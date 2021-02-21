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  2. Матчи
  3. Германия
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Вердер
0'
8' Желтая карточка
Топрак Омер
16' Желтая карточка
Руди Себастьян
20'
1
Бауманн
Оливер
15
Адамс
Касим
11
Гриллич
Флориан
28
Ричардс
Крис
3
Кадержабек
Павел
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
30
Йон
Марко
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
6
Мёхвальд
Кевин
17
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
35
Эггештайн
Максимилиан
19
Сарджент
Джош
7
Рашица
Милот
Хоффенхайм
3-4-1-2
Вердер
3-3-2-2

Ход матча

8'
 
Топрак Омер
16'
Руди Себастьян
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 13 (5) 0.59
2. Бебу Ила 5 0.23
3. Баумгартнер Кристоф 3 0.14
4. Даббур Мунас 3 0.14
5. Сессеньон Райан 2 0.09
6. Гриллич Флориан 2 0.09
7. Руди Себастьян 1 0.05
8. Адамян Саркис 1 0.05
9. Гайгер Деннис 1 0.05
10. Бисакшич Эрмин 1 0.05
11. Гачинович Мийат 0 0
12. Фогт Кевин 0 0
13. Бельфодиль Исхак 0 0
14. Самассеку Диади 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.19
2. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.19
3. Мёхвальд Кевин 3 0.14
4. Зельке Дейви 3 (1) 0.14
5. Эггештайн Максимилиан 2 0.1
6. Сарджент Джош 2 0.1
7. Топрак Омер 2 0.1
8. Гебреселассие Теодор 1 0.05
9. Агу Феликс 1 0.05
10. Динкчи Эрен 1 0.05
11. Аугустинссон Людвиг 0 0
12. Юя Осако 0 0
13. Гросс Кристиан 0 0
14. Рашица Милот 0 0
15. Шмид Романо 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 8 1
2. Гайгер Деннис 4 1
3. Фогт Кевин 5 0
4. Баумгартнер Кристоф 5 0
5. Гриллич Флориан 3 1
6. Гачинович Мийат 4 0
7. Руди Себастьян 3 0
8. Крамарич Андрей 2 0
9. Бебу Ила 2 0
10. Сессеньон Райан 2 0
11. Сков Роберт 0 1
12. Бауманн Оливер 1 0
13. Нордтвейт Ховард 1 0
14. Кадержабек Павел 1 0
15. Бисакшич Эрмин 1 0
16. Даббур Мунас 1 0
17. Акпогума Кевин 1 0
18. Самассеку Диади 1 0
19. Богард Мелайро 1 0
20. Йон Марко 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 7 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Аугустинссон Людвиг 4 0
4. Зельке Дейви 4 0
5. Юя Осако 3 0
6. Эггештайн Максимилиан 3 0
7. Сарджент Джош 3 0
8. Мёхвальд Кевин 1 1
9. Биттенкорт Леонардо 2 0
10. Павленка Иржи 2 0
11. Фридль Марко 2 0
12. Топрак Омер 1 0
13. Гебреселассие Теодор 1 0
14. Классен Дэви 1 0
15. Шмид Романо 1 0
16. Чон Тахит 1 0
17. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 6.25% (2) 21.88% (7) 12.5% (4) 21.88% (7) 15.63% (5) 21.88% (7)
 Вердер 13.04% (3) 21.74% (5) 13.04% (3) 17.39% (4) 4.35% (1) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм
Вердер Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер
Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Вердер: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 0:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Вердер Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Вердер Бундеслига
Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 1:0 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Вердер Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:4 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 15 4 3 62 - 31 49
2. РБ Лейпциг Заявка 22 14 5 3 40 - 18 47
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр Заявка 22 11 9 2 45 - 30 42
5. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
6. Боруссия Д Заявка 22 11 3 8 45 - 31 36
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
10. Штуттгарт Заявка 22 7 8 7 39 - 35 29
11. Вердер 0:0 Заявка 21 5 9 7 24 - 27 24
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 22 6 6 10 32 - 39 24
13. Аугсбург Заявка 22 6 5 11 22 - 35 23
14. Кёльн Заявка 22 5 6 11 20 - 36 21
15. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
16. Герта Заявка 22 4 6 12 26 - 40 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 22 1 6 15 15 - 56 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
4. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13. Вердер 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
16. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
6. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер 0:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Prezero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Хоффенхайм 66.4% (93)
X 26.4% (37)
Вердер 7.1% (10)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Вердер
2.35
3.58
3.23
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.70 3.40
Бонус: 10 000 ₽ 2.25 3.55 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.58 3.22
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.40 3.00
  2.25 3.50 3.23

Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.21 2.19 1.68 1.74 2.10 1.49 2.65 1.19 4.80 1.07 8.80
9.60 1.01 9.70 1.03 3.88 1.24 3.30 1.33 2.17 1.77 1.62 2.30 1.38 2.94 1.19 4.25 1.12 5.05 1.02 9.20
15.50 1.01 10.50 1.04 4.40 1.27 3.50 1.37 2.25 1.80 2.00 2.00 1.75 2.35 1.47 3.05 1.23 4.70 1.13 4.60 1.04 8.00 1.03 8.60 0.00 17.00
4.78 1.21 3.20 1.40 2.48 1.57 2.10 1.79 1.88 2.01 1.64 2.35 1.50 2.68 1.49 2.76 1.19 5.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.17 1.64 1.51 2.44 1.13 5.40
3.20 1.35 2.14 1.71 1.48 2.65 1.19 4.80 1.13 6.05
2.07 1.76 1.51 2.65 1.18 5.30
3.26 1.36 2.69 1.50 2.11 1.78 1.68 2.28 1.48 2.76 1.36 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.89 1.85 1.26 3.65
4.20 1.23 3.12 1.36 1.80 2.01 1.34 3.26 1.22 4.30
3.35 1.39 1.90 1.84 1.42 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.56 2.34
1.57 2.41
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
2.75 1.41
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Вердер

Исход игры
Хоффенхайм
66.4% (93)
Ничья
26.4% (37)
Вердер
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
62.77% (86)
Меньше
37.23% (51)
Обе команды забьют
Да
81.75% (112)
Нет
18.25% (25)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
42.1% (59)
1:1 Ничья
18.6% (26)
1:0 Хоффенхайм
10.7% (15)
2:2 Ничья
5.7% (8)
2:0 Хоффенхайм
4.3% (6)
1:2 Вердер
3.6% (5)
3:2 Хоффенхайм
3.6% (5)
3:1 Хоффенхайм
2.1% (3)
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