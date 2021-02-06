Леванте
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Гранада
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
8
Этеки
Ян
18
Марин
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|9 (1)
|0.43
|2.
|Моралес Луис
|8
|0.38
|3.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.19
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.1
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.1
|6.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.05
|7.
|Дуарте Оскар
|1
|0.05
|8.
|Везу Рубен
|1
|0.05
|9.
|Леон Серхио
|1
|0.05
|10.
|Клерк Карлос
|0
|0
|11.
|Радоя Неманья
|0
|0
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Барди Энис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|5
|0.23
|2.
|Сольдадо Роберто
|4 (1)
|0.18
|3.
|Видаль Молина
|3
|0.14
|4.
|Мачис Дарвин
|2
|0.09
|5.
|Кенеди Роберт
|2
|0.09
|6.
|Санчес Герман
|2
|0.09
|7.
|Эррера Янгель
|2
|0.09
|8.
|Милья Луис
|1
|0.05
|9.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.05
|10.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.05
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
|13.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|14.
|Соро Альберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|4
|0
|2.
|Малса Микаэль
|4
|0
|3.
|Робер Пьер
|2
|1
|4.
|Клерк Карлос
|3
|0
|5.
|Постиго Серхио
|2
|0
|6.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|7.
|Рочина Рубен
|2
|0
|8.
|Вукчевич Никола
|2
|0
|9.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|10.
|Рохер Марти
|2
|0
|11.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|12.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|13.
|Сон
|1
|0
|14.
|Радоя Неманья
|1
|0
|15.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|16.
|Моралес Луис
|1
|0
|17.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|18.
|Барди Энис
|1
|0
|19.
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|6
|1
|2.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|3.
|Санчес Герман
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|6
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|7.
|Сольдадо Роберто
|3
|0
|8.
|Суарес Луис III
|3
|0
|9.
|Вальехо Хесус
|1
|1
|10.
|Монторо Анхель
|2
|0
|11.
|Этеки Ян
|0
|1
|12.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|13.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|14.
|Вико Федерико
|1
|0
|15.
|Милья Луис
|1
|0
|16.
|Нева Карлос
|1
|0
|17.
|Sergio Barcia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|Гранада
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +10 =8 -2Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид
Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта
Гранада Последние 20 матчей: +9 =4 -7Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада
Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония
Последние игры между собой
Леванте: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|40 - 10
|50
|2.
|Барселона
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 18
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|35 - 18
|40
|4.
|Севилья
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|29 - 20
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Бетис
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 34
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|24 - 34
|29
|9.
|Леванте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|29 - 29
|26
|10.
|Сельта
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 25
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 23
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|19 - 31
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|18.
|Осасуна
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 30
|19
|19.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 26
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|10.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|15.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Сельта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Гранада
Исход игры
Леванте
67.3% (99)
Ничья
21.1% (31)
Гранада
11.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
53.47% (77)
Меньше
46.53% (67)
Обе команды забьют
Да
70.14% (101)
Нет
29.86% (43)
Популярный счёт
2:1 Леванте
41.5% (61)
1:0 Леванте
22.4% (33)
1:1 Ничья
16.3% (24)
1:2 Гранада
7.5% (11)
0:1 Гранада
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Леванте
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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