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Генк
1:2
Конец матча

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
14' Желтая карточка
Stipe Radic
58' Желтая карточка
Сануси Райан
0:1
65' Гол
Берг Ян
66' Желтая карточка
Бонгонда Тео
81' Желтая карточка
Муньос Даниэль
0:2
82' Пенальти
Хольцхаузер Рафаэль
89' Желтая карточка
Питермат Том
1:2
90' Гол
Грошовски Патрик
90'+6
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
14
Тома
Бастьен
8
Хейнен
Бриан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
31
Ванхамел
Майк
55
Stipe
Radic
4
Франс
Фредерик
2
Берг
Ян
5
Дом
Джорен
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
8
Хольцхаузер
Рафаэль
15
Бурден
Пьер
92
Брогно
Лорис
10
Судзуки
Мусаси
Генк
4-3-3
Беерсхот-Вильрейк
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 23 (6) 0.82
2. Бонгонда Тео 12 (1) 0.43
3. Ито Дзюнъя 7 0.25
4. Дессерс Сириль 4 (2) 0.14
5. Меле Йоаким 1 0.04
6. Хейнен Бриан 1 0.04
7. Грошовски Патрик 1 0.04
8. Артеага Херардо 1 0.04
9. Тома Бастьен 1 0.04
10. Муньос Даниэль 0 0
11. Уронен Йере 0 0
12. Воутерс Дрис 0 0
13. Куэста Карлос 0 0
14. Ойен Люка 0 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 13 (5) 0.46
2. Тиссудали Тарик 8 0.29
3. Судзуки Мусаси 6 0.21
4. Исмаила Кулибали 5 0.18
5. Нубисси Мариус 4 0.14
6. Берг Ян 3 0.11
7. Бурден Пьер 3 0.11
8. Брогно Лорис 2 0.07
9. Франс Фредерик 2 0.07
10. Сануси Райан 1 0.04
11. Дом Джорен 1 0.04
12. Вороговский Ян 1 0.04
13. Причиненко Денис 1 (1) 0.04
14. Саньянг Абдулия 0 0
15. Питермат Том 0 0
16. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
17. Халемия Мохамед Реда 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Куэста Карлос 2 3
2. Онуачу Пол 5 0
3. Лукуми Джон 5 0
4. Ито Дзюнъя 3 1
5. Грошовски Патрик 4 0
6. Бонгонда Тео 2 1
7. Уронен Йере 3 0
8. Куасси Эбуэ 3 0
9. Торстведт Кристиан 3 0
10. Муньос Даниэль 3 0
11. Тома Бастьен 1 1
12. Воутерс Дрис 2 0
13. Хейнен Бриан 2 0
14. Артеага Херардо 2 0
15. Вукович Дэнни 1 0
16. Дессерс Сириль 1 0
17. Меле Йоаким 1 0
18. Пресиадо Анхело 1 0
19. Маккензи Марк 1 0
20. Вандервоордт Маартен 1 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 6 0
2. Питермат Том 5 0
3. Причиненко Денис 5 0
4. Вороговский Ян 5 0
5. Бурден Пьер 4 0
6. Берг Ян 4 0
7. Исмаила Кулибали 4 0
8. Франс Фредерик 3 0
9. Ван ден Бёйс Дарио 3 0
10. Элеке Блессинг 3 0
11. Брогно Лорис 1 1
12. Дом Джорен 2 0
13. Хольцхаузер Рафаэль 2 0
14. Stipe Radic 2 0
15. Саньянг Абдулия 2 0
16. Судзуки Мусаси 1 0
17. Тиссудали Тарик 1 0
18. Нубисси Мариус 1 0
19. Мбоко Айртон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 19.61% (10) 15.69% (8) 15.69% (8) 19.61% (10) 15.69% (8) 13.73% (7)
 Беерсхот-Вильрейк 10.42% (5) 18.75% (9) 10.42% (5) 14.58% (7) 20.83% (10) 25% (12)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Остенде 3:1 Генк Генк 1:0 Сент-Трюйден Генк 1:2 Андерлехт Тес Спорт 0:3 Генк
Мехелен 0:0 Генк Генк 3:2 Зульте-Варегем Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 Гент Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Дессель 0:5 Беерсхот-Вильрейк
АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк

Последние игры между собой

Генк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Беерсхот-Вильрейк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 27 14 5 8 44 - 36 47
3. Генк Заявка 28 12 7 9 52 - 40 43
4. Остенде Заявка 28 12 7 9 43 - 36 43
5. Андерлехт Заявка 28 10 12 6 36 - 29 42
6. АХ Лёвен Заявка 27 11 7 9 44 - 43 40
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 28 12 4 12 50 - 53 40
8. Зульте-Варегем Заявка 28 12 4 12 44 - 49 40
9. Мехелен Заявка 28 11 7 10 42 - 44 40
10. Стандард Заявка 28 10 10 8 40 - 34 40
11. Шарлеруа Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
12. Гент Заявка 28 10 7 11 41 - 34 37
13. Кортрейк Заявка 28 10 6 12 35 - 40 36
14. Эйпен Заявка 28 7 12 9 33 - 44 33
15. Сент-Трюйден Заявка 27 8 6 13 35 - 42 30
16. Серкль Брюгге Заявка 28 8 2 18 32 - 46 26
17. Мускрон-Перювельз Заявка 28 6 8 14 24 - 43 26
18. Васланд-Беверен Заявка 28 6 7 15 34 - 57 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Остенде Заявка 14 8 4 2 30 - 18 28
3. Андерлехт Заявка 14 7 6 1 18 - 8 27
4. Генк Заявка 14 7 4 3 30 - 18 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард Заявка 14 5 7 2 20 - 16 22
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 3 5 27 - 24 21
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Гент Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
11. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
12. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
13. Эйпен Заявка 14 4 5 5 19 - 23 17
14. Зульте-Варегем Заявка 15 5 2 8 19 - 30 17
15. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
16. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 5 6 14 - 18 14
17. Васланд-Беверен Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
18. Серкль Брюгге Заявка 14 3 1 10 18 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Мехелен Заявка 13 7 3 3 19 - 18 24
3. Зульте-Варегем Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
5. Шарлеруа Заявка 15 6 3 6 27 - 27 21
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 1 7 23 - 29 19
7. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 14 - 13 19
8. Гент Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
9. Стандард Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
10. Генк Заявка 14 5 3 6 22 - 22 18
11. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
12. Серкль Брюгге Заявка 14 5 1 8 14 - 21 16
13. Эйпен Заявка 14 3 7 4 14 - 21 16
14. Остенде Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
15. Андерлехт Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
16. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
17. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
18. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Stipe Radic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.33 5.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 2.28 7.50
  7.15 3.12 1.68

Самый высокий коэффициент на матч «Генк» – «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генк» – «Беерсхот-Вильрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.00 12.00 1.01 4.33 1.20 3.45 1.31 2.41 1.63 1.74 2.09 1.53 2.44 1.26 3.54 1.16 4.15 1.04 7.80 1.05 7.60
2.75 1.42 1.77 1.97 1.35 3.05 1.09 6.50 1.42 2.75 1.99 1.82 1.05 8.50 1.03 10.00 1.08 7.00 1.07 7.50 1.06 7.80 1.05 8.40 1.01 13.00
3.35 1.34 2.61 1.51 1.88 1.97 2.64 1.50 2.14 1.74 1.64 2.32 1.40 3.01 1.57 2.45 1.79 2.08 1.57 2.46 1.59 2.45 1.47 2.74 1.18 5.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.31 1.61 1.56 2.43 1.23 4.20 1.15 5.35
1.18 4.50 1.37 2.95 1.18 4.50 1.02 11.00 1.02 11.00
1.83 2.02 1.51 2.57 1.21 4.42 1.55 2.47 1.39 3.00 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.45 2.75 1.28 3.64
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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