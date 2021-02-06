Эльче
2:2
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
Вильярреал
0:1
16' ГолМорено Херард
22' Желтая карточкаБое Лукас
0:2
35' ГолМорено Херард
1:2
49' ГолКаррильо Гидо
62' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
2:2
64' ГолБое Лукас
70' Желтая карточкаТригерос Мануэль
13
Бадия
Эдгар
23
Сифу
24
Хосема
25
Мохика
Хоан
21
Коста
Хауме
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Андреу ЛлуисВратарь
- Защитник
-
33 Салинас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
40 Бри ДиегоНападающий
-
26 Дональд Джон
-
37 Аламо Джони
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Ратиу АндрейПолузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
0:1
22'
35'
0:2
49'
1:2
62'
64'
2:2
70'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Хосан
|4
|0.2
|2.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.2
|3.
|Бое Лукас
|4
|0.2
|4.
|Моренте Тете
|2
|0.1
|5.
|Каррильо Гидо
|2
|0.1
|6.
|Милья Пере
|1
|0.05
|7.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0.05
|8.
|Барраган Антонио
|0
|0
|9.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|10.
|Верду Гонсало
|0
|0
|11.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|12 (4)
|0.55
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.23
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.14
|4.
|Ниньо Фер
|3
|0.14
|5.
|Торрес Пау II
|2
|0.09
|6.
|Гомес Мойсес
|2 (1)
|0.09
|7.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.05
|8.
|Чуквезе Саму
|1
|0.05
|9.
|Пино Йереми
|1
|0.05
|10.
|Пенья Рубен
|1
|0.05
|11.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|12.
|Марио Гаспар
|0
|0
|13.
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|5
|1
|2.
|Бое Лукас
|4
|1
|3.
|Барраган Антонио
|5
|0
|4.
|Моренте Тете
|5
|0
|5.
|Верду Гонсало
|5
|0
|6.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|7.
|Милья Пере
|3
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|3
|0
|9.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|10.
|Фидель Чавес
|2
|0
|11.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|12.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|13.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|14.
|Хосема
|2
|0
|15.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|16.
|Нино Хуан
|1
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|18.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|19.
|Сифу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|6
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Тригерос Мануэль
|4
|0
|4.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|5.
|Коклен Франсис
|3
|0
|6.
|Морено Херард
|3
|0
|7.
|Пино Йереми
|3
|0
|8.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|9.
|Парехо Даниэль
|2
|0
|10.
|Капу Этьен
|2
|0
|11.
|Марио Гаспар
|2
|0
|12.
|Фойт Хуан
|2
|0
|13.
|Бакка Карлос
|1
|0
|14.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|15.
|Ниньо Фер
|1
|0
|16.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|Вильярреал
|29.03% (9)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|3.23% (1)
|25.81% (8)
|6.45% (2)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +4 =8 -8Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =9 -2Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал
Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Эльче: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|40 - 10
|50
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 19
|43
|3.
|Барселона
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 18
|40
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|21
|12
|4
|5
|28 - 16
|40
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Бетис
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 34
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|26 - 36
|30
|9.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|10.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|21
|6
|7
|8
|17 - 23
|25
|11.
|Сельта
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|25
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 25
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|19 - 31
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|18.
|Осасуна
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 30
|19
|19.
|Эльче
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|18 - 28
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|5.
|Севилья
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|15.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|13.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эльче 2:2 Вильярреал
Исход игры
Эльче
0% (0)
Ничья
11.8% (16)
Вильярреал
88.2% (120)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
50.37% (68)
Нет
49.63% (67)
Популярный счёт
0:1 Вильярреал
36% (49)
1:2 Вильярреал
34.6% (47)
0:2 Вильярреал
10.3% (14)
1:1 Ничья
10.3% (14)
1:3 Вильярреал
5.1% (7)
0:0 Ничья
1.5% (2)
0:3 Вильярреал
1.5% (2)
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