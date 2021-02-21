ПАС Янина
1:0
Конец матча
Стадион: Зоссимадес
ОФИ
1:0
4' ГолПамлидис Георгиос
5' Желтая карточкаПамлидис Георгиос
14' Желтая карточкаДе Гузман Джонатан
41' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
51' Желтая карточкаСалиакас Манолис
74' Желтая карточкаЛимперакис Одиссеас
81' Желтая карточкаСоуза Фелипе
13
Лодыгин
Юрий
21
Кастро
Фабри
- Основной состав
-
13 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
-
13 Вафеас НикосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
4'
51'
81'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|6 (1)
|0.26
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.17
|3.
|Крижман Санди
|3 (2)
|0.13
|4.
|Каргас Яннис
|2
|0.09
|5.
|Лео Жан-Батист
|2
|0.09
|6.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.04
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.04
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.04
|9.
|Карталис Александрос
|0
|0
|10.
|Домингес Хуан
|0
|0
|11.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|12.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.17
|2.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.17
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.13
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2 (1)
|0.09
|5.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.04
|6.
|Кастаньос Люк
|1
|0.04
|7.
|Мельядо Мигель
|1
|0.04
|8.
|Вафеас Никос
|1
|0.04
|9.
|Яннулис Костас
|0
|0
|10.
|Наби Адил
|0
|0
|11.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|12.
|Коровесис Никос
|0
|0
|13.
|Селимович Вахид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каргас Яннис
|8
|0
|2.
|Эррамуспе Родриго
|5
|1
|3.
|Салиакас Манолис
|6
|0
|4.
|Карталис Александрос
|6
|0
|5.
|Пеерсман Марвин
|5
|0
|6.
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|7.
|Ойкономопулос Антониос
|5
|0
|8.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|9.
|Крижман Санди
|4
|0
|10.
|Хутесиотис Лефтерис
|4
|0
|11.
|Лолис Александрос
|1
|1
|12.
|Домингес Хуан
|2
|0
|13.
|Элефтериадис Христос
|2
|0
|14.
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|15.
|Кастро Фабри
|2
|0
|16.
|Наумец Владислав
|2
|0
|17.
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|18.
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|19.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|20.
|Атанасиу Василис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|8
|1
|2.
|Мельядо Мигель
|8
|1
|3.
|Селимович Вахид
|5
|1
|4.
|Вурос Праксителис
|5
|0
|5.
|Коровесис Никос
|4
|0
|6.
|Лимперакис Одиссеас
|4
|0
|7.
|Сакор Важебах
|3
|0
|8.
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|9.
|Ватерман Бой
|1
|1
|10.
|Яннулис Костас
|2
|0
|11.
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|12.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|13.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|14.
|Вафеас Никос
|2
|0
|15.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|16.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|17.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|18.
|Маринакис Никос
|1
|0
|19.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|20.
|Балояннис Константинос
|1
|0
|21.
|Соуза Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|20% (4)
|15% (3)
|30% (6)
|5% (1)
|10% (2)
|20% (4)
|ОФИ
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +6 =5 -9ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина
ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =3 -13ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос ОФИ 0:2 АЕК
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|23
|18
|4
|1
|55 - 10
|58
|2.
|ПАОК
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|45 - 20
|46
|3.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|23
|13
|5
|5
|27 - 13
|44
|4.
|АЕК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 27
|44
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|27 - 15
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 22
|38
|7.
|Волос
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|24 - 29
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|23 - 31
|26
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 26
|24
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|23 - 32
|22
|11.
|ОФИ
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|19 - 37
|19
|12.
|Ламия
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|11 - 34
|15
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|11 - 30
|14
|14.
|Лариса
|Заявка
|21
|1
|7
|13
|12 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|12
|11
|1
|0
|31 - 2
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|4.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 11
|13
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|11.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|12.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 20
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|4 - 17
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
Победитель
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