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Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Сельта
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
2
Хименес
Хосе
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
4
Кондогбия
Жоффрей
8
Ньигес
Сауль
12
Лоди
Ренан
10
Корреа
Анхель
9
Суарес
Луис
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Атлетико М
3-5-2
Сельта
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 14 (2) 0.74
2. Льоренте Маркос 6 0.32
3. Фелиш Жоау 6 (1) 0.32
4. Корреа Анхель 3 0.16
5. Карраско Янник 2 0.11
6. Ньигес Сауль 2 0.11
7. Коста Диего 2 (1) 0.11
8. Лемар Тома 1 0.05
9. Эрмосо Марио 1 0.05
10. Коке Хорхе 1 0.05
11. Торрейра Лукас 1 0.05
12. Триппьер Киран 0 0
13. Санчес Мануэль 0 0
14. Лоди Ренан 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.43
2. Нолито Агудо 4 0.19
3. Браис Мендес 4 0.19
4. Мина Сантьяго 2 0.1
5. Пейнадо Франсиско 2 0.1
6. Мальо Уго 1 0.05
7. Баэса Мигель 1 0.05
8. Каррейра Серхио 1 0.05
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0
11. Тапия Ренато 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 8 0
2. Коке Хорхе 6 0
3. Суарес Луис 3 0
4. Ньигес Сауль 3 0
5. Эрмосо Марио 3 0
6. Фелиш Жоау 3 0
7. Врсалько Шиме 2 0
8. Кондогбия Жоффрей 2 0
9. Эррера Эктор 2 0
10. Корреа Анхель 2 0
11. Карраско Янник 2 0
12. Хименес Хосе 2 0
13. Льоренте Маркос 2 0
14. Фелипе Аугусто IV 2 0
15. Коста Диего 1 0
16. Лемар Тома 1 0
17. Парти Томас 1 0
18. Торрейра Лукас 1 0
19. Витоло Виктор 1 0
20. Лоди Ренан 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 7 0
2. Мурильо Джейсон 6 0
3. Йокушлу Окай 4 1
4. Денис Суарес 5 0
5. Аспас Яго 4 0
6. Мальо Уго 4 0
7. Нолито Агудо 4 0
8. Араухо Нестор 4 0
9. Олаза Лукас 4 0
10. Браис Мендес 4 0
11. Пейнадо Франсиско 3 0
12. Фонтан Хосе 1 1
13. Родригес Мигель 2 0
14. Мина Сантьяго 2 0
15. Мор Эмре 2 0
16. Аарон Мартин 1 0
17. Жунка Давид 1 0
18. Айду Джозеф 1 0
19. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 7.69% (3) 12.82% (5) 15.38% (6) 20.51% (8) 15.38% (6) 28.21% (11)
 Сельта 20.83% (5) 12.5% (3) 29.17% (7) 8.33% (2) 8.33% (2) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья
Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М
Сельта Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал
УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Сельта 0:2 Атлетико М Ла Лига Сельта 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 0:0 Сельта Ла Лига Атлетико М 2:0 Сельта Примера
Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Сельта Примера Сельта 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Сельта Примера Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля Сельта 0:2 Атлетико М Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:2 Сельта Примера Сельта 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 44 - 20 43
3. Реал Мадрид Заявка 21 13 4 4 37 - 19 43
4. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
11. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
12. Хетафе Заявка 21 6 6 9 17 - 26 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
17. Эйбар Заявка 22 4 8 10 18 - 25 20
18. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
19. Эльче Заявка 20 3 9 8 18 - 28 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
4. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
7. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
8. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
9. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
10. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
12. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
13. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
14. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Хетафе Заявка 10 2 3 5 8 - 18 9
16. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
17. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В заключительном поединке тура испанской примеры нас ждет игра между "Атлетико" и "Сельтой". Хозяева уверенно идут в лидерах чемпионата и должны сегодня побеждать, но и "кельтам" есть, что предложить сопернику. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 февраля 2021, осталось 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 157
Атлетико М 98.1% (154)
X 1.9% (3)
Сельта 0% (0)
Все прогнозы
2.5 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Сельта
1.95
3.40
5.70
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.55 6.65
Бонус: 10 000 ₽ 1.78 3.55 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.48 5.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.15 5.50
  1.89 3.18 5.52

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.09 2.80 1.45 2.07 1.77 1.59 2.38 1.22 4.50 1.06 9.20
7.00 1.06 5.90 1.10 2.74 1.43 2.09 1.74 1.69 2.43 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.80 1.03 8.30
7.40 1.07 5.80 1.14 2.65 1.49 1.99 1.87 1.72 2.20 1.57 2.50 1.25 3.95 1.18 4.80 1.05 8.60 1.04 9.30 1.01 16.50 0.00 15.50 0.00 24.00
7.50 1.12 2.72 1.51 2.34 1.66 1.97 1.93 1.68 2.30 1.53 2.67 1.46 2.90 1.18 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.61 2.23 1.30 3.35 1.05 8.20
2.53 1.52 1.67 2.20 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
1.58 2.37 1.29 3.60 1.07 8.70
2.51 1.58 2.06 1.85 1.59 2.49 1.40 3.20 1.34 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.16 1.65 1.50 2.48 1.12 5.80
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
2.06 1.71 1.47 2.60 1.15 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.19 1.63
2.04 1.75
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
5.60 1.13
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.30 1.19
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Прогнозы на матч Атлетико М - Сельта

Исход игры
Атлетико М
98.1% (153)
Ничья
1.9% (3)
Сельта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.22% (45)
Меньше
70.78% (109)
Обе команды забьют
Да
23.38% (36)
Нет
76.62% (118)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
55.1% (86)
1:0 Атлетико М
14.7% (23)
2:1 Атлетико М
14.1% (22)
3:1 Атлетико М
7.1% (11)
3:0 Атлетико М
5.8% (9)
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