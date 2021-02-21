Генк
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Кристал-арена
Беерсхот-Вильрейк
14' Желтая карточкаStipe Radic
33
Лукуми
Джон
14
Тома
Бастьен
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
15
Бурден
Пьер
92
Брогно
Лорис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бурден ПьерПолузащитник
-
92 Брогно ЛорисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Will Still
Ход матча
14'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|23 (6)
|0.82
|2.
|Бонгонда Тео
|12 (1)
|0.43
|3.
|Ито Дзюнъя
|7
|0.25
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.14
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|6.
|Хейнен Бриан
|1
|0.04
|7.
|Грошовски Патрик
|1
|0.04
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.04
|9.
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|10.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|11.
|Уронен Йере
|0
|0
|12.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|13.
|Куэста Карлос
|0
|0
|14.
|Ойен Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|12 (4)
|0.43
|2.
|Тиссудали Тарик
|8
|0.29
|3.
|Судзуки Мусаси
|6
|0.21
|4.
|Исмаила Кулибали
|5
|0.18
|5.
|Нубисси Мариус
|4
|0.14
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0.11
|7.
|Брогно Лорис
|2
|0.07
|8.
|Берг Ян
|2
|0.07
|9.
|Франс Фредерик
|2
|0.07
|10.
|Сануси Райан
|1
|0.04
|11.
|Дом Джорен
|1
|0.04
|12.
|Вороговский Ян
|1
|0.04
|13.
|Причиненко Денис
|1 (1)
|0.04
|14.
|Саньянг Абдулия
|0
|0
|15.
|Питермат Том
|0
|0
|16.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|17.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Карлос
|2
|3
|2.
|Онуачу Пол
|5
|0
|3.
|Лукуми Джон
|5
|0
|4.
|Ито Дзюнъя
|3
|1
|5.
|Грошовски Патрик
|4
|0
|6.
|Уронен Йере
|3
|0
|7.
|Куасси Эбуэ
|3
|0
|8.
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|9.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|10.
|Тома Бастьен
|1
|1
|11.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|12.
|Хейнен Бриан
|2
|0
|13.
|Артеага Херардо
|2
|0
|14.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|15.
|Вукович Дэнни
|1
|0
|16.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|17.
|Меле Йоаким
|1
|0
|18.
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|19.
|Маккензи Марк
|1
|0
|20.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Питермат Том
|5
|0
|2.
|Сануси Райан
|5
|0
|3.
|Причиненко Денис
|5
|0
|4.
|Вороговский Ян
|5
|0
|5.
|Бурден Пьер
|4
|0
|6.
|Берг Ян
|4
|0
|7.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|8.
|Франс Фредерик
|3
|0
|9.
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|10.
|Элеке Блессинг
|3
|0
|11.
|Брогно Лорис
|1
|1
|12.
|Дом Джорен
|2
|0
|13.
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|14.
|Stipe Radic
|2
|0
|15.
|Саньянг Абдулия
|2
|0
|16.
|Судзуки Мусаси
|1
|0
|17.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|18.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|19.
|Мбоко Айртон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|19.61% (10)
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|19.61% (10)
|15.69% (8)
|13.73% (7)
|Беерсхот-Вильрейк
|10.42% (5)
|18.75% (9)
|10.42% (5)
|14.58% (7)
|20.83% (10)
|25% (12)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Остенде 3:1 Генк Генк 1:0 Сент-Трюйден Генк 1:2 Андерлехт Тес Спорт 0:3 Генк
Мехелен 0:0 Генк Генк 3:2 Зульте-Варегем Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 Гент Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Дессель 0:5 Беерсхот-Вильрейк
АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
Генк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Беерсхот-Вильрейк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|44 - 36
|47
|3.
|Генк
|0:0 Заявка
|28
|12
|8
|8
|51 - 38
|44
|4.
|Остенде
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|43 - 36
|43
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|36 - 29
|42
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 43
|40
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|44 - 49
|40
|8.
|Мехелен
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|42 - 44
|40
|9.
|Стандард
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|40 - 34
|40
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|28
|11
|5
|12
|48 - 52
|38
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|35 - 40
|36
|14.
|Эйпен
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|33 - 44
|33
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|28
|8
|2
|18
|32 - 46
|26
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|24 - 43
|26
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 57
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Остенде
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|30 - 18
|28
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 8
|27
|4.
|Генк
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 30
|17
|15.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 18
|24
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 27
|21
|6.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|7.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|8.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|9.
|Генк
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 22
|18
|10.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 28
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|14.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
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