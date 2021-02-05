Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Алавес играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Вальядолид

44' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Бруно Гонсалес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Удар от ворот произведет Алавес

42' Эрвиас Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Химо Наварро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Лукас Перес пробил со штрафного прямо в стенку

37' Тачи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Луис Перез выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Алавес

33' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Тачи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Перес Кике навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

32' Тачи делает длинную передачу вперед

29' Удар от ворот произведет Вальядолид

29' Эдгар Мендес не смог попасть в створ ударом издали

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Вальядолид

26' Лукас Перес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Алавес

24' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игрок из команды Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Вальядолид

22' Сан Эметерио Феде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Вальядолид

18' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Роке Меса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Эрвиас Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Хоакин Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Алавес пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

14' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Хоселу Санмартин из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

13' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Удар от ворот произведет Алавес

11' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

10' Судья подбегает и показывает Пина Томас из команды Алавес отложенную желтую карточку за фол.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хоселу Санмартин из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Роке Меса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Лежён Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вальядолид начинает с центра поля