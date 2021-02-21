Арсенал
Позже
Стадион: Эмирейтс
Манчестер Сити
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Райан МэттВратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|8 (1)
|0.33
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|8 (2)
|0.33
|3.
|Сака Букайо
|5
|0.21
|4.
|Пепе Николя
|4 (1)
|0.17
|5.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.08
|6.
|Джака Гранит
|1
|0.04
|7.
|Бельерин Эктор
|1
|0.04
|8.
|Тирни Киран
|1
|0.04
|9.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.04
|10.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|11.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|12.
|Себальос Дани
|0
|0
|13.
|Седрик Соареш
|0
|0
|14.
|Парти Томас
|0
|0
|15.
|Холдинг Роб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|11 (1)
|0.46
|2.
|Стерлинг Рахим
|8
|0.33
|3.
|Фоден Фил
|6
|0.25
|4.
|Марез Рияд
|6
|0.25
|5.
|Жезус Габриэль
|4
|0.17
|6.
|Де Брёйне Кевин
|3 (2)
|0.13
|7.
|Силва Бернарду
|2
|0.08
|8.
|Торрес Ферран
|2
|0.08
|9.
|Стоунс Джон
|2
|0.08
|10.
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0.04
|12.
|Родри Эрнандес
|1 (1)
|0.04
|13.
|Менди Бенжамен
|1
|0.04
|14.
|Аке Натан
|1
|0.04
|15.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|7
|0
|2.
|Джака Гранит
|4
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|1
|4.
|Себальос Дани
|3
|0
|5.
|Парти Томас
|3
|0
|6.
|Тирни Киран
|3
|0
|7.
|Луис Давид
|1
|1
|8.
|Пепе Николя
|1
|1
|9.
|Ляказетт Александр
|2
|0
|10.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|11.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|12.
|Холдинг Роб
|2
|0
|13.
|Лено Бернд
|0
|1
|14.
|Мари Пабло
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уиллок Джо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|2.
|Аке Натан
|3
|0
|3.
|Канселу Жоау
|3
|0
|4.
|Диаш Рубен
|3
|0
|5.
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|6.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|7.
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|8.
|Силва Бернарду
|2
|0
|9.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|10.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0
|12.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|25.81% (8)
|19.35% (6)
|6.45% (2)
|Манчестер Сити
|14.29% (7)
|28.57% (14)
|16.33% (8)
|12.24% (6)
|12.24% (6)
|16.33% (8)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =4 -7Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал
Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =2 -0Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити
Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Арсенал 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Манчестер Сити Кубок Арсенал 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Манчестер Сити Товарищеские матчи Манчестер Сити 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 3:0 Манчестер Сити Суперкубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|49 - 15
|56
|2.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|44 - 27
|49
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|50 - 31
|46
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|39 - 29
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|41 - 25
|43
|6.
|Эвертон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 33
|40
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|45 - 34
|40
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|37 - 26
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|37 - 27
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 25
|34
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|26 - 32
|33
|12.
|Лидс
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|40 - 43
|32
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|31 - 40
|30
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|18 - 30
|28
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 40
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|21 - 32
|22
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|19 - 55
|14
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|25
|3
|2
|20
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|5.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|9.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 8
|27
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Сити
Исход игры
Арсенал
5.9% (9)
Ничья
9.2% (14)
Манчестер Сити
84.9% (129)
Тотал 2.5
Больше
72.11% (106)
Меньше
27.89% (41)
Обе команды забьют
Да
78.91% (116)
Нет
21.09% (31)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
40.8% (62)
1:3 Манчестер Сити
20.4% (31)
0:2 Манчестер Сити
11.8% (18)
1:1 Ничья
7.2% (11)
0:1 Манчестер Сити
7.2% (11)
2:1 Арсенал
3.3% (5)
2:3 Манчестер Сити
2% (3)
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