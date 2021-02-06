Уэска
Позже
Стадион: Эль-Алькорас
Реал Мадрид
14
Пулидо
Хорхе
17
Рико
Микель
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
28 Парк МарвинПолузащитник
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|6
|0.29
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.1
|3.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.1
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0.05
|5.
|Маффео Пабло
|1
|0.05
|6.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.05
|7.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.05
|8.
|Рико Микель
|1
|0.05
|9.
|Гарсия Борха I
|1
|0.05
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.05
|11.
|Галан Хави
|0
|0
|12.
|Лопес Педро
|0
|0
|13.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|14.
|Гомес Серхио
|0
|0
|15.
|Эскрих Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|10
|0.5
|2.
|Каземиро Карлос
|4
|0.2
|3.
|Модрич Лука
|3
|0.15
|4.
|Вальверде Федерико
|3
|0.15
|5.
|Асенсио Марко
|2
|0.1
|6.
|Васкес Лукас
|2
|0.1
|7.
|Азар Эден
|2
|0.1
|8.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.1
|9.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.1
|10.
|Кроос Тони
|1
|0.05
|11.
|Диас Мариано
|1
|0.05
|12.
|Родриго
|0
|0
|13.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|14.
|Марсело Виера
|0
|0
|15.
|Иско Аларкон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|6
|0
|2.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|4.
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|5.
|Думбия Идрисса
|3
|0
|6.
|Лопес Педро
|2
|0
|7.
|Маффео Пабло
|2
|0
|8.
|Сеоане Хайме
|2
|0
|9.
|Галан Хави
|2
|0
|10.
|Эскрих Даниэль
|2
|0
|11.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|12.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|13.
|Москера Педро
|1
|0
|14.
|Сильва Гастон
|1
|0
|15.
|Феррейро Давид
|1
|0
|16.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|17.
|Мир Рафа
|1
|0
|18.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|8
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|3.
|Кроос Тони
|4
|0
|4.
|Милитао Эдер
|2
|1
|5.
|Рамос Серхио
|3
|0
|6.
|Начо Игнасио
|3
|0
|7.
|Модрич Лука
|2
|0
|8.
|Марсело Виера
|2
|0
|9.
|Васкес Лукас
|2
|0
|10.
|Менди Ферлан
|2
|0
|11.
|Бензема Карим
|1
|0
|12.
|Асенсио Марко
|1
|0
|13.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|Реал Мадрид
|28.13% (9)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|25% (8)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +3 =8 -9Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис
Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =3 -6Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б
Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска
Последние игры между собой
Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|40 - 10
|50
|2.
|Барселона
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 18
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|35 - 18
|40
|4.
|Севилья
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|29 - 20
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Бетис
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 34
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|26 - 36
|30
|9.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 25
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 23
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|19 - 31
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|18.
|Осасуна
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 30
|19
|19.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 26
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|15.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уэска - Реал Мадрид
Исход игры
Уэска
0.7% (1)
Ничья
2.1% (3)
Реал Мадрид
97.2% (138)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
47.83% (66)
Нет
52.17% (72)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
34.5% (49)
1:2 Реал Мадрид
27.5% (39)
1:3 Реал Мадрид
14.1% (20)
0:1 Реал Мадрид
11.3% (16)
0:3 Реал Мадрид
4.9% (7)
1:4 Реал Мадрид
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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