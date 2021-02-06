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Уэска
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
1
Фернандес
Альваро
III
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
22
Сильва
Гастон
3
Маффео
Пабло
17
Рико
Микель
2
Думбия
Идрисса
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
12
Окадзаки
Синджи
9
Мир
Рафа
1
Куртуа
Тибо
19
Одриосола
Альваро
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
23
Менди
Ферлан
8
Кроос
Тони
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Уэска
3-5-2
Реал Мадрид
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 6 0.29
2. Рамирес Сандро 2 0.1
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.1
4. Феррейро Давид 1 0.05
5. Маффео Пабло 1 0.05
6. Окадзаки Синджи 1 0.05
7. Сиовас Димитрис 1 0.05
8. Рико Микель 1 0.05
9. Гарсия Борха I 1 0.05
10. Сеоане Хайме 1 0.05
11. Галан Хави 0 0
12. Лопес Педро 0 0
13. Карлос Хуан Реал 0 0
14. Гомес Серхио 0 0
15. Эскрих Даниэль 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 10 0.5
2. Каземиро Карлос 4 0.2
3. Модрич Лука 3 0.15
4. Вальверде Федерико 3 0.15
5. Асенсио Марко 2 0.1
6. Васкес Лукас 2 0.1
7. Азар Эден 2 0.1
8. Винисиус Жуниор 2 0.1
9. Рамос Серхио 2 (2) 0.1
10. Кроос Тони 1 0.05
11. Диас Мариано 1 0.05
12. Родриго 0 0
13. Карвахаль Даниэль 0 0
14. Марсело Виера 0 0
15. Иско Аларкон 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 6 0
2. Онтиверос Хавьер 5 0
3. Пулидо Хорхе 3 1
4. Сиовас Димитрис 3 0
5. Думбия Идрисса 3 0
6. Лопес Педро 2 0
7. Маффео Пабло 2 0
8. Сеоане Хайме 2 0
9. Галан Хави 2 0
10. Эскрих Даниэль 2 0
11. Окадзаки Синджи 1 0
12. Луизинью Коррейя 1 0
13. Москера Педро 1 0
14. Сильва Гастон 1 0
15. Феррейро Давид 1 0
16. Рамирес Сандро 1 0
17. Мир Рафа 1 0
18. Нвакали Келечи 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Карвахаль Даниэль 5 0
3. Кроос Тони 4 0
4. Милитао Эдер 2 1
5. Рамос Серхио 3 0
6. Начо Игнасио 3 0
7. Модрич Лука 2 0
8. Марсело Виера 2 0
9. Васкес Лукас 2 0
10. Менди Ферлан 2 0
11. Бензема Карим 1 0
12. Асенсио Марко 1 0
13. Винисиус Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 5.88% (1) 5.88% (1) 17.65% (3) 35.29% (6) 23.53% (4) 11.76% (2)
 Реал Мадрид 28.13% (9) 9.38% (3) 15.63% (5) 9.38% (3) 12.5% (4) 25% (8)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис
Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б
Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска

Последние игры между собой

Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Мадрид 4:1 Уэска Ла Лига Реал Мадрид 3:2 Уэска Примера Уэска 0:1 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
3. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
4. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
13. Кадис Заявка 21 6 6 9 19 - 31 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
17. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
18. Осасуна Заявка 21 4 7 10 19 - 30 19
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
3. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
5. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
11. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
15. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
17. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 22-го тура Ла Лиги между "Уэской" и мадридским "Реалом". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэска - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2021, осталось 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 142
Уэска 0.7% (1)
X 2.1% (3)
Реал Мадрид 97.2% (138)
0
выиграет Реал Мадрид
Кресло под Зиданом по традиции качается уже долгое долгое время, поэтому задача в конкретной игре более... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэска
Ничья
Реал Мадрид
6.80
4.38
1.57
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.30 4.15 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 4.10 1.56
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 4.10 1.57
  6.80 4.38 1.54

Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.70 1.00 11.00
10.00 1.03 7.40 1.07 3.30 1.35 2.50 1.57 2.05 1.83 1.82 2.02 1.78 2.10 1.40 2.95 1.28 3.65 1.11 6.40 1.08 6.80 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 20.00
3.54 1.33 2.95 1.45 2.71 1.51 2.17 1.76 1.89 2.02 1.68 2.29 1.49 2.80 1.50 2.74 1.33 3.51 1.13 6.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.87 1.93 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80
1.91 1.89 1.39 3.00 1.11 6.50
3.08 1.42 2.52 1.58 1.96 1.94 1.59 2.49 1.43 3.04 1.35 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
2.45 1.51 1.61 2.23 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.72
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
Где смотреть матч Уэска - Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Уэска - Реал Мадрид

Исход игры
Уэска
0.7% (1)
Ничья
2.1% (3)
Реал Мадрид
97.2% (138)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
47.83% (66)
Нет
52.17% (72)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
34.5% (49)
1:2 Реал Мадрид
27.5% (39)
1:3 Реал Мадрид
14.1% (20)
0:1 Реал Мадрид
11.3% (16)
0:3 Реал Мадрид
4.9% (7)
1:4 Реал Мадрид
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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