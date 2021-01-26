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Наполи
 
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Специя

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 1 1
2. Ди Лоренцо Джованни 1 1
3. Петанья Андреа 1 1
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапонара Риккардо 2 0.67
2. Верде Даниэле 2 0.67
3. Маджоре Джулио 2 0.67
4. Галабинов Андрей 1 (1) 0.33
5. Фариас Диего 1 0.33
6. Пикколи Роберто 1 0.33
7. Риччи Матео 0 0
8. Дель Орко Кристиан 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
Специя
# Игрок      
1. Исмайли Ардиан 2 0
2. Агудело Кевин 2 0
3. Дейола Алессандро 1 0
4. Дель Орко Кристиан 1 0
5. Марчицца Риккардо 1 0
6. Крапикас Титас 1 0
7. Шабо Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Наполи 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
 Специя 33.33% (3) 0 0 11.11% (1) 11.11% (1) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи
Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло
Специя Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория
Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя

Последние игры между собой

Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Наполи 1:2 Специя Серия A Наполи 3:1 Специя Кубок
1/8 финала
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
1/4 финала
0 Наполи
0 Специя
0 Ювентус
0 СПАЛ 2013
0 Аталанта
0 Лацио
0 Интер Милан
0 Милан
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Наполи 95.2% (40)
    X 4.8% (2)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Специя
    1.34
    5.88
    9.33
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.80 9.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.34 5.40 8.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.50 9.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.30 9.20
      1.30 5.88 9.33

    Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.20 1.16 2.55 1.52 2.01 1.81 1.63 2.30 1.26 3.90 1.10 7.20
    4.80 1.14 3.90 1.22 2.44 1.53 1.94 1.86 1.63 2.41 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.55 1.06 7.00
    11.00 1.01 4.80 1.15 3.90 1.25 2.37 1.57 1.91 1.92 1.70 2.18 1.57 2.45 1.29 3.50 1.22 4.20 1.10 6.70 1.07 7.30 1.01 12.50
    5.17 1.17 2.50 1.55 2.21 1.69 1.94 1.93 1.70 2.20 1.56 2.48 1.22 4.43
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.26 2.50 1.49 1.62 2.21 1.16 4.80
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.05
    2.37 1.57 1.60 2.35 1.25 4.20
    2.88 1.39 2.41 1.57 1.87 1.99 1.57 2.41 1.35 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.20 1.14 2.06 1.71 1.53 2.41 1.32 3.20
    5.15 1.16 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45
    2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 1.92
    1.89 1.88
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    4.60 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    3.25 1.31
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    Прогнозы на матч Наполи - Специя

    Исход игры
    Наполи
    95.2% (40)
    Ничья
    4.8% (2)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.22% (21)
    Меньше
    48.78% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    51.22% (21)
    Нет
    48.78% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    42.9% (18)
    2:0 Наполи
    40.5% (17)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
    4:0 Наполи
    4.8% (2)
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