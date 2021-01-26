Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|1
|1
|2.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|1
|3.
|Петанья Андреа
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапонара Риккардо
|2
|0.67
|2.
|Верде Даниэле
|2
|0.67
|3.
|Маджоре Джулио
|2
|0.67
|4.
|Галабинов Андрей
|1 (1)
|0.33
|5.
|Фариас Диего
|1
|0.33
|6.
|Пикколи Роберто
|1
|0.33
|7.
|Риччи Матео
|0
|0
|8.
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Исмайли Ардиан
|2
|0
|2.
|Агудело Кевин
|2
|0
|3.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|4.
|Дель Орко Кристиан
|1
|0
|5.
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|6.
|Крапикас Титас
|1
|0
|7.
|Шабо Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Наполи
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|Специя
|33.33% (3)
|0
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи
Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло
Специя Последние 20 матчей: +6 =6 -8Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория
Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя
Последние игры между собой
Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи - Специя
Исход игры
Наполи
95.2% (40)
Ничья
4.8% (2)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.22% (21)
Меньше
48.78% (20)
Обе команды забьют
Да
51.22% (21)
Нет
48.78% (20)
Популярный счёт
2:1 Наполи
42.9% (18)
2:0 Наполи
40.5% (17)
1:1 Ничья
4.8% (2)
4:0 Наполи
4.8% (2)
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