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  2. Матчи
  3. Испания
Леванте
2:2
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
1:0
30' Гол
Моралес Луис
1:1
43' Гол
Кенеди Роберт
55' Желтая карточка
Монторо Анхель
2:1
67' Гол
Моралес Луис
74' Желтая карточка
Моралес Луис
79' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
2:2
90' Гол
Сольдадо Роберто
90' Желтая карточка
Суарес Луис III
90'+6
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
5
Радоя
Неманья
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
7
Леон
Серхио
1
Силва
Руи
3
Перес
Неуэн
22
Дуарте
Домингуш
20
Вальехо
Хесус
2
Фулкье
Димитри
8
Этеки
Ян
19
Монторо
Анхель
18
Марин
Адриан
24
Кенеди
Роберт
23
Видаль
Молина
7
Суарес
Луис
III
Леванте
4-4-2
Гранада
3-4-3

Ход матча

30'
Моралес Луис
1:0
43'
1:1
Кенеди Роберт
(Видаль Молина)
46'
 
Пуэртас Антонио
Марин Адриан
55'
 
Монторо Анхель
61'
 
Мачис Дарвин
Кенеди Роберт
65'
Гомес Даниэль
Леон Серхио
 
65'
Де Фрутос Хорхе
Рочина Рубен
 
67'
Моралес Луис
(Де Фрутос Хорхе)
2:1
74'
Моралес Луис
 
75'
 
Вико Федерико
Этеки Ян
75'
 
Сольдадо Роберто
Видаль Молина
75'
Сон
Моралес Луис
 
79'
 
Сольдадо Роберто
82'
Постиго Серхио
Мирамон Хорхе
 
82'
Барди Энис
Рохер Марти
 
88'
 
Санчес Герман
Перес Неуэн
90'
2:2
Сольдадо Роберто
(Пуэртас Антонио)
90'
 
Суарес Луис III

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 10 0.48
2. Рохер Марти 9 (1) 0.43
3. Мелеро Гонсало 4 0.19
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.1
5. Гомес Даниэль 2 0.1
6. Кампанья Хосе 1 (1) 0.05
7. Дуарте Оскар 1 0.05
8. Везу Рубен 1 0.05
9. Леон Серхио 1 0.05
10. Клерк Карлос 0 0
11. Радоя Неманья 0 0
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Барди Энис 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 5 0.23
2. Сольдадо Роберто 5 (1) 0.23
3. Кенеди Роберт 3 0.14
4. Видаль Молина 3 0.14
5. Мачис Дарвин 2 0.09
6. Санчес Герман 2 0.09
7. Эррера Янгель 2 0.09
8. Милья Луис 1 0.05
9. Монторо Анхель 1 (1) 0.05
10. Дуарте Домингуш 1 0.05
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Пуэртас Антонио 0 0
13. Гоналон Максим 0 0
14. Соро Альберто 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Малса Микаэль 4 0
3. Робер Пьер 2 1
4. Клерк Карлос 3 0
5. Постиго Серхио 2 0
6. Гомес Даниэль 2 0
7. Рочина Рубен 2 0
8. Вукчевич Никола 2 0
9. Дуарте Оскар 2 0
10. Рохер Марти 2 0
11. Моралес Луис 2 0
12. Мелеро Гонсало 2 0
13. Кампанья Хосе 1 0
14. Сон 1 0
15. Радоя Неманья 1 0
16. Мирамон Хорхе 1 0
17. Антонио Гарсия 1 0
18. Барди Энис 1 0
19. Де Фрутос Хорхе 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 6 1
2. Фулкье Димитри 7 0
3. Санчес Герман 7 0
4. Эррера Янгель 6 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 4 0
7. Пуэртас Антонио 4 0
8. Монторо Анхель 3 0
9. Суарес Луис III 3 0
10. Вальехо Хесус 1 1
11. Этеки Ян 0 1
12. Кенеди Роберт 1 0
13. Мачис Дарвин 1 0
14. Вико Федерико 1 0
15. Милья Луис 1 0
16. Нева Карлос 1 0
17. Sergio Barcia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 20.69% (6) 13.79% (4) 13.79% (4) 17.24% (5) 10.34% (3) 24.14% (7)
 Гранада 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 8.7% (2) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид
Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта
Гранада Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада
Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония

Последние игры между собой

Леванте: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Гранада 1:1 Леванте Ла Лига Леванте 1:1 Гранада Ла Лига Гранада 1:2 Леванте Ла Лига Гранада 5:1 Леванте Примера
Леванте 1:2 Гранада Примера Леванте 2:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Леванте Примера Гранада 0:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Гранада Примера Леванте 3:1 Гранада Примера Гранада 2:1 Леванте Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
3. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
4. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада 2:2 Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте 2:2 Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
13. Кадис Заявка 21 6 6 9 19 - 31 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
17. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
18. Осасуна Заявка 21 4 7 10 19 - 30 19
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
3. Гранада 2:2 Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
5. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте 2:2 Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
11. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
15. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Леванте 2:2 Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Гранада 2:2 Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
17. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Леванте 67.3% (99)
X 21.1% (31)
Гранада 11.6% (17)
0
матч окончится ничьей
"Леванте" и "Гранада" на текущий момент находятся в равной весовой категории, по плотности календаря... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.48 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 5.40 30.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.35 4.33
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 6.00 27.00
  3.13 2.00 4.42

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.04 7.10 1.07 3.20 1.33 2.59 1.53 1.83 2.08 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.55 1.08 6.05 1.01 10.75
6.80 1.10 5.10 1.16 5.30 1.15 3.90 1.25 2.15 1.83 2.70 1.45 1.77 2.04 1.75 2.05 1.19 4.60 1.11 8.40 1.05 9.50 1.04 10.00 0.00 19.50
2.50 1.57 2.17 1.74 3.67 1.30 2.47 1.58 2.44 1.59 2.02 1.86 1.57 2.50 1.38 3.18 1.61 2.40 1.36 3.28 1.10 8.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.84 1.96 1.40 2.95 1.12 6.30 1.08 7.70
2.00 1.80 1.33 3.25 1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00
1.88 1.99 1.56 2.53 1.24 4.32 1.52 2.68 1.26 4.01 1.14 6.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
3.50 1.30 2.33 1.50 1.55 2.22 1.19 3.71 1.13 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.97
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.23
Где смотреть матч Леванте 2:2 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 2:2 Гранада

Исход игры
Леванте
67.3% (99)
Ничья
21.1% (31)
Гранада
11.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
53.47% (77)
Меньше
46.53% (67)
Обе команды забьют
Да
70.14% (101)
Нет
29.86% (43)
Популярный счёт
2:1 Леванте
41.5% (61)
1:0 Леванте
22.4% (33)
1:1 Ничья
16.3% (24)
1:2 Гранада
7.5% (11)
0:1 Гранада
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Леванте
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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