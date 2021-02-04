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Атлетико М
 
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Стадион:
Сельта

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 14 (2) 0.74
2. Льоренте Маркос 6 0.32
3. Фелиш Жоау 6 (1) 0.32
4. Корреа Анхель 3 0.16
5. Карраско Янник 2 0.11
6. Ньигес Сауль 2 0.11
7. Коста Диего 2 (1) 0.11
8. Лемар Тома 1 0.05
9. Эрмосо Марио 1 0.05
10. Коке Хорхе 1 0.05
11. Торрейра Лукас 1 0.05
12. Триппьер Киран 0 0
13. Санчес Мануэль 0 0
14. Лоди Ренан 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.43
2. Нолито Агудо 4 0.19
3. Браис Мендес 4 0.19
4. Мина Сантьяго 2 0.1
5. Пейнадо Франсиско 2 0.1
6. Мальо Уго 1 0.05
7. Баэса Мигель 1 0.05
8. Каррейра Серхио 1 0.05
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0
11. Тапия Ренато 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 8 0
2. Коке Хорхе 6 0
3. Суарес Луис 3 0
4. Ньигес Сауль 3 0
5. Эрмосо Марио 3 0
6. Фелиш Жоау 3 0
7. Врсалько Шиме 2 0
8. Кондогбия Жоффрей 2 0
9. Эррера Эктор 2 0
10. Корреа Анхель 2 0
11. Карраско Янник 2 0
12. Хименес Хосе 2 0
13. Льоренте Маркос 2 0
14. Фелипе Аугусто IV 2 0
15. Коста Диего 1 0
16. Лемар Тома 1 0
17. Парти Томас 1 0
18. Торрейра Лукас 1 0
19. Витоло Виктор 1 0
20. Лоди Ренан 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 7 0
2. Мурильо Джейсон 6 0
3. Йокушлу Окай 4 1
4. Денис Суарес 5 0
5. Аспас Яго 4 0
6. Мальо Уго 4 0
7. Нолито Агудо 4 0
8. Араухо Нестор 4 0
9. Олаза Лукас 4 0
10. Браис Мендес 4 0
11. Пейнадо Франсиско 3 0
12. Фонтан Хосе 1 1
13. Родригес Мигель 2 0
14. Мина Сантьяго 2 0
15. Мор Эмре 2 0
16. Аарон Мартин 1 0
17. Жунка Давид 1 0
18. Айду Джозеф 1 0
19. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 7.69% (3) 12.82% (5) 15.38% (6) 20.51% (8) 15.38% (6) 28.21% (11)
 Сельта 20.83% (5) 12.5% (3) 29.17% (7) 8.33% (2) 8.33% (2) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья
Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М
Сельта Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал
УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Сельта 0:2 Атлетико М Ла Лига Сельта 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 0:0 Сельта Ла Лига Атлетико М 2:0 Сельта Примера
Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Сельта Примера Сельта 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Сельта Примера Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля Сельта 0:2 Атлетико М Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:2 Сельта Примера Сельта 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
3. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
4. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 21 8 5 8 24 - 34 29
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
13. Кадис Заявка 21 6 6 9 19 - 31 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
17. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
18. Осасуна Заявка 21 4 7 10 19 - 30 19
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
3. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
5. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
10. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
11. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
15. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
17. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Атлетико М 98.2% (54)
    X 0% (0)
    Сельта 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Сельта
    1.70
    3.78
    6.70
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.50 6.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.78 6.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.50 6.20
      1.66 3.49 6.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.60 1.04 6.70 1.08 2.94 1.38 2.30 1.62 1.83 2.30 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.70 1.05 7.50
    9.20 1.04 6.60 1.10 2.90 1.39 2.30 1.66 1.94 1.94 1.69 2.21 1.33 3.25 1.23 4.00 1.08 7.20 1.07 7.50 1.01 13.50 0.00 13.00 0.00 21.00
    3.04 1.38 2.67 1.49 2.28 1.64 1.90 1.93 1.68 2.21 1.50 2.61 1.23 4.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.68 1.47 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 6.95 1.07 8.50
    1.69 2.17 1.32 3.30 1.08 7.60
    2.68 1.48 2.19 1.69 1.70 2.20 1.44 2.81 1.32 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
    2.33 1.57 1.62 2.33 1.21 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.05 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.23
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Сельта

    Исход игры
    Атлетико М
    98.2% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Сельта
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.19% (19)
    Меньше
    64.81% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    31.48% (17)
    Нет
    68.52% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    47.3% (26)
    2:1 Атлетико М
    21.8% (12)
    1:0 Атлетико М
    16.4% (9)
    3:1 Атлетико М
    7.3% (4)
    3:0 Атлетико М
    3.6% (2)
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