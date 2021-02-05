Алавес
1:0
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Вальядолид
10' Желтая карточкаПина Томас
40' Желтая карточкаХимо Наварро
43' Желтая карточкаБруно Гонсалес
48' Желтая карточкаХоакин Фернандес
63' Желтая карточкаМану Гарсия
1:0
66' ГолХоселу Санмартин
82' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
88' Желтая карточкаАлькарас Рубен
90' Желтая карточкаЭдгар Мендес
23
Химо
Наварро
2
Тачи
16
Эдгар
Мендес
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
25
Олаза
Лукас
17
Роке
Меса
11
Эрвиас
Пабло
10
Оскар
Плано
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Олаза ЛукасЗащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Рубио МигельЗащитник
-
27 Куки ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
29 Рэй ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
40'
43'
48'
63'
66'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
10 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
11 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|5 (1)
|0.23
|2.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.18
|3.
|Эдгар Мендес
|3
|0.14
|4.
|Дейверсон Силва
|1
|0.05
|5.
|Химо Наварро
|1
|0.05
|6.
|Риоха Луис
|1
|0.05
|7.
|Пина Томас
|1
|0.05
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.05
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.05
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|11.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|3
|0.14
|2.
|Андре Маркос
|3
|0.14
|3.
|Оскар Плано
|2
|0.09
|4.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.09
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.09
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.09
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.05
|8.
|Жота Серран
|1
|0.05
|9.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.05
|10.
|Алькарас Рубен
|1
|0.05
|11.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.05
|12.
|Карнеро Рауль
|1
|0.05
|13.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.05
|14.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|15.
|Куки Хосе
|0
|0
|16.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|7
|1
|2.
|Лежён Флорьян
|8
|0
|3.
|Пина Томас
|7
|0
|4.
|Батталья Родриго
|5
|1
|5.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|3
|1
|7.
|Йота Пелетейро
|3
|1
|8.
|Химо Наварро
|4
|0
|9.
|Тачи
|2
|1
|10.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|11.
|Ману Гарсия
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|14.
|Хави Лопеc
|1
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|16.
|Эли Родриго
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Сайнс Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|6
|0
|2.
|Алькарас Рубен
|5
|0
|3.
|Сан Эметерио Феде
|5
|0
|4.
|Хоакин Фернандес
|5
|0
|5.
|Роке Меса
|3
|1
|6.
|Начо Мартинес
|2
|1
|7.
|Орельяна Фабиан
|2
|0
|8.
|Мичел Мигель
|2
|0
|9.
|Вилья Тони
|2
|0
|10.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|11.
|Эль-Ямик Джавад
|2
|0
|12.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|13.
|Луис Перез
|1
|0
|14.
|Масип Хорди
|1
|0
|15.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|16.
|Жота Серран
|1
|0
|17.
|Янко Саиди
|1
|0
|18.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|19.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|20.
|Вайссман Шон
|1
|0
|21.
|Перес Кике
|1
|0
|22.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|Вальядолид
|4.76% (1)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +5 =7 -8Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес
Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче
Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид
Последние игры между собой
Алавес: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|40 - 10
|50
|2.
|Барселона
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 18
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|35 - 18
|40
|4.
|Севилья
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|29 - 20
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Бетис
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 34
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|24 - 34
|29
|9.
|Леванте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|29 - 29
|26
|10.
|Сельта
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 25
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 23
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|19 - 31
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|18.
|Осасуна
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 30
|19
|19.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 26
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|10.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|15.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Сельта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Вальядолид
Исход игры
Алавес
49.3% (71)
Ничья
45.1% (65)
Вальядолид
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.17% (40)
Меньше
71.83% (102)
Обе команды забьют
Да
68.31% (97)
Нет
31.69% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (57)
1:0 Алавес
23.6% (34)
2:1 Алавес
22.9% (33)
0:0 Ничья
3.5% (5)
1:2 Вальядолид
2.8% (4)
2:0 Алавес
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Вальядолид
1.4% (2)
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