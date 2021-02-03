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Севилья
 
Позже

Стадион:
Хетафе

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 12 0.6
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.2
3. Сусо Хесус 3 0.15
4. Мунир Эль-Хаддади 2 0.1
5. Де Йонг Люк 2 0.1
6. Хордан Хоан 1 0.05
7. Ракитич Иван 1 0.05
8. Эскудеро Серхио 1 0.05
9. Кунде Жюль 1 0.05
10. Навас Хесус 0 0
11. Фернандо Режес 0 0
12. Видаль Алеш 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 5 (1) 0.25
2. Кукурелья Марк 3 0.15
3. Мата Хайме 3 (1) 0.15
4. Эрнандес Хуан 2 0.1
5. Арамбарри Мауро 2 0.1
6. Дамиан Суарес 1 0.05
7. Максимович Неманья 1 0.05
8. Ньом Аллан 0 0
9. Аленья Карлес 0 0
10. Портильо Франсиско 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 5 0
2. Гудель Неманья 5 0
3. Хордан Хоан 3 1
4. Ракитич Иван 4 0
5. Навас Хесус 4 0
6. Карлос Диего Сантос 3 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Кунде Жюль 2 0
11. Эскудеро Серхио 1 0
12. Васкес Франко 1 0
13. Серхи Гомес 1 0
14. Акунья Маркос 1 0
15. Рекик Карим 1 0
16. Буну Яссин 1 0
17. Сусо Хесус 1 0
18. Видаль Алеш 1 0
19. Мунир Эль-Хаддади 1 0
20. Эн-Несири Юссеф 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 9 1
2. Дьене Даконам 6 1
3. Мата Хайме 7 0
4. Ньом Аллан 6 0
5. Арамбарри Мауро 6 0
6. Кабако Эрик 6 0
7. Оливера Матиас 5 0
8. Кукурелья Марк 4 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Этчейта Хавьер 3 0
11. Эрнандес Хуан 3 0
12. Максимович Неманья 3 0
13. Анхель Луис 3 0
14. Тимор Давид 2 0
15. Яньес Рубен 2 0
16. Унал Энес 2 0
17. Аленья Карлес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 25.93% (7) 7.41% (2) 14.81% (4) 18.52% (5) 7.41% (2) 25.93% (7)
 Хетафе 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис
Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе
Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис

Последние игры между собой

Севилья: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Хетафе: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Хетафе 0:1 Севилья Ла Лига Хетафе 0:3 Севилья Ла Лига Севилья 2:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:0 Севилья Примера
Севилья 0:2 Хетафе Примера Севилья 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Севилья Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 5:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Хетафе Примера Хетафе 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 1:3 Хетафе Примера Хетафе 4:3 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
3. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
4. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 21 8 5 8 24 - 34 29
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
13. Кадис Заявка 21 6 6 9 19 - 31 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
16. Вальядолид Заявка 21 4 8 9 21 - 32 20
17. Алавес Заявка 21 4 7 10 18 - 29 19
18. Осасуна Заявка 21 4 7 10 19 - 30 19
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
3. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
5. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
10. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
11. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
15. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
17. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Севилья 89.5% (34)
    X 10.5% (4)
    Хетафе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Хетафе
    1.69
    3.80
    6.06
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.70 5.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.68 5.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.65 5.90
      1.68 3.80 6.06

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.30 1.05 6.10 1.10 2.74 1.43 2.08 1.75 1.64 2.40 1.28 3.64 1.19 4.45 1.05 8.10 1.04 8.60
    7.70 1.06 6.10 1.11 2.70 1.45 2.18 1.68 2.02 1.82 1.76 2.10 1.57 2.40 1.27 3.70 1.20 4.50 1.06 8.20 1.05 8.90 0.00 14.00 0.00 15.00 0.00 23.00
    2.79 1.49 2.43 1.62 2.08 1.84 1.77 2.15 1.60 2.47 1.20 5.02
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.59 1.50 1.67 2.20 1.33 3.32 1.08 8.20 1.06 9.30
    1.61 2.33 1.30 3.35 1.07 8.30
    2.59 1.55 2.12 1.81 1.63 2.40 1.41 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.26 1.34 2.14 1.71 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.30
    2.11 1.68 1.48 2.46 1.18 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.58
    Букмекер Да Нет
    6.10 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    Где смотреть матч Севилья - Хетафе онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Хетафе

    Исход игры
    Севилья
    89.5% (34)
    Ничья
    10.5% (4)
    Хетафе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (21)
    Нет
    43.24% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    36.8% (14)
    2:0 Севилья
    26.3% (10)
    1:0 Севилья
    13.2% (5)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    3:1 Севилья
    7.9% (3)
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