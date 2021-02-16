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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 8 (1) 0.33
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 8 (2) 0.33
3. Сака Букайо 5 0.21
4. Пепе Николя 4 (1) 0.17
5. Габриэль дос Сантос 2 0.08
6. Джака Гранит 1 0.04
7. Бельерин Эктор 1 0.04
8. Тирни Киран 1 0.04
9. Нкетиа Эдди 1 0.04
10. Смит-Роу Эмил 0 0
11. Виллиан Боргес 0 0
12. Себальос Дани 0 0
13. Седрик Соареш 0 0
14. Парти Томас 0 0
15. Холдинг Роб 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 11 (1) 0.46
2. Стерлинг Рахим 8 0.33
3. Фоден Фил 6 0.25
4. Марез Рияд 6 0.25
5. Жезус Габриэль 4 0.17
6. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.13
7. Силва Бернарду 2 0.08
8. Торрес Ферран 2 0.08
9. Стоунс Джон 2 0.08
10. Канселу Жоау 1 0.04
11. Уокер Кайл 1 0.04
12. Родри Эрнандес 1 (1) 0.04
13. Менди Бенжамен 1 0.04
14. Аке Натан 1 0.04
15. Эдерсон Мораес 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 7 0
2. Джака Гранит 4 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Себальос Дани 3 0
5. Парти Томас 3 0
6. Тирни Киран 3 0
7. Луис Давид 1 1
8. Пепе Николя 1 1
9. Ляказетт Александр 2 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
11. Эльнени Мохамед 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. Диаш Рубен 3 0
5. Стерлинг Рахим 2 0
6. Менди Бенжамен 2 0
7. Эдерсон Мораес 2 0
8. Силва Бернарду 2 0
9. Фернандиньо Фернандо 1 0
10. Де Брёйне Кевин 1 0
11. Уокер Кайл 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 9.68% (3) 16.13% (5) 22.58% (7) 25.81% (8) 19.35% (6) 6.45% (2)
 Манчестер Сити 14.29% (7) 28.57% (14) 16.33% (8) 12.24% (6) 12.24% (6) 16.33% (8)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал
Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =2 -0
Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити
Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Арсенал 1:4 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Манчестер Сити Кубок Арсенал 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Манчестер Сити Товарищеские матчи Манчестер Сити 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Арсенал 3:0 Манчестер Сити Суперкубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 24 12 6 6 40 - 24 42
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон Заявка 23 11 4 8 35 - 33 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 24 7 6 11 18 - 30 27
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 24 3 10 11 20 - 32 19
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
3. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Арсенал 8.5% (4)
    X 12.8% (6)
    Манчестер Сити 78.7% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Манчестер Сити
    7.00
    4.65
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.20 4.40 1.53
    Бонус: 5 000 ₽ 7.00 4.65 1.55
      6.40 4.55 1.54

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.25 1.01 9.40 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.22 1.82 1.66 2.22 1.36 3.04 1.19 4.30 1.13 4.90 1.03 9.40
    1.93 1.97
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.21 1.67 1.48 2.65 1.18 4.85 1.13 6.05
    3.37 1.36 2.78 1.50 2.18 1.76 1.71 2.25 1.50 2.74
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.32 3.38 1.21 4.40
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    Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Сити

    Исход игры
    Арсенал
    8.5% (4)
    Ничья
    12.8% (6)
    Манчестер Сити
    78.7% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.78% (39)
    Меньше
    15.22% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    97.83% (45)
    Нет
    2.17% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    53.2% (25)
    1:3 Манчестер Сити
    21.3% (10)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    2:1 Арсенал
    6.4% (3)
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