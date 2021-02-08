Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Сельта
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лоди
Ренан
13
Рубен
Бланко
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
41 Оскар КастроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аарон МартинЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреНападающий
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|14 (2)
|0.74
|2.
|Льоренте Маркос
|6
|0.32
|3.
|Фелиш Жоау
|6 (1)
|0.32
|4.
|Корреа Анхель
|3
|0.16
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.11
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.11
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.11
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.05
|9.
|Эрмосо Марио
|1
|0.05
|10.
|Коке Хорхе
|1
|0.05
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.05
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|14.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.43
|2.
|Нолито Агудо
|4
|0.19
|3.
|Браис Мендес
|4
|0.19
|4.
|Мина Сантьяго
|2
|0.1
|5.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.1
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.05
|7.
|Баэса Мигель
|1
|0.05
|8.
|Каррейра Серхио
|1
|0.05
|9.
|Денис Суарес
|0
|0
|10.
|Олаза Лукас
|0
|0
|11.
|Тапия Ренато
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|8
|0
|2.
|Коке Хорхе
|6
|0
|3.
|Суарес Луис
|3
|0
|4.
|Ньигес Сауль
|3
|0
|5.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|6.
|Фелиш Жоау
|3
|0
|7.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|8.
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|9.
|Эррера Эктор
|2
|0
|10.
|Корреа Анхель
|2
|0
|11.
|Карраско Янник
|2
|0
|12.
|Хименес Хосе
|2
|0
|13.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|14.
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0
|15.
|Коста Диего
|1
|0
|16.
|Лемар Тома
|1
|0
|17.
|Парти Томас
|1
|0
|18.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|19.
|Витоло Виктор
|1
|0
|20.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|7
|0
|2.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|3.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|4.
|Денис Суарес
|5
|0
|5.
|Аспас Яго
|4
|0
|6.
|Мальо Уго
|4
|0
|7.
|Нолито Агудо
|4
|0
|8.
|Араухо Нестор
|4
|0
|9.
|Олаза Лукас
|4
|0
|10.
|Браис Мендес
|4
|0
|11.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|12.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|13.
|Родригес Мигель
|2
|0
|14.
|Мина Сантьяго
|2
|0
|15.
|Мор Эмре
|2
|0
|16.
|Аарон Мартин
|1
|0
|17.
|Жунка Давид
|1
|0
|18.
|Айду Джозеф
|1
|0
|19.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|7.69% (3)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|15.38% (6)
|28.21% (11)
|Сельта
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =3 -2Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья
Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М
Сельта Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал
УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Сельта Примера Сельта 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Сельта Примера Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля Сельта 0:2 Атлетико М Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:2 Сельта Примера Сельта 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|40 - 10
|50
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|44 - 20
|43
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 19
|43
|4.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|31 - 16
|42
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|36 - 20
|35
|7.
|Бетис
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 37
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|26 - 36
|30
|9.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|11.
|Сельта
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|25
|12.
|Хетафе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|17 - 26
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|28 - 30
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 31
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|18 - 25
|20
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|19.
|Эльче
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|18 - 28
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|3.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|11.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|13.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|15.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|16.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М - Сельта
Исход игры
Атлетико М
98.1% (153)
Ничья
1.9% (3)
Сельта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.22% (45)
Меньше
70.78% (109)
Обе команды забьют
Да
23.38% (36)
Нет
76.62% (118)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
55.1% (86)
1:0 Атлетико М
14.7% (23)
2:1 Атлетико М
14.1% (22)
3:1 Атлетико М
7.1% (11)
3:0 Атлетико М
5.8% (9)
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