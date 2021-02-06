  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Леванте
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Гранада
0' 1'
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
5
Радоя
Неманья
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
7
Леон
Серхио
1
Силва
Руи
3
Перес
Неуэн
22
Дуарте
Домингуш
20
Вальехо
Хесус
2
Фулкье
Димитри
8
Этеки
Ян
19
Монторо
Анхель
18
Марин
Адриан
24
Кенеди
Роберт
23
Видаль
Молина
7
Суарес
Луис
III
Леванте
4-4-2
Гранада
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 9 (1) 0.43
2. Моралес Луис 8 0.38
3. Мелеро Гонсало 4 0.19
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.1
5. Гомес Даниэль 2 0.1
6. Кампанья Хосе 1 (1) 0.05
7. Дуарте Оскар 1 0.05
8. Везу Рубен 1 0.05
9. Леон Серхио 1 0.05
10. Клерк Карлос 0 0
11. Радоя Неманья 0 0
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Барди Энис 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 5 0.23
2. Сольдадо Роберто 4 (1) 0.18
3. Видаль Молина 3 0.14
4. Мачис Дарвин 2 0.09
5. Кенеди Роберт 2 0.09
6. Санчес Герман 2 0.09
7. Эррера Янгель 2 0.09
8. Милья Луис 1 0.05
9. Монторо Анхель 1 (1) 0.05
10. Дуарте Домингуш 1 0.05
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Гоналон Максим 0 0
13. Пуэртас Антонио 0 0
14. Соро Альберто 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Малса Микаэль 4 0
3. Робер Пьер 2 1
4. Клерк Карлос 3 0
5. Постиго Серхио 2 0
6. Гомес Даниэль 2 0
7. Рочина Рубен 2 0
8. Вукчевич Никола 2 0
9. Дуарте Оскар 2 0
10. Рохер Марти 2 0
11. Мелеро Гонсало 2 0
12. Кампанья Хосе 1 0
13. Сон 1 0
14. Радоя Неманья 1 0
15. Мирамон Хорхе 1 0
16. Моралес Луис 1 0
17. Антонио Гарсия 1 0
18. Барди Энис 1 0
19. Де Фрутос Хорхе 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 6 1
2. Фулкье Димитри 7 0
3. Санчес Герман 7 0
4. Эррера Янгель 6 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Пуэртас Антонио 4 0
7. Сольдадо Роберто 3 0
8. Суарес Луис III 3 0
9. Вальехо Хесус 1 1
10. Монторо Анхель 2 0
11. Этеки Ян 0 1
12. Кенеди Роберт 1 0
13. Мачис Дарвин 1 0
14. Вико Федерико 1 0
15. Милья Луис 1 0
16. Нева Карлос 1 0
17. Sergio Barcia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 20.69% (6) 13.79% (4) 13.79% (4) 17.24% (5) 10.34% (3) 24.14% (7)
 Гранада 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 8.7% (2) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид
Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта
Гранада Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада
Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония

Последние игры между собой

Леванте: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Гранада 1:1 Леванте Ла Лига Леванте 1:1 Гранада Ла Лига Гранада 1:2 Леванте Ла Лига Гранада 5:1 Леванте Примера
Леванте 1:2 Гранада Примера Леванте 2:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Леванте Примера Гранада 0:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Гранада Примера Леванте 3:1 Гранада Примера Гранада 2:1 Леванте Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
3. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
4. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 21 8 5 8 24 - 34 29
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
13. Кадис Заявка 21 6 6 9 19 - 31 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
17. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
18. Осасуна Заявка 21 4 7 10 19 - 30 19
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
3. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
5. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
10. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
11. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
15. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
17. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 1'
    Моралес Луис не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Леванте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Леванте 67.3% (99)
X 21.1% (31)
Гранада 11.6% (17)
0
матч окончится ничьей
"Леванте" и "Гранада" на текущий момент находятся в равной весовой категории, по плотности календаря... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.48 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Гранада
1.95
3.55
4.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.40 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.35 4.33
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.55 4.40
  1.95 3.55 4.35

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.04 7.10 1.07 3.20 1.33 2.59 1.53 1.83 2.08 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.55 1.08 6.05 1.01 10.75
10.00 1.04 7.40 1.07 3.30 1.35 2.70 1.57 2.15 1.83 1.87 2.08 1.42 2.95 1.29 3.65 1.13 6.40 1.08 6.80 1.02 12.50 1.01 12.50 0.00 19.50
3.47 1.34 3.04 1.43 2.59 1.55 2.08 1.83 1.81 2.10 1.62 2.44 1.47 2.88 1.30 3.81 1.10 8.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.84 1.96 1.40 2.95 1.12 6.30 1.08 7.70
2.85 1.42 1.77 2.05 1.36 3.15 1.12 5.84 1.07 6.92
2.85 1.47 2.33 1.66 1.83 2.10 1.52 2.68 1.38 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
3.70 1.27 2.50 1.48 1.68 2.15 1.23 3.70 1.15 4.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.89
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Леванте 0:0 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 0:0 Гранада

Исход игры
Леванте
67.3% (99)
Ничья
21.1% (31)
Гранада
11.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
53.47% (77)
Меньше
46.53% (67)
Обе команды забьют
Да
70.14% (101)
Нет
29.86% (43)
Популярный счёт
2:1 Леванте
41.5% (61)
1:0 Леванте
22.4% (33)
1:1 Ничья
16.3% (24)
1:2 Гранада
7.5% (11)
0:1 Гранада
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Леванте
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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