 20 6 5 9 34 - 32 23
9. Сьон Заявка 21 4 10 7 25 - 31 22
10. Вадуц Заявка 20 4 6 10 18 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
3. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
4. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
5. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Санкт-Галлен Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
7. Люцерн Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель Заявка 10 5 0 5 14 - 12 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Серветт Заявка 11 3 1 7 8 - 16 10
7. Люцерн Заявка 10 3 0 7 16 - 21 9
8. Лозанна-Спорт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
9. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
10. Вадуц Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Лустенбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Руй Стив уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.65 5.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 19.00 59.00
  1.17 7.01 17.23

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.80 1.12 4.30 1.19 2.44 1.53 2.04 1.78 1.67 2.33 1.32 3.38 1.23 3.98 1.10 6.05 1.07 6.50 1.00 11.25
11.50 1.01 7.20 1.07 5.55 1.12 3.75 1.25 2.55 1.47 1.82 1.98 1.62 1.67 1.57 2.31 1.17 4.70 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.60 1.01 10.50
5.54 1.16 1.97 1.89 1.62 2.35 1.28 3.75 2.76 1.47 3.31 1.34 2.75 1.47 2.18 1.72 1.72 2.18 1.51 2.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.76 1.27 2.65 1.48 1.68 2.19 1.26 3.85 1.18 4.85
2.48 1.50 1.52 2.42 1.09 6.50 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00
3.40 1.33 2.72 1.48 1.99 1.87 1.30 3.59 1.16 5.43 1.39 3.06 1.27 3.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.15 1.15 3.68 1.28 2.06 1.76 1.53 2.59 1.33 3.30
2.12 1.67 1.59 2.28 1.31 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.65 1.42
Где смотреть матч Янг Бойз 2:0 Серветт онлайн

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