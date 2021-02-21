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  3. Греция
ПАС Янина
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
ОФИ
0'
1:0
4' Гол
Памлидис Георгиос
5' Желтая карточка
Памлидис Георгиос
13'
13
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
4
Пантелакис
Эпаминондас
43
Пеерсман
Марвин
7
Карталис
Александрос
10
Домингес
Хуан
21
Кастро
Фабри
9
Элефтериадис
Христос
14
Памлидис
Георгиос
29
Лео
Жан-Батист
32
Сотириу
Димитриос
2
Ус
Абдул
Рахман
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
33
Де
Гузман
Джонатан
8
Нейра
Хуан
7
Стургеон
Фабиу
30
Кастаньос
Люк
28
Гривас
Фриксос
ПАС Янина
4-4-2
ОФИ
4-3-3

Ход матча

4'
Памлидис Георгиос
1:0
5'
Памлидис Георгиос
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 6 (1) 0.26
2. Элефтериадис Христос 4 0.17
3. Крижман Санди 3 (2) 0.13
4. Каргас Яннис 2 0.09
5. Лео Жан-Батист 2 0.09
6. Эррамуспе Родриго 1 0.04
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.04
8. Наумец Владислав 1 0.04
9. Домингес Хуан 0 0
10. Пеерсман Марвин 0 0
11. Карталис Александрос 0 0
12. Сионтис Стефанос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стургеон Фабиу 4 0.17
2. Сардинеро Адриан 4 0.17
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.13
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.09
5. Де Гузман Джонатан 1 0.04
6. Кастаньос Люк 1 0.04
7. Мельядо Мигель 1 0.04
8. Вафеас Никос 1 0.04
9. Яннулис Костас 0 0
10. Наби Адил 0 0
11. Ваш Рикарду 0 0
12. Коровесис Никос 0 0
13. Селимович Вахид 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Каргас Яннис 8 0
2. Карталис Александрос 6 0
3. Эррамуспе Родриго 4 1
4. Пеерсман Марвин 5 0
5. Салиакас Манолис 5 0
6. Пантелакис Эпаминондас 5 0
7. Ойкономопулос Антониос 5 0
8. Сионтис Стефанос 3 1
9. Крижман Санди 4 0
10. Хутесиотис Лефтерис 4 0
11. Лолис Александрос 1 1
12. Домингес Хуан 2 0
13. Элефтериадис Христос 2 0
14. Памлидис Георгиос 2 0
15. Кастро Фабри 2 0
16. Наумец Владислав 2 0
17. Лиасос Ангелос 2 0
18. Лодыгин Юрий 1 0
19. Лео Жан-Батист 1 0
20. Атанасиу Василис 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 8 1
2. Мельядо Мигель 8 1
3. Селимович Вахид 5 1
4. Вурос Праксителис 5 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Сакор Важебах 3 0
7. Ус Абдул Рахман 3 0
8. Лимперакис Одиссеас 3 0
9. Ватерман Бой 1 1
10. Яннулис Костас 2 0
11. Сардинеро Адриан 2 0
12. Сотириу Димитриос 2 0
13. Стаикос Пасхалис 2 0
14. Вафеас Никос 2 0
15. Диамантис Апостолос 2 0
16. Гривас Фриксос 2 0
17. Маринакис Никос 1 0
18. Фигейредо Жоау 1 0
19. Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 15.79% (3) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 10.53% (2) 21.05% (4)
 ОФИ 5.88% (1) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 29.41% (5)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина
ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =3 -13
ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос ОФИ 0:2 АЕК
ОФИ 0:1 Астерас Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
ОФИ 2:1 ПАС Янина Суперлига ОФИ 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 22 18 3 1 55 - 10 57
2. ПАОК Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
3. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
4. Арис Салоники Заявка 22 13 4 5 27 - 13 43
5. Панатинаикос Заявка 22 12 5 5 27 - 15 41
6. Астерас Заявка 23 10 8 5 24 - 22 38
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 23 6 8 9 23 - 31 26
9. ПАС Янина 1:0 Заявка 23 6 6 11 21 - 26 24
10. Аполлон Смирнис Заявка 23 6 4 13 23 - 32 22
11. ОФИ 0:1 Заявка 23 5 4 14 19 - 37 19
12. Ламия Заявка 21 3 6 12 11 - 34 15
13. Панетоликос Заявка 22 2 8 12 11 - 30 14
14. Лариса Заявка 21 1 7 13 12 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
4. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. ПАС Янина 1:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
10. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
11. ОФИ 0:1 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
12. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
13. Аполлон Смирнис Заявка 11 2 1 8 12 - 20 7
14. Лариса Заявка 10 0 5 5 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. ПАОК Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
9. ПАС Янина 1:0 Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ 0:1 Заявка 11 3 1 7 9 - 16 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Ламия Заявка 11 1 4 6 4 - 17 7
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
ОФИ
2.14
5.18
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.07 3.15 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.05 3.92
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.15 3.60
  1.29 5.18 9.50

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «ОФИ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ОФИ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «ОФИ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.65 1.07 5.70 1.11 2.86 1.40 2.14 1.71 1.66 2.35 1.32 3.38 1.22 3.88 1.07 7.30 1.04 7.80
7.00 1.08 5.40 1.13 2.75 1.42 2.08 1.70 1.79 1.97 1.60 2.25 1.28 3.30 1.22 4.00 1.07 7.50 1.05 8.50 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 20.00
2.96 1.40 2.58 1.51 2.18 1.70 1.82 2.03 2.70 1.46 2.36 1.59 2.01 1.81 1.72 2.13 1.55 2.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.48 1.54 1.67 2.20 1.35 3.20
2.45 1.50 1.62 2.20 1.31 3.25 1.07 7.20 1.05 8.50
2.63 1.50 2.16 1.72 1.66 2.24 1.43 2.88 2.30 1.61 1.90 1.92 1.46 2.65 1.30 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.38 1.32 2.24 1.65 1.57 2.40
2.25 1.60 1.53 2.40 1.18 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
5.20 1.13
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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