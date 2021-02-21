2' Желтая карточкаЧовило Мирослав
1:0
10' ГолЧовило Мирослав
14' Желтая карточкаЭмини Лорик
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
31
Эмини
Лорик
10
Шауб
Луис
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шауб ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Ланг ЛиноНападающий
-
75 Thoma Monney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
10'
14'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|4
|0.19
|2.
|Боттани Маттиа
|3
|0.14
|3.
|Лаванши Нума
|2
|0.1
|4.
|Марич Мият
|2 (2)
|0.1
|5.
|Дапрела Фабио
|2
|0.1
|6.
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.1
|7.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.1
|8.
|Ловрич Санди
|1
|0.05
|9.
|Човило Мирослав
|1
|0.05
|10.
|Лунгой Кристофер
|1
|0.05
|11.
|Ошс Марцис
|1
|0.05
|12.
|Кустодио Оливье
|1 (1)
|0.05
|13.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|0
|0
|15.
|Одгор Йенс
|0
|0
|16.
|Герреро Адрия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|9
|0.45
|2.
|Шульц Марвин
|5 (3)
|0.25
|3.
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.2
|4.
|Шауб Луис
|3
|0.15
|5.
|Угриниц Филип
|2
|0.1
|6.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0.1
|7.
|Кнежевич Стефан
|1
|0.05
|8.
|Лукао II
|1
|0.05
|9.
|Ташар Варол
|1
|0.05
|10.
|Алунга Иван
|1
|0.05
|11.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|12.
|Сидлер Сильван
|0
|0
|13.
|Баларубан Ашвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саббатини Хонатан
|5
|1
|2.
|Ловрич Санди
|5
|1
|3.
|Лаванши Нума
|6
|0
|4.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Герндт Александр
|4
|0
|6.
|Мацек Роман
|4
|0
|7.
|Герреро Адрия
|4
|0
|8.
|Човило Мирослав
|3
|0
|9.
|Боттани Маттиа
|3
|0
|10.
|Кечкеш Акош
|3
|0
|11.
|Лунгой Кристофер
|1
|1
|12.
|Марич Мият
|2
|0
|13.
|Дапрела Фабио
|2
|0
|14.
|Ошс Марцис
|1
|0
|15.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|16.
|Бауман Ноам
|1
|0
|17.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|18.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|19.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмини Лорик
|5
|0
|2.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|3.
|Швеглер Кристиан
|4
|0
|4.
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|5.
|Соргич Деян
|3
|0
|6.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|7.
|Шауб Луис
|3
|0
|8.
|Сидлер Сильван
|3
|0
|9.
|Ташар Варол
|3
|0
|10.
|Угриниц Филип
|3
|0
|11.
|Фрыдек Мартин
|1
|1
|12.
|Лукао II
|1
|1
|13.
|Гретер Симон
|2
|0
|14.
|Бюрки Марко
|2
|0
|15.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|16.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0
|17.
|Алунга Иван
|2
|0
|18.
|Цибунг Давид
|1
|0
|19.
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|20.
|Шульц Марвин
|1
|0
|21.
|Вока Идриз
|1
|0
|22.
|Бурч Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|33.33% (7)
|Люцерн
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +5 =12 -3Лугано 1:1 Серветт Лугано 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц
Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано
Люцерн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Люцерн 4:0 Вадуц Люцерн 1:1 Лугано Серветт 4:2 Люцерн
Люцерн 3:0 Серветт Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Лугано: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Люцерн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Люцерн 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:3 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0 Заявка
|21
|15
|5
|1
|37 - 15
|50
|2.
|Базель
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|31 - 29
|32
|3.
|Лугано
|1:0 Заявка
|21
|6
|12
|3
|22 - 21
|30
|4.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|21
|8
|4
|9
|31 - 28
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|24 - 24
|28
|6.
|Серветт
|0:1 Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 27
|25
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 28
|24
|8.
|Сьон
|1:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 30
|24
|9.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|20
|5
|5
|10
|31 - 31
|20
|10.
|Вадуц
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 10
|26
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|3.
|Лугано
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|4.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|5.
|Серветт
|0:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 11
|14
|8.
|Сьон
|1:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|9.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 11
|14
|10.
|Вадуц
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|3.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|1:0 Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Серветт
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 15
|10
|7.
|Сьон
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|9.
|Вадуц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|13 - 20
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров