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Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Хетафе

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 10 0.48
2. Каземиро Карлос 4 0.19
3. Модрич Лука 3 0.14
4. Вальверде Федерико 3 0.14
5. Асенсио Марко 2 0.1
6. Васкес Лукас 2 0.1
7. Азар Эден 2 0.1
8. Винисиус Жуниор 2 0.1
9. Варан Рафаэль 2 0.1
10. Рамос Серхио 2 (2) 0.1
11. Кроос Тони 1 0.05
12. Диас Мариано 1 0.05
13. Родриго 0 0
14. Карвахаль Даниэль 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Иско Аларкон 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 5 (1) 0.24
2. Кукурелья Марк 3 0.14
3. Мата Хайме 3 (1) 0.14
4. Эрнандес Хуан 2 0.1
5. Арамбарри Мауро 2 0.1
6. Дамиан Суарес 1 0.05
7. Максимович Неманья 1 0.05
8. Ньом Аллан 0 0
9. Аленья Карлес 0 0
10. Портильо Франсиско 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 5 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Милитао Эдер 2 1
5. Рамос Серхио 3 0
6. Начо Игнасио 3 0
7. Модрич Лука 2 0
8. Марсело Виера 2 0
9. Васкес Лукас 2 0
10. Менди Ферлан 2 0
11. Бензема Карим 1 0
12. Асенсио Марко 1 0
13. Винисиус Жуниор 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 10 1
2. Дьене Даконам 6 2
3. Мата Хайме 8 0
4. Ньом Аллан 6 0
5. Арамбарри Мауро 6 0
6. Кабако Эрик 6 0
7. Кукурелья Марк 5 0
8. Оливера Матиас 5 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Этчейта Хавьер 3 0
11. Тимор Давид 3 0
12. Эрнандес Хуан 3 0
13. Максимович Неманья 3 0
14. Анхель Луис 3 0
15. Яньес Рубен 2 0
16. Унал Энес 2 0
17. Аленья Карлес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 26.47% (9) 8.82% (3) 14.71% (5) 11.76% (4) 11.76% (4) 26.47% (9)
 Хетафе 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска
Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 18, ничьи: 1, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 18
Реал Мадрид 6:0 Хетафе Товарищеские матчи Реал Мадрид 1:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 0:3 Реал Мадрид Ла Лига Хетафе 0:0 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Реал Мадрид Примера Хетафе 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 2:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Реал Мадрид Заявка 21 13 4 4 37 - 19 43
3. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
4. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 21 6 6 9 17 - 26 24
13. Кадис Заявка 21 6 6 9 19 - 31 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
17. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
18. Осасуна Заявка 21 4 7 10 19 - 30 19
19. Эльче Заявка 20 3 9 8 18 - 28 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
4. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
11. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
15. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
14. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Хетафе Заявка 10 2 3 5 8 - 18 9
16. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
17. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 февраля 2021, осталось 2 дня 20 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Реал Мадрид 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Хетафе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Хетафе
    1.54
    4.32
    7.26
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.54 4.30 6.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.52 3.95 6.80
      1.52 4.32 7.26

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.80 1.02 7.90 1.06 3.26 1.32 2.45 1.55 1.82 2.10 1.43 2.83 1.29 3.46 1.10 5.95 1.07 6.70
    10.50 1.03 7.40 1.06 3.15 1.35 2.55 1.57 2.05 1.82 1.80 2.08 1.39 2.90 1.29 3.65 1.12 6.40 1.08 6.80 1.01 12.00 1.01 11.50 0.00 20.00
    3.36 1.36 2.97 1.44 2.55 1.57 2.08 1.84 1.81 2.10 1.61 2.45 1.28 3.93 1.10 8.34
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.91 1.41 1.89 1.91 1.41 2.91 1.11 6.40 1.08 7.80
    1.84 1.94 1.38 3.05 1.11 6.50
    2.95 1.45 2.41 1.63 1.88 2.04 1.54 2.62 1.40 3.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.16 5.25
    2.48 1.50 1.63 2.20 1.23 3.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.67
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Хетафе

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Хетафе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (20)
    Нет
    54.55% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    42.2% (19)
    2:1 Реал Мадрид
    28.9% (13)
    3:1 Реал Мадрид
    11.1% (5)
    3:0 Реал Мадрид
    6.7% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    4.4% (2)
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