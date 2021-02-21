  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
3
Тирни
Киран
25
Эльнени
Мохамед
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
11
Эдегор
Мартин
19
Пепе
Николя
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
5
Стоунс
Джон
11
Зинченко
Александр
20
Силва
Бернарду
25
Фернандиньо
Фернандо
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
17
Де
Брёйне
Кевин
7
Стерлинг
Рахим
Арсенал
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 8 (1) 0.33
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 8 (2) 0.33
3. Сака Букайо 5 0.21
4. Пепе Николя 4 (1) 0.17
5. Габриэль дос Сантос 2 0.08
6. Джака Гранит 1 0.04
7. Бельерин Эктор 1 0.04
8. Тирни Киран 1 0.04
9. Нкетиа Эдди 1 0.04
10. Смит-Роу Эмил 0 0
11. Виллиан Боргес 0 0
12. Себальос Дани 0 0
13. Седрик Соареш 0 0
14. Парти Томас 0 0
15. Холдинг Роб 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 11 (1) 0.46
2. Стерлинг Рахим 8 0.33
3. Фоден Фил 6 0.25
4. Марез Рияд 6 0.25
5. Жезус Габриэль 4 0.17
6. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.13
7. Силва Бернарду 2 0.08
8. Торрес Ферран 2 0.08
9. Стоунс Джон 2 0.08
10. Канселу Жоау 1 0.04
11. Уокер Кайл 1 0.04
12. Родри Эрнандес 1 (1) 0.04
13. Менди Бенжамен 1 0.04
14. Аке Натан 1 0.04
15. Эдерсон Мораес 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 7 0
2. Джака Гранит 4 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Себальос Дани 3 0
5. Парти Томас 3 0
6. Тирни Киран 3 0
7. Луис Давид 1 1
8. Пепе Николя 1 1
9. Ляказетт Александр 2 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
11. Эльнени Мохамед 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. Диаш Рубен 3 0
5. Стерлинг Рахим 2 0
6. Менди Бенжамен 2 0
7. Эдерсон Мораес 2 0
8. Силва Бернарду 2 0
9. Фернандиньо Фернандо 1 0
10. Де Брёйне Кевин 1 0
11. Уокер Кайл 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 9.68% (3) 16.13% (5) 22.58% (7) 25.81% (8) 19.35% (6) 6.45% (2)
 Манчестер Сити 14.29% (7) 28.57% (14) 16.33% (8) 12.24% (6) 12.24% (6) 16.33% (8)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал
Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =2 -0
Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити
Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Арсенал 1:4 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Манчестер Сити Кубок Арсенал 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Манчестер Сити Товарищеские матчи Манчестер Сити 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 3:0 Манчестер Сити Суперкубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Вест Хэм Заявка 25 13 6 6 39 - 29 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 23 11 3 9 37 - 26 36
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
12. Лидс Заявка 24 10 2 12 40 - 43 32
13. Саутгемптон Заявка 24 8 6 10 31 - 40 30
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
11. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
12. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
2. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
3. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В центральном поединке двадцать пятого тура АПЛ нас ждет противостояние между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Интересно будет посмотреть на битву двух испанский тренеров, которые раньше работали вместе. Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 152
Арсенал 5.9% (9)
X 9.2% (14)
Манчестер Сити 84.9% (129)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Манчестер Сити
7.10
4.95
1.52
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.60 4.60 1.49
Бонус: 10 000 ₽ 6.80 4.80 1.51
Бонус: 5 000 ₽ 7.10 4.95 1.52
  7.06 4.68 1.49

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.60 1.20 2.26 1.64 1.79 2.04 1.51 2.60 1.20 4.60 1.07 8.60
12.00 1.00 11.00 1.01 4.33 1.20 3.45 1.31 2.32 1.75 1.74 2.09 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.80
4.79 1.21 2.79 1.49 2.31 1.68 2.06 1.85 1.79 2.13 1.61 2.45 1.50 2.74 1.19 5.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.25 1.60 1.54 2.39 1.13 5.40
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.75
3.43 1.35 2.96 1.45 2.33 1.67 1.79 2.14 1.55 2.59 1.38 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.96
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Арсенал - Манчестер Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Сити

Исход игры
Арсенал
5.9% (9)
Ничья
9.2% (14)
Манчестер Сити
84.9% (129)
Тотал 2.5
Больше
72.11% (106)
Меньше
27.89% (41)
Обе команды забьют
Да
78.91% (116)
Нет
21.09% (31)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
40.8% (62)
1:3 Манчестер Сити
20.4% (31)
0:2 Манчестер Сити
11.8% (18)
1:1 Ничья
7.2% (11)
0:1 Манчестер Сити
7.2% (11)
2:1 Арсенал
3.3% (5)
2:3 Манчестер Сити
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 