Хоффенхайм
4:0
Конец матча
Стадион: Prezero Arena
Вердер
8' Желтая карточкаТопрак Омер
16' Желтая карточкаРуди Себастьян
1:0
26' ГолБебу Ила
2:0
44' ГолБаумгартнер Кристоф
3:0
49' ГолДаббур Мунас
51' Желтая карточкаКадержабек Павел
69' Желтая карточкаФридль Марко
4:0
90' ГолРюттер Жоржиньо
15
Адамс
Касим
28
Ричардс
Крис
30
Йон
Марко
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
17
Агу
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
16'
26'
1:0
44'
49'
3:0
51'
69'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|13 (5)
|0.59
|2.
|Бебу Ила
|6
|0.27
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0.18
|4.
|Даббур Мунас
|4
|0.18
|5.
|Сессеньон Райан
|2
|0.09
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.09
|7.
|Руди Себастьян
|1
|0.05
|8.
|Адамян Саркис
|1
|0.05
|9.
|Гайгер Деннис
|1
|0.05
|10.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.05
|11.
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.05
|12.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|13.
|Самассеку Диади
|0
|0
|14.
|Фогт Кевин
|0
|0
|15.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|16.
|Богард Мелайро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Биттенкорт Леонардо
|4 (1)
|0.19
|2.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.19
|3.
|Мёхвальд Кевин
|3
|0.14
|4.
|Зельке Дейви
|3 (1)
|0.14
|5.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.1
|6.
|Сарджент Джош
|2
|0.1
|7.
|Топрак Омер
|2
|0.1
|8.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0.05
|9.
|Агу Феликс
|1
|0.05
|10.
|Динкчи Эрен
|1
|0.05
|11.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|12.
|Юя Осако
|0
|0
|13.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|14.
|Рашица Милот
|0
|0
|15.
|Шмид Романо
|0
|0
|16.
|Чон Тахит
|0
|0
|17.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|8
|1
|2.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|3.
|Фогт Кевин
|5
|0
|4.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|5.
|Гриллич Флориан
|3
|1
|6.
|Руди Себастьян
|4
|0
|7.
|Гачинович Мийат
|4
|0
|8.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|9.
|Кадержабек Павел
|2
|0
|10.
|Бебу Ила
|2
|0
|11.
|Сессеньон Райан
|2
|0
|12.
|Сков Роберт
|0
|1
|13.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|14.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|15.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|16.
|Даббур Мунас
|1
|0
|17.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|18.
|Самассеку Диади
|1
|0
|19.
|Богард Мелайро
|1
|0
|20.
|Йон Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|2.
|Гросс Кристиан
|4
|0
|3.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|4.
|Зельке Дейви
|4
|0
|5.
|Юя Осако
|3
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|7.
|Фридль Марко
|3
|0
|8.
|Сарджент Джош
|3
|0
|9.
|Мёхвальд Кевин
|1
|1
|10.
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|11.
|Павленка Иржи
|2
|0
|12.
|Топрак Омер
|1
|0
|13.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|14.
|Классен Дэви
|1
|0
|15.
|Шмид Романо
|1
|0
|16.
|Чон Тахит
|1
|0
|17.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|5.56% (2)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|Вердер
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +6 =6 -8Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм
Вердер Последние 20 матчей: +5 =8 -7Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер
Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Вердер: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 1:0 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Вердер Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:4 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|62 - 31
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|40 - 18
|47
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|35 - 19
|42
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|45 - 30
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|40 - 24
|37
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|45 - 31
|36
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|35 - 25
|33
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|38 - 33
|33
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|35 - 34
|31
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|39 - 35
|29
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 39
|26
|12.
|Вердер
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|24 - 31
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|22 - 35
|23
|14.
|Кёльн
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 36
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|18 - 38
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|26 - 40
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|23 - 43
|17
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|22
|1
|6
|15
|15 - 56
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|37 - 15
|24
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|11.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|16.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 9
|18
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 16
|15
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Хоффенхайм 4:0 Вердер
Исход игры
Хоффенхайм
66.4% (93)
Ничья
26.4% (37)
Вердер
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
62.77% (86)
Меньше
37.23% (51)
Обе команды забьют
Да
81.75% (112)
Нет
18.25% (25)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
42.1% (59)
1:1 Ничья
18.6% (26)
1:0 Хоффенхайм
10.7% (15)
2:2 Ничья
5.7% (8)
2:0 Хоффенхайм
4.3% (6)
1:2 Вердер
3.6% (5)
3:2 Хоффенхайм
3.6% (5)
3:1 Хоффенхайм
2.1% (3)
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