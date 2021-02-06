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  2. Матчи
  3. Испания
Эльче
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Вильярреал
0' 14'
13
Бадия
Эдгар
23
Сифу
2
Диего
Гонсалес
VII
24
Хосема
25
Мохика
Хоан
17
Фернандес
Хосан
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
22
Ригони
Эмилиано
9
Бое
Лукас
21
Каррильо
Гидо
1
Асенхо
Серхио
21
Коста
Хауме
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
19
Коклен
Франсис
5
Парехо
Даниэль
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
23
Гомес
Мойсес
Эльче
4-4-2
Вильярреал
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 4 (2) 0.2
2. Фернандес Хосан 4 0.2
3. Бое Лукас 3 0.15
4. Моренте Тете 2 0.1
5. Милья Пере 1 0.05
6. Гутьеррес Хосе 1 0.05
7. Каррильо Гидо 1 0.05
8. Барраган Антонио 0 0
9. Ригони Эмилиано 0 0
10. Верду Гонсало 0 0
11. Хосема 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 10 (4) 0.45
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.23
3. Парехо Даниэль 3 0.14
4. Ниньо Фер 3 0.14
5. Торрес Пау II 2 0.09
6. Гомес Мойсес 2 (1) 0.09
7. Тригерос Мануэль 1 0.05
8. Чуквезе Саму 1 0.05
9. Пино Йереми 1 0.05
10. Пенья Рубен 1 0.05
11. Педраса Альфонсо 0 0
12. Марио Гаспар 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 5 1
2. Барраган Антонио 5 0
3. Моренте Тете 5 0
4. Верду Гонсало 5 0
5. Бое Лукас 3 1
6. Диего Гонсалес VII 4 0
7. Милья Пере 3 0
8. Ригони Эмилиано 3 0
9. Гутьеррес Хосе 2 0
10. Фидель Чавес 2 0
11. Санчес-Миньо Хуан 2 0
12. Мфулу Оменуке 2 0
13. Фернандес Хосан 2 0
14. Хосема 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Родригес Виктор II 1 0
19. Сифу 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 5 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Коклен Франсис 3 0
5. Тригерос Мануэль 3 0
6. Морено Херард 3 0
7. Пино Йереми 3 0
8. Кубо Такефуса 1 1
9. Парехо Даниэль 2 0
10. Капу Этьен 2 0
11. Марио Гаспар 2 0
12. Фойт Хуан 2 0
13. Бакка Карлос 1 0
14. Гомес Мойсес 1 0
15. Ниньо Фер 1 0
16. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2)
 Вильярреал 31.03% (9) 20.69% (6) 10.34% (3) 3.45% (1) 27.59% (8) 6.9% (2)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче
Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал
Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Эльче: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Вильярреал 0:0 Эльче Ла Лига Вильярреал 1:0 Эльче Примера Эльче 2:2 Вильярреал Примера Эльче 1:1 Вильярреал Товарищеские матчи
Вильярреал 1:1 Эльче Примера Эльче 0:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 2:2 Эльче Кубок Короля Эльче 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Эльче Сегунда Эльче 1:0 Вильярреал Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Реал Мадрид Заявка 21 13 4 4 37 - 19 43
3. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
4. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
5. Вильярреал 0:0 Заявка 22 8 12 2 29 - 20 36
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
13. Кадис Заявка 21 6 6 9 19 - 31 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
17. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
18. Осасуна Заявка 21 4 7 10 19 - 30 19
19. Эльче 0:0 Заявка 20 3 9 8 16 - 26 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
3. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Вильярреал 0:0 Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
5. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
11. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
15. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче 0:0 Заявка 11 1 6 4 8 - 15 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал 0:0 Заявка 11 3 6 2 12 - 10 15
7. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
12. Эльче 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
17. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Эльче 0% (0)
X 11.8% (16)
Вильярреал 88.2% (120)
Все прогнозы
1.58 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Вильярреал
8.50
4.60
1.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 4.50 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 4.50 1.47
Бонус: 5 000 ₽ 7.40 4.60 1.48
  7.50 4.57 1.48

Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.03 7.90 1.05 3.26 1.32 2.53 1.52 1.86 2.05 1.43 2.83 1.29 3.46 1.10 5.90 1.07 6.45
11.00 1.02 8.80 1.06 3.35 1.31 2.63 1.48 2.17 1.74 1.85 1.95 1.44 2.75 1.30 3.50 1.13 5.80 1.10 6.20 1.02 11.00 1.01 15.00 0.00 20.00
3.74 1.30 3.02 1.43 2.81 1.48 2.20 1.74 1.90 2.01 1.69 2.29 1.49 2.81 1.33 3.54 1.12 7.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
3.05 1.37 1.92 1.87 1.40 2.90 1.12 6.20 1.08 7.77
3.03 1.43 2.48 1.60 1.93 1.98 1.57 2.54 1.42 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.46 1.55
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Где смотреть матч Эльче 0:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 0:0 Вильярреал

Исход игры
Эльче
0% (0)
Ничья
11.8% (16)
Вильярреал
88.2% (120)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
50.37% (68)
Нет
49.63% (67)
Популярный счёт
0:1 Вильярреал
36% (49)
1:2 Вильярреал
34.6% (47)
0:2 Вильярреал
10.3% (14)
1:1 Ничья
10.3% (14)
1:3 Вильярреал
5.1% (7)
0:0 Ничья
1.5% (2)
0:3 Вильярреал
1.5% (2)
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