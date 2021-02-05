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  3. Испания
Алавес
1:0
Конец матча

Стадион:
Вальядолид
0'
10' Желтая карточка
Пина Томас
40' Желтая карточка
Химо Наварро
43' Желтая карточка
Бруно Гонсалес
48' Желтая карточка
Хоакин Фернандес
63' Желтая карточка
Ману Гарсия
1:0
66' Гол
Хоселу Санмартин
82' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
88' Желтая карточка
Алькарас Рубен
90' Желтая карточка
Эдгар Мендес
90'+5
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
2
Тачи
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
19
Ману
Гарсия
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
25
Олаза
Лукас
17
Роке
Меса
20
Сан
Эметерио
Феде
11
Эрвиас
Пабло
8
Перес
Кике
10
Оскар
Плано
9
Вайссман
Шон
Алавес
4-4-2
Вальядолид
4-2-3-1

Ход матча

10'
Пина Томас
 
40'
Химо Наварро
 
43'
 
Бруно Гонсалес
48'
 
Хоакин Фернандес
60'
Химо Наварро
Риоха Луис
 
60'
Кордоба Иньиго
Агиррегабириа Мартин
 
63'
Ману Гарсия
 
63'
 
Вилья Тони
Эрвиас Пабло
64'
 
Кодро Кенан
Перес Кике
64'
 
Алькарас Рубен
Роке Меса
66'
Хоселу Санмартин
(Агиррегабириа Мартин)
1:0
79'
 
Рубио Вальдо
Вайссман Шон
79'
 
Орельяна Фабиан
Оскар Плано
82'
Батталья Родриго
Ману Гарсия
 
82'
 
Сан Эметерио Феде
88'
 
Алькарас Рубен
90'
Дейверсон Силва
Хоселу Санмартин
 
90'
Эдгар Мендес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 5 (1) 0.23
2. Лукас Перес 4 (3) 0.18
3. Эдгар Мендес 3 0.14
4. Дейверсон Силва 1 0.05
5. Химо Наварро 1 0.05
6. Риоха Луис 1 0.05
7. Пина Томас 1 0.05
8. Эли Родриго 1 0.05
9. Сайнс Борха 1 0.05
10. Йота Пелетейро 0 0
11. Агиррегабириа Мартин 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 3 0.14
2. Андре Маркос 3 0.14
3. Оскар Плано 2 0.09
4. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.09
5. Мичел Мигель 2 0.09
6. Вилья Тони 2 0.09
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.05
8. Жота Серран 1 0.05
9. Бруно Гонсалес 1 0.05
10. Алькарас Рубен 1 0.05
11. Хоакин Фернандес 1 0.05
12. Карнеро Рауль 1 0.05
13. Рубио Вальдо 1 (1) 0.05
14. Эрвиас Пабло 0 0
15. Куки Хосе 0 0
16. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 7 1
2. Лежён Флорьян 8 0
3. Пина Томас 7 0
4. Батталья Родриго 5 1
5. Дуарте Рубен 4 1
6. Лагуардия Виктор 3 1
7. Йота Пелетейро 3 1
8. Химо Наварро 4 0
9. Тачи 2 1
10. Дейверсон Силва 3 0
11. Ману Гарсия 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Хоселу Санмартин 1 0
14. Хави Лопеc 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Сайнс Борха 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 6 0
2. Алькарас Рубен 5 0
3. Сан Эметерио Феде 5 0
4. Хоакин Фернандес 5 0
5. Роке Меса 3 1
6. Начо Мартинес 2 1
7. Орельяна Фабиан 2 0
8. Мичел Мигель 2 0
9. Вилья Тони 2 0
10. Санчес Хавьер 2 0
11. Эль-Ямик Джавад 2 0
12. Карнеро Рауль 2 0
13. Луис Перез 1 0
14. Масип Хорди 1 0
15. Эрвиас Пабло 1 0
16. Жота Серран 1 0
17. Янко Саиди 1 0
18. Гвардиола Серхи 1 0
19. Рубио Вальдо 1 0
20. Вайссман Шон 1 0
21. Перес Кике 1 0
22. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 22.22% (4) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1)
 Вальядолид 4.76% (1) 4.76% (1) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес
Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче
Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид

Последние игры между собой

Алавес: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Вальядолид 0:2 Алавес Ла Лига Вальядолид 1:0 Алавес Ла Лига Алавес 3:0 Вальядолид Ла Лига Алавес 2:2 Вальядолид Примера
Вальядолид 0:1 Алавес Примера Алавес 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи Вальядолид 1:1 Алавес Товарищеские матчи Алавес 2:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:2 Алавес Сегунда Алавес 0:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
3. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
4. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 21 8 5 8 24 - 34 29
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
13. Кадис Заявка 21 6 6 9 19 - 31 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
17. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
18. Осасуна Заявка 21 4 7 10 19 - 30 19
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
3. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
5. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
10. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
11. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
15. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
17. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Алавес 49.3% (71)
X 45.1% (65)
Вальядолид 5.6% (8)
Все прогнозы
2.17 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.13 6.50 61.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.55 3.05 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.61 2.94 3.44
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 6.30 29.00
  3.48 1.71 5.72

Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.10 2.70 1.47 2.00 1.82 1.55 2.46 1.20 4.70 1.06 9.60
5.85 1.09 4.80 1.15 2.49 1.51 1.88 1.92 1.53 2.67 1.28 3.64 1.16 4.95 1.03 9.20 1.02 9.80
1.97 1.82 1.31 3.35 1.55 2.45 2.26 1.68 1.10 6.80 1.69 2.26 1.06 8.80 1.02 13.00 1.02 13.00 1.03 9.40 1.02 10.00 0.00 17.50 0.00 18.00 0.00 24.00
1.91 1.98 1.57 2.50 1.24 4.26 1.48 2.74 1.39 3.10 1.21 4.62 1.37 3.22 1.59 2.44 1.46 2.81 1.16 5.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.36 1.55 1.56 2.33 1.28 3.45 1.05 8.60
2.31 1.61 1.54 2.48 1.28 3.68 1.06 9.00 1.04 10.50
1.28 3.60 1.19 4.60 1.11 6.50 1.07 9.40 1.03 9.45
1.12 6.74 1.33 3.43 1.11 7.36 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.13 1.67 1.49 2.50 1.11 6.00
3.00 1.39 2.00 1.81 1.51 2.56 1.17 5.25 1.12 6.30
2.65 1.47 1.72 2.08 1.35 3.15 1.08 6.50 1.05 7.59

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
5.10 1.16
Где смотреть матч Алавес 1:0 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Алавес 1:0 Вальядолид

Исход игры
Алавес
49.3% (71)
Ничья
45.1% (65)
Вальядолид
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.17% (40)
Меньше
71.83% (102)
Обе команды забьют
Да
68.31% (97)
Нет
31.69% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (57)
1:0 Алавес
23.6% (34)
2:1 Алавес
22.9% (33)
0:0 Ничья
3.5% (5)
1:2 Вальядолид
2.8% (4)
2:0 Алавес
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Вальядолид
1.4% (2)
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