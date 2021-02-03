Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Хетафе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|12
|0.6
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.2
|3.
|Сусо Хесус
|3
|0.15
|4.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.1
|5.
|Де Йонг Люк
|2
|0.1
|6.
|Хордан Хоан
|1
|0.05
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0.05
|8.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.05
|9.
|Кунде Жюль
|1
|0.05
|10.
|Навас Хесус
|0
|0
|11.
|Фернандо Режес
|0
|0
|12.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.25
|2.
|Кукурелья Марк
|3
|0.15
|3.
|Мата Хайме
|3 (1)
|0.15
|4.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.1
|5.
|Арамбарри Мауро
|2
|0.1
|6.
|Дамиан Суарес
|1
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|1
|0.05
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
|9.
|Аленья Карлес
|0
|0
|10.
|Портильо Франсиско
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|5
|0
|2.
|Гудель Неманья
|5
|0
|3.
|Хордан Хоан
|3
|1
|4.
|Ракитич Иван
|4
|0
|5.
|Навас Хесус
|4
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|2
|0
|8.
|Окампос Лукас
|2
|0
|9.
|Торрес Оливер
|2
|0
|10.
|Кунде Жюль
|2
|0
|11.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|12.
|Васкес Франко
|1
|0
|13.
|Серхи Гомес
|1
|0
|14.
|Акунья Маркос
|1
|0
|15.
|Рекик Карим
|1
|0
|16.
|Буну Яссин
|1
|0
|17.
|Сусо Хесус
|1
|0
|18.
|Видаль Алеш
|1
|0
|19.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|20.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|9
|1
|2.
|Дьене Даконам
|6
|1
|3.
|Мата Хайме
|7
|0
|4.
|Ньом Аллан
|6
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|6
|0
|6.
|Кабако Эрик
|6
|0
|7.
|Оливера Матиас
|5
|0
|8.
|Кукурелья Марк
|4
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|1
|10.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|11.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|12.
|Максимович Неманья
|3
|0
|13.
|Анхель Луис
|3
|0
|14.
|Тимор Давид
|2
|0
|15.
|Яньес Рубен
|2
|0
|16.
|Унал Энес
|2
|0
|17.
|Аленья Карлес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|25.93% (7)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|Хетафе
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис
Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе
Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис
Последние игры между собой
Севилья: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Хетафе: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Севилья 0:2 Хетафе Примера Севилья 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Севилья Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 5:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Хетафе Примера Хетафе 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 1:3 Хетафе Примера Хетафе 4:3 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|40 - 10
|50
|2.
|Барселона
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 18
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|35 - 18
|40
|4.
|Севилья
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|29 - 20
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Бетис
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 34
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|24 - 34
|29
|9.
|Леванте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|29 - 29
|26
|10.
|Сельта
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 25
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 23
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|19 - 31
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 32
|20
|17.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 29
|19
|18.
|Осасуна
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 30
|19
|19.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 26
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|10.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Сельта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Севилья - Хетафе
Исход игры
Севилья
89.5% (34)
Ничья
10.5% (4)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (18)
Меньше
51.35% (19)
Обе команды забьют
Да
56.76% (21)
Нет
43.24% (16)
Популярный счёт
2:1 Севилья
36.8% (14)
2:0 Севилья
26.3% (10)
1:0 Севилья
13.2% (5)
1:1 Ничья
10.5% (4)
3:1 Севилья
7.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!