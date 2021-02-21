ПАС Янина
1:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Зоссимадес
ОФИ
1:0
4' ГолПамлидис Георгиос
5' Желтая карточкаПамлидис Георгиос
13
Лодыгин
Юрий
21
Кастро
Фабри
- Основной состав
-
13 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
-
13 Вафеас НикосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
4'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|6 (1)
|0.26
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.17
|3.
|Крижман Санди
|3 (2)
|0.13
|4.
|Каргас Яннис
|2
|0.09
|5.
|Лео Жан-Батист
|2
|0.09
|6.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.04
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.04
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.04
|9.
|Домингес Хуан
|0
|0
|10.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|11.
|Карталис Александрос
|0
|0
|12.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.17
|2.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.17
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.13
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2 (1)
|0.09
|5.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.04
|6.
|Кастаньос Люк
|1
|0.04
|7.
|Мельядо Мигель
|1
|0.04
|8.
|Вафеас Никос
|1
|0.04
|9.
|Яннулис Костас
|0
|0
|10.
|Наби Адил
|0
|0
|11.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|12.
|Коровесис Никос
|0
|0
|13.
|Селимович Вахид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каргас Яннис
|8
|0
|2.
|Карталис Александрос
|6
|0
|3.
|Эррамуспе Родриго
|4
|1
|4.
|Пеерсман Марвин
|5
|0
|5.
|Салиакас Манолис
|5
|0
|6.
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|7.
|Ойкономопулос Антониос
|5
|0
|8.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|9.
|Крижман Санди
|4
|0
|10.
|Хутесиотис Лефтерис
|4
|0
|11.
|Лолис Александрос
|1
|1
|12.
|Домингес Хуан
|2
|0
|13.
|Элефтериадис Христос
|2
|0
|14.
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|15.
|Кастро Фабри
|2
|0
|16.
|Наумец Владислав
|2
|0
|17.
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|18.
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|19.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|20.
|Атанасиу Василис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|8
|1
|2.
|Мельядо Мигель
|8
|1
|3.
|Селимович Вахид
|5
|1
|4.
|Вурос Праксителис
|5
|0
|5.
|Коровесис Никос
|4
|0
|6.
|Сакор Важебах
|3
|0
|7.
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|8.
|Лимперакис Одиссеас
|3
|0
|9.
|Ватерман Бой
|1
|1
|10.
|Яннулис Костас
|2
|0
|11.
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|12.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|13.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|14.
|Вафеас Никос
|2
|0
|15.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|16.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|17.
|Маринакис Никос
|1
|0
|18.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|19.
|Балояннис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|ОФИ
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +6 =5 -9ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина
ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =3 -13ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос ОФИ 0:2 АЕК
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|55 - 10
|57
|2.
|ПАОК
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|45 - 20
|46
|3.
|АЕК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 27
|44
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|27 - 13
|43
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|27 - 15
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 22
|38
|7.
|Волос
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|24 - 29
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|23 - 31
|26
|9.
|ПАС Янина
|1:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 26
|24
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|23 - 32
|22
|11.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|23
|5
|4
|14
|19 - 37
|19
|12.
|Ламия
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|11 - 34
|15
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|11 - 30
|14
|14.
|Лариса
|Заявка
|21
|1
|7
|13
|12 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|4.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 11
|13
|9.
|ПАС Янина
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|11.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|12.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 20
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|9.
|ПАС Янина
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|4 - 17
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
Победитель
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