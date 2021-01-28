Уверенный контроль над мячом показывают неаполитанцы. Хочется надеяться, что и "Специя" сможет проявить себя впереди лучшим образом. Все-таки не зря же она выбила "Рому" в прошлом раунде турнира?

Немного подутихли страсти на футбольном поле. "Наполи" спокойно удерживает на половине поля соперника, держа его в напряжении.

Лосано выполнял прострельный пас в центр штрафной соперника, где Кулибали, пытаясь выиграть верх у противника, нарушил правила.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛОСАНО! 2:0! Вышел он сейчас на оперативный простор чуть правее центра, после чего нанес мощный выстрел в сторону перекладины. Сфера влетела прямиком под верхнюю планку.

Да, только середина первого тайма идет, а "Наполи" уже обеспечил себе огромное преимущество над соперником, которое в нынешних реалиях "Специи" будет трудно отыграть.

16' Чем-то явно недоволен Гаттузо. Открытом он высказывает своим подопечным недовольства относительно их игры. Не все нравится наставнику "Наполи" в этой встрече.

15' Пытался пенальти заработать Лосано, и это у него практически получилось, когда столкнулся он с кипером соперника, но рефери поднял флажок. Офсайд.

14' Корнер, к слову, разыграли "адзурри" не самым лучшим образом. На выходе уверенным образом сыграл голкипер "Специи", забравший снаряд в перчатки.

13' Демме классный удар под перекладину сейчас нанес. Удалось голкиперу "Специи" сделать пару шагов назад и перевести снаряд за лицевую линию, прямиком на угловой.

12' Отрабатывает в обороне Кулибали, который успевает играть буквально на всех участках футбольного поля, отрабатывает сразу за себя и несколько своих партнеров.

10' В опрометчивый подкат пошел сейчас Лосано, который явно нарушил правила против своего соперника. За свои деяния футболист получил карточку желтого цвета.

9' МОМЕНТ! Отвечает "Специя"! После прострела с правого фланга Эстевес замыкал ближнюю штангу, однако против него успел подкатиться защитник, который нейтрализовал угрозу, выбив мяч за лицевую линию. Впрочем, углового не будет. Последним снаряда коснулся игрок гостей.

8' Проверяли еще судьи этот гол на предмет возможного офсайда у Хюсая, но "вне игры" не было и подавно у футболиста "Наполи". Мяч засчитан.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КУЛИБАЛИ! 1:0!

А, может, не стоило тут Крапикасу спасать мяч от углового? Классный удар нанес кто-то из неаполитанцев по воротам соперника. Мяч уходил за пределы поля, но кипер "Специи" зачем оставил его в игре. Сфера досталась Хюсаю, который тут же прострелил на ближнюю штангу, откуда Кулибали пяткой красиво направил мяч в дальний угол!

5' Крайне обеспокоен тем, что происходит на поле Гаттузо. Смотрит он за всем происходящим на футбольном поле, в то время, как его команда активно атакует по фланга.

4' Лосано сумел подставиться под соперника на правом фланге и получил удар по ногам. Первый в матче штрафной удар исполнят неаполитанцы.

3' Неплохо контролирует снаряд "Специя" на первых минутах матча. Приходится вхолостую бегать неаполитанцам и активно прессинговать своего оппонента.

2' Футболисты "Наполи" вышли сегодня на поле в своей бело-голубой форме, в то время, как игроки "Специи" предстали в игре в черном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.