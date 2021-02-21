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Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Ньюкасл
0' 2'
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
31
Матич
Неманья
21
Джеймс
Дэниэл
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
26
Дарлоу
Карл
17
Крафт
Эмиль
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
15
Льюис
Джамал
28
Уиллок
Джо
14
Хэйден
Айзак
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
10
Сент-Максимин
Аллан
9
Жоэлинтон
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 14 (6) 0.58
2. Рэшфорд Маркус 8 0.33
3. Кавани Эдинсон 6 0.25
4. Марсьяль Антони 4 0.17
5. Мактоминай Скотт 4 0.17
6. Погба Поль 3 0.13
7. Уан-Биссака Аарон 2 0.08
8. Магуайр Гарри 2 0.08
9. Джеймс Дэниэл 2 0.08
10. Линделоф Виктор 1 0.04
11. Гринвуд Мэйсон 1 0.04
12. Ван де Бек Донни 1 0.04
13. Шоу Люк 0 0
14. Мата Хуан 0 0
15. Теллес Алекс 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 10 (4) 0.42
2. Альмирон Мигель 4 0.17
3. Хендрик Джефф 2 0.08
4. Сент-Максимин Аллан 1 0.04
5. Жоэлинтон 1 0.04
6. Шелви Джонджо 1 0.04
7. Мёрфи Джейкоб 1 0.04
8. Кларк Киран 1 0.04
9. Кэрролл Эндрю 1 0.04
10. Гейл Дуайт 1 0.04
11. Уиллок Джо 1 0.04
12. Фрейзер Райан 0 0
13. Льюис Джамал 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 6 0
2. Шоу Люк 5 0
3. Фернандеш Бруну 4 0
4. Погба Поль 3 0
5. Фред Сантос 3 0
6. Рэшфорд Маркус 3 0
7. Матич Неманья 2 0
8. Байи Эрик 2 0
9. Туанзебе Аксел 2 0
10. Джеймс Дэниэл 2 0
11. Марсьяль Антони 0 1
12. Кавани Эдинсон 1 0
13. Ван де Бек Донни 1 0
14. Хендерсон Дин 1 0
15. Фосу-Менса Тимоти 1 0
16. Уан-Биссака Аарон 1 0
17. Гринвуд Мэйсон 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 6 0
2. Шелви Джонджо 4 0
3. Шёр Фабиан 4 0
4. Льюис Джамал 4 0
5. Хендрик Джефф 2 1
6. Дарлоу Карл 3 0
7. Ласcеллс Джамал 3 0
8. Фрейзер Райан 1 1
9. Фернандес Федерико 2 0
10. Кларк Киран 2 0
11. Уилсон Каллум 2 0
12. Крафт Эмиль 2 0
13. Мёрфи Джейкоб 2 0
14. Жоэлинтон 2 0
15. Лонгстафф Шон 2 0
16. Ритчи Мэтт 1 0
17. Кэрролл Эндрю 1 0
18. Манкильо Хави 1 0
19. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 6.25% (3) 18.75% (9) 14.58% (7) 8.33% (4) 25% (12) 27.08% (13)
 Ньюкасл 12.5% (3) 12.5% (3) 4.17% (1) 12.5% (3) 16.67% (4) 41.67% (10)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон
Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити
Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл
Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 3:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 18 5 2 50 - 15 59
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Вест Хэм Заявка 25 13 6 6 39 - 29 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 23 11 3 9 37 - 26 36
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
11. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
12. Лидс Заявка 24 10 2 12 40 - 43 32
13. Саутгемптон Заявка 24 8 6 10 31 - 40 30
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
11. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
12. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 4'
    Рэшфорд слева проскочил в штрафную площадь, но упустил мяч за пределы поля.
  • 3'
    Рэшфорда слева встретил Крафт и не позволил Маркусу пройти к штрафной площади.
  • 2'
    "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Ньюкасл" - в жёлтой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Олд Траффорд"!
  • Первый тайм
  • 2'
    Манчестер Юнайтед пытается что-то создать.
  • 2'
    Манчестер Юнайтед контролирует мяч.
  • 1'
    Манчестер Юнайтед пытается что-то создать.
  • 1'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Манчестер Юнайтед начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.60 10.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.38 5.40 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.25 9.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.10 9.70
  1.32 5.70 10.84

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.70 1.20 2.32 1.62 1.83 1.99 1.53 2.50 1.21 4.50 1.08 8.20
10.50 1.01 4.10 1.19 3.26 1.30 2.16 1.67 1.72 2.12 1.50 2.77 1.23 4.20 1.17 4.80 1.05 8.30 1.03 8.70 1.00 10.50
16.00 0.00 14.00 1.02 4.40 1.21 3.60 1.29 2.28 1.67 2.04 1.83 1.79 2.10 1.85 2.17 1.49 2.60 1.25 3.95 1.18 4.60 1.06 7.70 1.05 8.30 1.03 14.00 1.02 10.50
4.82 1.21 2.37 1.65 2.10 1.81 1.83 2.09 1.63 2.40 1.51 2.71 1.53 2.63 1.20 5.04 1.11 7.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.30 1.57 1.55 2.35 1.14 5.20
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
2.28 1.63 1.68 2.46 1.29 4.60
3.06 1.42 2.42 1.62 1.85 2.07 1.59 2.49 1.40 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.94 1.81 1.50 2.48 1.27 3.50
4.55 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75 1.37 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
2.01 1.90
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
4.50 1.20
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
3.60 1.36
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Манчестер Юнайтед
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Ньюкасл
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (66)
Меньше
54.17% (78)
Обе команды забьют
Да
38.19% (55)
Нет
61.81% (89)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
44.6% (66)
2:1 Манчестер Юнайтед
20.3% (30)
3:1 Манчестер Юнайтед
13.5% (20)
3:0 Манчестер Юнайтед
8.1% (12)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.1% (9)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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