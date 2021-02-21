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ПАС Янина
1:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
1:0
4' Гол
Памлидис Георгиос
5' Желтая карточка
Памлидис Георгиос
14' Желтая карточка
Де Гузман Джонатан
41' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
51' Желтая карточка
Салиакас Манолис
74' Желтая карточка
Лимперакис Одиссеас
81' Желтая карточка
Соуза Фелипе
90'+4
13
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
14
Памлидис
Георгиос
21
Кастро
Фабри
7
Карталис
Александрос
10
Домингес
Хуан
9
Элефтериадис
Христос
29
Лео
Жан-Батист
32
Сотириу
Димитриос
2
Ус
Абдул
Рахман
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
33
Де
Гузман
Джонатан
8
Нейра
Хуан
7
Стургеон
Фабиу
30
Кастаньос
Люк
28
Гривас
Фриксос
ПАС Янина
4-5-1
ОФИ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 6 (1) 0.26
2. Элефтериадис Христос 4 0.17
3. Крижман Санди 3 (2) 0.13
4. Каргас Яннис 2 0.09
5. Лео Жан-Батист 2 0.09
6. Эррамуспе Родриго 1 0.04
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.04
8. Наумец Владислав 1 0.04
9. Карталис Александрос 0 0
10. Домингес Хуан 0 0
11. Пеерсман Марвин 0 0
12. Сионтис Стефанос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стургеон Фабиу 4 0.17
2. Сардинеро Адриан 4 0.17
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.13
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.09
5. Де Гузман Джонатан 1 0.04
6. Кастаньос Люк 1 0.04
7. Мельядо Мигель 1 0.04
8. Вафеас Никос 1 0.04
9. Яннулис Костас 0 0
10. Наби Адил 0 0
11. Ваш Рикарду 0 0
12. Коровесис Никос 0 0
13. Селимович Вахид 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Каргас Яннис 8 0
2. Эррамуспе Родриго 5 1
3. Салиакас Манолис 6 0
4. Карталис Александрос 6 0
5. Пеерсман Марвин 5 0
6. Пантелакис Эпаминондас 5 0
7. Ойкономопулос Антониос 5 0
8. Сионтис Стефанос 3 1
9. Крижман Санди 4 0
10. Хутесиотис Лефтерис 4 0
11. Лолис Александрос 1 1
12. Домингес Хуан 2 0
13. Элефтериадис Христос 2 0
14. Памлидис Георгиос 2 0
15. Кастро Фабри 2 0
16. Наумец Владислав 2 0
17. Лиасос Ангелос 2 0
18. Лодыгин Юрий 1 0
19. Лео Жан-Батист 1 0
20. Атанасиу Василис 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 8 1
2. Мельядо Мигель 8 1
3. Селимович Вахид 5 1
4. Вурос Праксителис 5 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Лимперакис Одиссеас 4 0
7. Сакор Важебах 3 0
8. Ус Абдул Рахман 3 0
9. Ватерман Бой 1 1
10. Яннулис Костас 2 0
11. Сардинеро Адриан 2 0
12. Сотириу Димитриос 2 0
13. Стаикос Пасхалис 2 0
14. Вафеас Никос 2 0
15. Диамантис Апостолос 2 0
16. Гривас Фриксос 2 0
17. Де Гузман Джонатан 1 0
18. Маринакис Никос 1 0
19. Фигейредо Жоау 1 0
20. Балояннис Константинос 1 0
21. Соуза Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 20% (4) 15% (3) 30% (6) 5% (1) 10% (2) 20% (4)
 ОФИ 5.88% (1) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 29.41% (5)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина
ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =3 -13
ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос ОФИ 0:2 АЕК
ОФИ 0:1 Астерас Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
ОФИ 2:1 ПАС Янина Суперлига ОФИ 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 Заявка 23 18 4 1 55 - 10 58
2. ПАОК Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
3. Арис Салоники 0:0 Заявка 23 13 5 5 27 - 13 44
4. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
5. Панатинаикос Заявка 22 12 5 5 27 - 15 41
6. Астерас Заявка 23 10 8 5 24 - 22 38
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 23 6 8 9 23 - 31 26
9. ПАС Янина Заявка 23 6 6 11 21 - 26 24
10. Аполлон Смирнис Заявка 23 6 4 13 23 - 32 22
11. ОФИ Заявка 23 5 4 14 19 - 37 19
12. Ламия Заявка 21 3 6 12 11 - 34 15
13. Панетоликос Заявка 22 2 8 12 11 - 30 14
14. Лариса Заявка 21 1 7 13 12 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 Заявка 12 11 1 0 31 - 2 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
4. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
5. Арис Салоники 0:0 Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
10. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
11. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
12. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
13. Аполлон Смирнис Заявка 11 2 1 8 12 - 20 7
14. Лариса Заявка 10 0 5 5 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос 0:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники 0:0 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. ПАОК Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ Заявка 11 3 1 7 9 - 16 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Ламия Заявка 11 1 4 6 4 - 17 7
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 7.30 72.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.05 3.92
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.00 38.00
  1.18 5.42 25.45

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «ОФИ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ОФИ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «ОФИ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.65 1.07 5.70 1.11 2.86 1.40 2.14 1.71 1.66 2.35 1.32 3.38 1.22 3.88 1.07 7.30 1.04 7.80
7.00 1.08 5.40 1.13 1.30 3.30 1.48 2.55 1.79 1.97 1.25 3.75 1.04 9.00 1.03 10.00 1.14 5.20 1.10 6.25 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 20.00
1.17 4.86 1.59 2.35 1.27 3.66 1.64 2.26 1.45 2.73 1.34 3.18 1.61 2.32 1.45 2.72 1.55 2.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.48 1.54 1.67 2.20 1.35 3.20
2.45 1.50 1.62 2.20 1.11 5.80 1.20 4.20 1.11 5.80
2.63 1.50 2.16 1.72 1.66 2.24 1.43 2.88 1.62 2.27 1.36 3.03 1.12 5.93 1.30 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.38 1.32 2.24 1.65 1.57 2.40
2.25 1.60 1.53 2.40 1.18 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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