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Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Хетафе
1
Куртуа
Тибо
23
Менди
Ферлан
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
12
Марсело
Виера
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
28
Парк
Марвин
11
Асенсио
Марко
20
Винисиус
Жуниор
9
Бензема
Карим
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
21
Шакла
Софьян
3
Кабако
Эрик
17
Оливера
Матиас
8
Портильо
Франсиско
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
9
Анхель
Луис
23
Эрнандес
Хуан
Реал Мадрид
4-2-3-1
Хетафе
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 10 0.48
2. Каземиро Карлос 4 0.19
3. Модрич Лука 3 0.14
4. Вальверде Федерико 3 0.14
5. Асенсио Марко 2 0.1
6. Васкес Лукас 2 0.1
7. Азар Эден 2 0.1
8. Винисиус Жуниор 2 0.1
9. Варан Рафаэль 2 0.1
10. Рамос Серхио 2 (2) 0.1
11. Кроос Тони 1 0.05
12. Диас Мариано 1 0.05
13. Родриго 0 0
14. Карвахаль Даниэль 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Иско Аларкон 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 5 (1) 0.24
2. Кукурелья Марк 3 0.14
3. Мата Хайме 3 (1) 0.14
4. Эрнандес Хуан 2 0.1
5. Арамбарри Мауро 2 0.1
6. Дамиан Суарес 1 0.05
7. Максимович Неманья 1 0.05
8. Ньом Аллан 0 0
9. Аленья Карлес 0 0
10. Портильо Франсиско 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 5 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Милитао Эдер 2 1
5. Рамос Серхио 3 0
6. Начо Игнасио 3 0
7. Модрич Лука 2 0
8. Марсело Виера 2 0
9. Васкес Лукас 2 0
10. Менди Ферлан 2 0
11. Бензема Карим 1 0
12. Асенсио Марко 1 0
13. Винисиус Жуниор 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 10 1
2. Дьене Даконам 6 2
3. Мата Хайме 8 0
4. Ньом Аллан 6 0
5. Арамбарри Мауро 6 0
6. Кабако Эрик 6 0
7. Кукурелья Марк 5 0
8. Оливера Матиас 5 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Этчейта Хавьер 3 0
11. Тимор Давид 3 0
12. Эрнандес Хуан 3 0
13. Максимович Неманья 3 0
14. Анхель Луис 3 0
15. Яньес Рубен 2 0
16. Унал Энес 2 0
17. Аленья Карлес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 26.47% (9) 8.82% (3) 14.71% (5) 11.76% (4) 11.76% (4) 26.47% (9)
 Хетафе 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска
Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 18, ничьи: 1, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 18
Реал Мадрид 6:0 Хетафе Товарищеские матчи Реал Мадрид 1:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 0:3 Реал Мадрид Ла Лига Хетафе 0:0 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Реал Мадрид Примера Хетафе 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 2:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 20 16 3 1 42 - 12 51
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 44 - 20 43
3. Реал Мадрид 0:0 Заявка 21 13 4 4 37 - 19 43
4. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Сельта Заявка 22 6 8 8 26 - 33 26
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Хетафе 0:0 Заявка 21 6 6 9 17 - 26 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
17. Эйбар Заявка 22 4 8 10 18 - 25 20
18. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
19. Эльче Заявка 20 3 9 8 18 - 28 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
4. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
7. Реал Мадрид 0:0 Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
8. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
9. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
10. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
12. Хетафе 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Хетафе 0:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 18 9
17. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 1'
    Оригинально начали гости - быстрый перевод на фланг и попытка застать врасплох чемпиона.
  • Первый тайм начался
    Звучит стартовый свисток - с центра поля начал "Хетафе". А мы желаем удачи болельщикам обеих команд.
  • Первый тайм
  • 1'
    Варан Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Хетафе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.15 6.75
Бонус: 10 000 ₽ 1.57 3.95 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 3.90 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.80 5.10
  1.63 3.84 6.57

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.06 3.35 1.33 2.55 1.52 1.80 2.02 1.43 2.85 1.30 3.55 1.10 6.80
9.10 1.02 8.10 1.05 3.70 1.26 2.59 1.50 1.90 2.00 1.44 2.77 1.31 3.32 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
12.50 1.04 8.50 1.04 3.65 1.29 2.80 1.44 2.21 1.80 1.86 2.01 1.74 2.17 1.53 2.60 1.35 3.20 1.17 5.30 1.13 6.40 1.04 9.80 1.03 11.00 0.00 17.00
3.39 1.35 3.01 1.43 2.59 1.55 2.11 1.81 1.85 2.06 1.64 2.39 1.43 3.01 1.29 3.83 1.10 8.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.82 1.92 1.38 2.90 1.08 7.00
2.95 1.40 1.92 1.88 1.45 2.75 1.13 6.00 1.09 7.40
2.75 1.44 1.82 1.88 1.44 2.80 1.09 6.70 1.06 7.05
2.91 1.46 2.39 1.64 1.86 2.05 1.54 2.63 1.39 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.47 1.64 2.18 1.16 4.70
4.05 1.24 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
3.70 1.27 2.80 1.40 1.65 2.15 1.31 3.65 1.15 4.77

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.71
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.50 1.24
Где смотреть матч Реал Мадрид - Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Хетафе

Исход игры
Реал Мадрид
98.1% (152)
Ничья
1.3% (2)
Хетафе
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (67)
Меньше
55.63% (84)
Обе команды забьют
Да
37.75% (57)
Нет
62.25% (94)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
44.5% (69)
2:1 Реал Мадрид
18.7% (29)
3:1 Реал Мадрид
15.5% (24)
1:0 Реал Мадрид
9% (14)
3:0 Реал Мадрид
7.1% (11)
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