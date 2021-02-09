Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Хетафе
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
28
Парк
Марвин
13
Сория
Давид
21
Шакла
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
28 Парк МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|10
|0.48
|2.
|Каземиро Карлос
|4
|0.19
|3.
|Модрич Лука
|3
|0.14
|4.
|Вальверде Федерико
|3
|0.14
|5.
|Асенсио Марко
|2
|0.1
|6.
|Васкес Лукас
|2
|0.1
|7.
|Азар Эден
|2
|0.1
|8.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.1
|9.
|Варан Рафаэль
|2
|0.1
|10.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.1
|11.
|Кроос Тони
|1
|0.05
|12.
|Диас Мариано
|1
|0.05
|13.
|Родриго
|0
|0
|14.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|15.
|Марсело Виера
|0
|0
|16.
|Иско Аларкон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.24
|2.
|Кукурелья Марк
|3
|0.14
|3.
|Мата Хайме
|3 (1)
|0.14
|4.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.1
|5.
|Арамбарри Мауро
|2
|0.1
|6.
|Дамиан Суарес
|1
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|1
|0.05
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
|9.
|Аленья Карлес
|0
|0
|10.
|Портильо Франсиско
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|8
|0
|2.
|Кроос Тони
|5
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|4.
|Милитао Эдер
|2
|1
|5.
|Рамос Серхио
|3
|0
|6.
|Начо Игнасио
|3
|0
|7.
|Модрич Лука
|2
|0
|8.
|Марсело Виера
|2
|0
|9.
|Васкес Лукас
|2
|0
|10.
|Менди Ферлан
|2
|0
|11.
|Бензема Карим
|1
|0
|12.
|Асенсио Марко
|1
|0
|13.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|10
|1
|2.
|Дьене Даконам
|6
|2
|3.
|Мата Хайме
|8
|0
|4.
|Ньом Аллан
|6
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|6
|0
|6.
|Кабако Эрик
|6
|0
|7.
|Кукурелья Марк
|5
|0
|8.
|Оливера Матиас
|5
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|1
|10.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|11.
|Тимор Давид
|3
|0
|12.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|13.
|Максимович Неманья
|3
|0
|14.
|Анхель Луис
|3
|0
|15.
|Яньес Рубен
|2
|0
|16.
|Унал Энес
|2
|0
|17.
|Аленья Карлес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|26.47% (9)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|26.47% (9)
|Хетафе
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =3 -6Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска
Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 18, ничьи: 1, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 18
Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Реал Мадрид Примера Хетафе 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 2:4 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|42 - 12
|51
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|44 - 20
|43
|3.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 19
|43
|4.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|31 - 16
|42
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|36 - 20
|35
|7.
|Бетис
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 37
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|26 - 36
|30
|9.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 33
|26
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|12.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|21
|6
|6
|9
|17 - 26
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|28 - 30
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 31
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|18 - 25
|20
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|19.
|Эльче
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|18 - 28
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|3.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|7.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|11.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|12.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|13.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Хетафе
Исход игры
Реал Мадрид
98.1% (152)
Ничья
1.3% (2)
Хетафе
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (67)
Меньше
55.63% (84)
Обе команды забьют
Да
37.75% (57)
Нет
62.25% (94)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
44.5% (69)
2:1 Реал Мадрид
18.7% (29)
3:1 Реал Мадрид
15.5% (24)
1:0 Реал Мадрид
9% (14)
3:0 Реал Мадрид
7.1% (11)
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