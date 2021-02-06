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Севилья
 
Позже

Стадион:
Хетафе
13
Буну
Яссин
17
Видаль
Алеш
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
18
Эскудеро
Серхио
8
Хордан
Хоан
6
Гудель
Неманья
21
Торрес
Оливер
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
1
Яньес
Рубен
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
21
Шакла
Софьян
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
20
Максимович
Неманья
5
Кубо
Такефуса
11
Аленья
Карлес
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
Севилья
4-3-3
Хетафе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 12 0.6
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.2
3. Сусо Хесус 3 0.15
4. Мунир Эль-Хаддади 2 0.1
5. Де Йонг Люк 2 0.1
6. Хордан Хоан 1 0.05
7. Ракитич Иван 1 0.05
8. Эскудеро Серхио 1 0.05
9. Кунде Жюль 1 0.05
10. Навас Хесус 0 0
11. Фернандо Режес 0 0
12. Видаль Алеш 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 5 (1) 0.25
2. Кукурелья Марк 3 0.15
3. Мата Хайме 3 (1) 0.15
4. Эрнандес Хуан 2 0.1
5. Арамбарри Мауро 2 0.1
6. Дамиан Суарес 1 0.05
7. Максимович Неманья 1 0.05
8. Ньом Аллан 0 0
9. Аленья Карлес 0 0
10. Портильо Франсиско 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 5 0
2. Гудель Неманья 5 0
3. Хордан Хоан 3 1
4. Ракитич Иван 4 0
5. Навас Хесус 4 0
6. Карлос Диего Сантос 3 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Кунде Жюль 2 0
11. Эскудеро Серхио 1 0
12. Васкес Франко 1 0
13. Серхи Гомес 1 0
14. Акунья Маркос 1 0
15. Рекик Карим 1 0
16. Буну Яссин 1 0
17. Сусо Хесус 1 0
18. Видаль Алеш 1 0
19. Мунир Эль-Хаддади 1 0
20. Эн-Несири Юссеф 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 9 1
2. Дьене Даконам 6 1
3. Мата Хайме 7 0
4. Ньом Аллан 6 0
5. Арамбарри Мауро 6 0
6. Кабако Эрик 6 0
7. Оливера Матиас 5 0
8. Кукурелья Марк 4 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Этчейта Хавьер 3 0
11. Эрнандес Хуан 3 0
12. Максимович Неманья 3 0
13. Анхель Луис 3 0
14. Тимор Давид 2 0
15. Яньес Рубен 2 0
16. Унал Энес 2 0
17. Аленья Карлес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 25.93% (7) 7.41% (2) 14.81% (4) 18.52% (5) 7.41% (2) 25.93% (7)
 Хетафе 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис
Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе
Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис

Последние игры между собой

Севилья: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Хетафе: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Хетафе 0:1 Севилья Ла Лига Хетафе 0:3 Севилья Ла Лига Севилья 2:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:0 Севилья Примера
Севилья 0:2 Хетафе Примера Севилья 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Севилья Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 5:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Хетафе Примера Хетафе 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 1:3 Хетафе Примера Хетафе 4:3 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Реал Мадрид Заявка 21 13 4 4 37 - 19 43
3. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
4. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
5. Вильярреал 2:2 Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
13. Кадис Заявка 21 6 6 9 19 - 31 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
17. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
18. Осасуна Заявка 21 4 7 10 19 - 30 19
19. Эльче 2:2 Заявка 20 3 9 8 18 - 28 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
3. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Вильярреал 2:2 Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
5. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
11. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
15. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче 2:2 Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал 2:2 Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
12. Эльче 2:2 Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
17. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Хетафе", которую проведу я - Кирилл Дудник.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2021, осталось 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 136
Севилья 94.9% (129)
X 4.4% (6)
Хетафе 0.7% (1)
0
выиграет Севилья
"Севилья" заметно преобразилась в последнее время и показывает высококачественный футбол. После поражения... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Хетафе
1.77
3.70
5.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.72 3.50 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.55 5.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.70 5.40
  1.77 3.51 5.72

Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.06 5.40 1.12 2.52 1.50 1.91 1.89 1.64 2.40 1.28 3.64 1.17 4.95 1.04 8.90 1.02 9.70
7.20 1.06 5.40 1.15 2.75 1.55 2.23 1.70 1.90 1.97 1.72 2.18 1.50 2.60 1.22 4.30 1.16 5.20 1.06 9.30 1.05 9.60 0.00 17.50 0.00 16.50 0.00 24.00
7.98 1.11 2.69 1.52 2.33 1.67 1.98 1.93 1.70 2.27 1.54 2.62 1.18 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.59 2.36 1.29 3.60 1.06 8.80 1.05 9.30
1.55 2.41 1.31 3.70 1.08 8.90
2.48 1.59 2.03 1.88 1.56 2.56 1.38 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.01 1.80 1.45 2.75 1.15 5.60 1.10 6.75
2.08 1.76 1.45 2.46 1.18 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.41 1.58
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Где смотреть матч Севилья - Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Севилья - Хетафе

Исход игры
Севилья
94.9% (129)
Ничья
4.4% (6)
Хетафе
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.55% (53)
Меньше
60.45% (81)
Обе команды забьют
Да
40.3% (54)
Нет
59.7% (80)
Популярный счёт
2:0 Севилья
32.4% (44)
2:1 Севилья
28.7% (39)
1:0 Севилья
22.1% (30)
3:1 Севилья
6.6% (9)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:0 Севилья
3.7% (5)
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