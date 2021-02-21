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  3. Швейцария
Лугано
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Люцерн
0'
2' Желтая карточка
Човило Мирослав
1:0
10' Гол
Човило Мирослав
14' Желтая карточка
Эмини Лорик
28'
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
4
Кечкеш
Акош
30
Дапрела
Фабио
3
Герреро
Адрия
6
Човило
Мирослав
19
Герндт
Александр
24
Ловрич
Санди
22
Гвидотти
Стефано
10
Боттани
Маттиа
17
Абубакар-Анкра
Асума
32
Мюллер
Мариус
4
Кнежевич
Стефан
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
34
Сидлер
Сильван
3
Верманн
Йорди
31
Эмини
Лорик
7
Ндиайе
Ибраима
10
Шауб
Луис
9
Соргич
Деян
19
Угриниц
Филип
Лугано
4-1-4-1
Люцерн
3-4-3

Ход матча

2'
Човило Мирослав
 
10'
Човило Мирослав
(Герндт Александр)
1:0
14'
 
Эмини Лорик

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 4 0.19
2. Боттани Маттиа 3 0.14
3. Лаванши Нума 2 0.1
4. Марич Мият 2 (2) 0.1
5. Дапрела Фабио 2 0.1
6. Абубакар-Анкра Асума 2 0.1
7. Гвидотти Стефано 2 0.1
8. Ловрич Санди 1 0.05
9. Човило Мирослав 1 0.05
10. Лунгой Кристофер 1 0.05
11. Ошс Марцис 1 0.05
12. Кустодио Оливье 1 (1) 0.05
13. Саббатини Хонатан 0 0
14. Кечкеш Акош 0 0
15. Одгор Йенс 0 0
16. Герреро Адрия 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 9 0.45
2. Шульц Марвин 5 (3) 0.25
3. Шюрпф Паскаль 4 0.2
4. Шауб Луис 3 0.15
5. Угриниц Филип 2 0.1
6. Ндиайе Ибраима 2 0.1
7. Кнежевич Стефан 1 0.05
8. Лукао II 1 0.05
9. Ташар Варол 1 0.05
10. Алунга Иван 1 0.05
11. Фрыдек Мартин 0 0
12. Сидлер Сильван 0 0
13. Баларубан Ашвин 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Саббатини Хонатан 5 1
2. Ловрич Санди 5 1
3. Лаванши Нума 6 0
4. Кустодио Оливье 5 0
5. Герндт Александр 4 0
6. Мацек Роман 4 0
7. Герреро Адрия 4 0
8. Човило Мирослав 3 0
9. Боттани Маттиа 3 0
10. Кечкеш Акош 3 0
11. Лунгой Кристофер 1 1
12. Марич Мият 2 0
13. Дапрела Фабио 2 0
14. Ошс Марцис 1 0
15. Абубакар-Анкра Асума 1 0
16. Бауман Ноам 1 0
17. Осигве Себастьян 1 0
18. Гвидотти Стефано 1 0
19. Монцьяло Кевин 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Эмини Лорик 5 0
2. Карбонель Алекс 3 1
3. Швеглер Кристиан 4 0
4. Кнежевич Стефан 4 0
5. Соргич Деян 3 0
6. Мюллер Мариус 3 0
7. Шауб Луис 3 0
8. Сидлер Сильван 3 0
9. Ташар Варол 3 0
10. Угриниц Филип 3 0
11. Фрыдек Мартин 1 1
12. Лукао II 1 1
13. Гретер Симон 2 0
14. Бюрки Марко 2 0
15. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
16. Ндиайе Ибраима 2 0
17. Алунга Иван 2 0
18. Цибунг Давид 1 0
19. Шюрпф Паскаль 1 0
20. Шульц Марвин 1 0
21. Вока Идриз 1 0
22. Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 9.52% (2) 28.57% (6) 9.52% (2) 9.52% (2) 9.52% (2) 33.33% (7)
 Люцерн 10.34% (3) 10.34% (3) 17.24% (5) 20.69% (6) 24.14% (7) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +5 =12 -3
Лугано 1:1 Серветт Лугано 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц
Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано
Люцерн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Люцерн 4:0 Вадуц Люцерн 1:1 Лугано Серветт 4:2 Люцерн
Люцерн 3:0 Серветт Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Лугано: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Люцерн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Люцерн 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 3:3 Лугано Суперлига Лугано 2:0 Люцерн Суперлига
Люцерн 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:3 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 21 15 5 1 37 - 15 50
2. Базель Заявка 21 9 5 7 31 - 29 32
3. Лугано 1:0 Заявка 21 6 12 3 22 - 21 30
4. Цюрих 0:1 Заявка 21 8 4 9 31 - 28 28
5. Санкт-Галлен Заявка 21 7 7 7 24 - 24 28
6. Серветт 0:1 Заявка 21 6 7 8 22 - 27 25
7. Лозанна-Спорт Заявка 21 6 6 9 25 - 28 24
8. Сьон 1:0 Заявка 21 5 9 7 25 - 30 24
9. Люцерн 0:1 Заявка 20 5 5 10 31 - 31 20
10. Вадуц Заявка 20 4 6 10 18 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 11 8 2 1 18 - 10 26
2. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
3. Лугано 1:0 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
4. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
5. Серветт 0:1 Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
6. Санкт-Галлен Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
7. Люцерн 0:1 Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон 1:0 Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Цюрих 0:1 Заявка 11 4 2 5 13 - 11 14
10. Вадуц Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель Заявка 10 5 0 5 14 - 12 15
3. Цюрих 0:1 Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано 1:0 Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Серветт 0:1 Заявка 11 3 1 7 8 - 15 10
7. Сьон 1:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
8. Лозанна-Спорт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
9. Вадуц Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
10. Люцерн 0:1 Заявка 10 2 0 8 13 - 20 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Люцерн
3.24
3.65
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.45 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.18 2.31
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.55 4.90
  1.74 3.65 4.90

Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.04 6.90 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.65 1.00 11.25
10.00 1.05 7.40 1.08 7.00 1.08 5.20 1.14 2.02 1.79 2.48 1.50 1.85 1.90 1.48 2.55 1.20 4.20 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 18.50
3.30 1.35 2.86 1.44 2.45 1.57 3.06 1.39 2.37 1.61 2.07 1.80 1.76 2.12 1.56 2.48 1.28 3.83 1.10 7.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.81 2.00 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
1.81 2.00 1.92 1.82 1.28 3.45 1.15 5.00
2.81 1.45 2.31 1.65 1.79 2.07 1.50 2.66 1.81 2.05 1.50 2.63 1.20 4.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.48 1.54 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.15
2.50 1.49 1.62 2.20 1.23 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.15
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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