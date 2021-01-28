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  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
2:0
Первый тайм: 23'
Специя
0'
1:0
6' Гол
Кулибали Калиду
10' Желтая карточка
Лосано Ирвинг
2:0
21' Гол
Лосано Ирвинг
23'
25
Оспина
Давид
23
Хюсай
Эльсейд
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
20
Зелиньски
Пётр
4
Демме
Диего
7
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
11
Лосано
Ирвинг
24
Инсинье
Лоренцо
12
Крапикас
Титас
69
Виньяли
Лука
19
Терци
Клаудио
34
Исмайли
Ардиан
39
Дель
Орко
Кристиан
24
Эстевес
Науэль
8
Риччи
Матео
4
Акампора
Дженнаро
31
Верде
Даниэле
9
Галабинов
Андрей
11
Гьяси
Эммануэль
Наполи
4-3-3
Специя
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 1 0.5
2. Кулибали Калиду 1 0.5
3. Ди Лоренцо Джованни 1 0.5
4. Петанья Андреа 1 0.5
5. Хюсай Эльсейд 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапонара Риккардо 2 0.5
2. Верде Даниэле 2 0.5
3. Маджоре Джулио 2 0.5
4. Галабинов Андрей 1 (1) 0.25
5. Фариас Диего 1 0.25
6. Пикколи Роберто 1 0.25
7. Риччи Матео 0 0
8. Дель Орко Кристиан 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Лосано Ирвинг 1 0
Специя
# Игрок      
1. Исмайли Ардиан 2 0
2. Агудело Кевин 2 0
3. Дейола Алессандро 1 0
4. Дель Орко Кристиан 1 0
5. Марчицца Риккардо 1 0
6. Крапикас Титас 1 0
7. Шабо Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Наполи 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
 Специя 33.33% (3) 0 0 11.11% (1) 11.11% (1) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи
Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло
Специя Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория
Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя

Последние игры между собой

Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Наполи 1:2 Специя Серия A Наполи 3:1 Специя Кубок
1/8 финала
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1/4 финала
0 Наполи
0 Специя
2 Интер Милан
1 Милан
4 Ювентус
0 СПАЛ 2013
3 Аталанта
2 Лацио
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 23'
    Да, только середина первого тайма идет, а "Наполи" уже обеспечил себе огромное преимущество над соперником, которое в нынешних реалиях "Специи" будет трудно отыграть.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛОСАНО! 2:0!
    Вышел он сейчас на оперативный простор чуть правее центра, после чего нанес мощный выстрел в сторону перекладины. Сфера влетела прямиком под верхнюю планку.
  • Фол, нарушение
    20'
    Лосано выполнял прострельный пас в центр штрафной соперника, где Кулибали, пытаясь выиграть верх у противника, нарушил правила.
  • 19'
    Немного подутихли страсти на футбольном поле. "Наполи" спокойно удерживает на половине поля соперника, держа его в напряжении.
  • 18'
    Уверенный контроль над мячом показывают неаполитанцы. Хочется надеяться, что и "Специя" сможет проявить себя впереди лучшим образом. Все-таки не зря же она выбила "Рому" в прошлом раунде турнира?
  • 16'
    Чем-то явно недоволен Гаттузо. Открытом он высказывает своим подопечным недовольства относительно их игры. Не все нравится наставнику "Наполи" в этой встрече.
  • Офсайд
    15'
    Пытался пенальти заработать Лосано, и это у него практически получилось, когда столкнулся он с кипером соперника, но рефери поднял флажок. Офсайд.
  • 14'
    Корнер, к слову, разыграли "адзурри" не самым лучшим образом. На выходе уверенным образом сыграл голкипер "Специи", забравший снаряд в перчатки.
  • Угловой
    13'
    Демме классный удар под перекладину сейчас нанес. Удалось голкиперу "Специи" сделать пару шагов назад и перевести снаряд за лицевую линию, прямиком на угловой.
  • 12'
    Отрабатывает в обороне Кулибали, который успевает играть буквально на всех участках футбольного поля, отрабатывает сразу за себя и несколько своих партнеров.
  • Желтая карточка
    10'
    В опрометчивый подкат пошел сейчас Лосано, который явно нарушил правила против своего соперника. За свои деяния футболист получил карточку желтого цвета.
  • Опасный момент
    9'
    МОМЕНТ! Отвечает "Специя"! После прострела с правого фланга Эстевес замыкал ближнюю штангу, однако против него успел подкатиться защитник, который нейтрализовал угрозу, выбив мяч за лицевую линию. Впрочем, углового не будет. Последним снаряда коснулся игрок гостей.
  • Видеоповтор
    8'
    Проверяли еще судьи этот гол на предмет возможного офсайда у Хюсая, но "вне игры" не было и подавно у футболиста "Наполи". Мяч засчитан.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КУЛИБАЛИ! 1:0!
    А, может, не стоило тут Крапикасу спасать мяч от углового? Классный удар нанес кто-то из неаполитанцев по воротам соперника. Мяч уходил за пределы поля, но кипер "Специи" зачем оставил его в игре. Сфера досталась Хюсаю, который тут же прострелил на ближнюю штангу, откуда Кулибали пяткой красиво направил мяч в дальний угол!
  • 5'
    Крайне обеспокоен тем, что происходит на поле Гаттузо. Смотрит он за всем происходящим на футбольном поле, в то время, как его команда активно атакует по фланга.
  • Фол, нарушение
    4'
    Лосано сумел подставиться под соперника на правом фланге и получил удар по ногам. Первый в матче штрафной удар исполнят неаполитанцы.
  • 3'
    Неплохо контролирует снаряд "Специя" на первых минутах матча. Приходится вхолостую бегать неаполитанцам и активно прессинговать своего оппонента.
  • 2'
    Футболисты "Наполи" вышли сегодня на поле в своей бело-голубой форме, в то время, как игроки "Специи" предстали в игре в черном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Неаполе. С центра поля мяч разыграли южане. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
    Ассистент: Мауро Галетто (Италия);
    Ассистент: Луиджи Росси (Италия);
    Резервный: Юан Лука Сакки (Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках последнего четвертьфинального поединка Кубка Италии сыграют между собой футболисты «Наполи» и «Специи». Встреча состоится в Неаполе, на стадионе «Сан-Паоло».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
     
Прогнозы 144
Наполи 96.5% (139)
X 2.8% (4)
Специя 0.7% (1)
+1
выиграет Наполи
"Наполи" фаворит поединка и не будет сдавать позиции, поэтому надо думать о том, как повысить коэффициент.... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Специя
1.35
5.40
8.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.09 11.00 25.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.34 5.40 8.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.35 8.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 11.00 23.00
  1.08 10.51 26.06

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.20 1.16 2.55 1.52 2.01 1.81 1.63 2.30 1.26 3.90 1.10 7.20
5.40 1.11 4.65 1.16 2.70 1.44 2.17 1.69 1.75 2.19 1.41 2.91 1.29 3.46 1.12 5.50 1.09 5.95 1.01 10.25
15.00 1.01 5.80 1.11 5.10 1.15 4.60 1.19 3.70 1.27 2.03 1.84 2.27 1.62 1.80 2.00 1.52 2.52 1.27 3.70 1.20 4.44 1.07 7.02 1.05 7.59
6.51 1.12 3.05 1.39 2.73 1.48 2.39 1.60 2.43 1.57 2.05 1.80 1.81 2.03 1.57 2.43 1.45 2.77 1.31 3.52 1.11 6.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.60 1.26 2.50 1.49 1.62 2.21 1.16 4.80
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
4.05 1.23 2.85 1.42 2.90 1.40 1.92 1.87 1.40 2.90 1.11 5.57 1.07 6.65
3.71 1.29 2.99 1.41 2.11 1.77 2.50 1.53 2.04 1.79 1.56 2.43 1.35 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.20 1.14 2.06 1.71 1.53 2.41 1.32 3.20
5.70 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.12
4.09 1.20 2.22 1.65 1.65 2.27 1.40 3.05 1.13 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
1.75 1.95
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
2.85 1.39
Где смотреть матч Наполи 2:0 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 2:0 Специя

Исход игры
Наполи
96.5% (139)
Ничья
2.8% (4)
Специя
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (71)
Меньше
49.65% (70)
Обе команды забьют
Да
44.68% (63)
Нет
55.32% (78)
Популярный счёт
2:0 Наполи
41.7% (60)
2:1 Наполи
31.3% (45)
3:1 Наполи
9% (13)
3:0 Наполи
5.6% (8)
1:0 Наполи
4.9% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Наполи
1.4% (2)
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