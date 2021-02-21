1' Желтая карточкаЧовило Мирослав
1:0
10' ГолЧовило Мирослав
14' Желтая карточкаЭмини Лорик
45' Желтая карточкаКечкеш Акош
1:1
45' ПенальтиШульц Марвин
2:1
65' ГолБоттани Маттиа
72' Желтая карточкаБоттани Маттиа
76' Желтая карточкаБурч Марко
77' Желтая карточкаЛоврич Санди
2:2
81' ГолТашар Варол
2:3
88' ГолТашар Варол
89' Желтая карточкаДапрела Фабио
90' Желтая карточкаУгриниц Филип
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
31
Эмини
Лорик
10
Шауб
Луис
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Ланг ЛиноНападающий
-
75 Thoma Monney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
10'
14'
45'
45'
1:1
65'
72'
76'
77'
81'
2:2
88'
2:3
89'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 9
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|4
|0.19
|2.
|Боттани Маттиа
|4
|0.19
|3.
|Лаванши Нума
|2
|0.1
|4.
|Марич Мият
|2 (2)
|0.1
|5.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.1
|6.
|Дапрела Фабио
|2
|0.1
|7.
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.1
|8.
|Ловрич Санди
|1
|0.05
|9.
|Човило Мирослав
|1
|0.05
|10.
|Лунгой Кристофер
|1
|0.05
|11.
|Ошс Марцис
|1
|0.05
|12.
|Кустодио Оливье
|1 (1)
|0.05
|13.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|0
|0
|15.
|Одгор Йенс
|0
|0
|16.
|Герреро Адрия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|9
|0.45
|2.
|Шульц Марвин
|6 (4)
|0.3
|3.
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.2
|4.
|Шауб Луис
|3
|0.15
|5.
|Ташар Варол
|3
|0.15
|6.
|Угриниц Филип
|2
|0.1
|7.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0.1
|8.
|Кнежевич Стефан
|1
|0.05
|9.
|Лукао II
|1
|0.05
|10.
|Алунга Иван
|1
|0.05
|11.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|12.
|Сидлер Сильван
|0
|0
|13.
|Баларубан Ашвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловрич Санди
|6
|1
|2.
|Саббатини Хонатан
|5
|1
|3.
|Лаванши Нума
|6
|0
|4.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Герндт Александр
|4
|0
|6.
|Боттани Маттиа
|4
|0
|7.
|Кечкеш Акош
|4
|0
|8.
|Мацек Роман
|4
|0
|9.
|Герреро Адрия
|4
|0
|10.
|Дапрела Фабио
|3
|0
|11.
|Човило Мирослав
|3
|0
|12.
|Лунгой Кристофер
|1
|1
|13.
|Марич Мият
|2
|0
|14.
|Ошс Марцис
|1
|0
|15.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|16.
|Бауман Ноам
|1
|0
|17.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|18.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|19.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмини Лорик
|5
|0
|2.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|3.
|Швеглер Кристиан
|4
|0
|4.
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|5.
|Угриниц Филип
|4
|0
|6.
|Соргич Деян
|3
|0
|7.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|8.
|Шауб Луис
|3
|0
|9.
|Сидлер Сильван
|3
|0
|10.
|Ташар Варол
|3
|0
|11.
|Фрыдек Мартин
|1
|1
|12.
|Лукао II
|1
|1
|13.
|Гретер Симон
|2
|0
|14.
|Бюрки Марко
|2
|0
|15.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|16.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0
|17.
|Алунга Иван
|2
|0
|18.
|Бурч Марко
|2
|0
|19.
|Цибунг Давид
|1
|0
|20.
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|21.
|Шульц Марвин
|1
|0
|22.
|Вока Идриз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|30.43% (7)
|Люцерн
|9.38% (3)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +5 =12 -3Лугано 1:1 Серветт Лугано 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц
Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано
Люцерн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Люцерн 4:0 Вадуц Люцерн 1:1 Лугано Серветт 4:2 Люцерн
Люцерн 3:0 Серветт Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Лугано: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Люцерн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Люцерн 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:3 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|38 - 15
|50
|2.
|Базель
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|31 - 29
|32
|3.
|Цюрих
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|24 - 24
|28
|5.
|Лугано
|Заявка
|21
|5
|12
|4
|23 - 24
|27
|6.
|Серветт
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 28
|25
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 28
|24
|8.
|Люцерн
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|34 - 32
|23
|9.
|Сьон
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|25 - 31
|22
|10.
|Вадуц
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|4.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|5.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 11
|14
|8.
|Сьон
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Серветт
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 16
|10
|7.
|Люцерн
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|16 - 21
|9
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|9.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
|10.
|Вадуц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 17
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров