Анкарагюджю
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Eryaman Stadyumu
Ризеспор
0:1
3' ГолДонса Годфред
13
Кулушич
Анте
89
Туран
Атила
42
Вока
Идриз
25
Аккан
Гёкхан
26
Булут
Онур
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
15
Ай
Селим
21
Шкода
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
- Защитник
-
89 Туран АтилаЗащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Цекици ЭндриПолузащитник
-
20 Потук АлперПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чынар ОрканПолузащитник
-
77 Гюрал ЭмреПолузащитник
-
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
-
26 Булут ОнурЗащитник
-
24 Дилавер ЭмирЗащитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
-
15 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
77 Владение мячом, % 23
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пейнтсил Джозеф
|7 (1)
|0.29
|2.
|Борвен Торгейр
|5 (1)
|0.21
|3.
|Гюрал Эмре
|3 (1)
|0.13
|4.
|Лобжанидзе Саба
|2
|0.08
|5.
|Лукашик Даниэль
|2
|0.08
|6.
|Цекици Эндри
|1
|0.04
|7.
|Болинжи Жонатан
|1
|0.04
|8.
|Баджи Алиу
|1
|0.04
|9.
|Шарлия Звонимир
|1
|0.04
|10.
|Atakan Cankaya
|1
|0.04
|11.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|12.
|Кициу Стелиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|8 (3)
|0.32
|2.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.24
|3.
|Болдрин Фернандо
|3 (1)
|0.12
|4.
|Самудио Брайан
|2 (2)
|0.08
|5.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.04
|6.
|Эрдоган Доган
|1
|0.04
|7.
|Андраде Фернандо
|1
|0.04
|8.
|Торун Тунай
|1
|0.04
|9.
|Пехливан Ясин
|1
|0.04
|10.
|Донса Годфред
|1
|0.04
|11.
|Рюзгар Кемаль
|1
|0.04
|12.
|Мериа Яссин
|1
|0.04
|13.
|Михаляк Конрад
|1
|0.04
|14.
|Талби Монтассар
|1
|0.04
|15.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|16.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|17.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|18.
|Йованчич Душан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шарлия Звонимир
|8
|0
|2.
|Болинжи Жонатан
|4
|1
|3.
|Кициу Стелиос
|5
|0
|4.
|Потук Алпер
|3
|1
|5.
|Паздан Михал
|3
|1
|6.
|Пейнтсил Джозеф
|3
|1
|7.
|Пинту Тьягу
|4
|0
|8.
|Гюрал Эмре
|4
|0
|9.
|Atakan Cankaya
|4
|0
|10.
|Цекици Эндри
|2
|1
|11.
|Диуссе Ассан
|3
|0
|12.
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|13.
|Туран Атила
|2
|0
|14.
|Аджич Лука
|2
|0
|15.
|Четин Шахверди
|2
|0
|16.
|Вока Идриз
|2
|0
|17.
|Баджи Алиу
|2
|0
|18.
|Айгёрен Эндер
|2
|0
|19.
|Челикай Корджан
|1
|0
|20.
|Лукашик Даниэль
|1
|0
|21.
|Борвен Торгейр
|1
|0
|22.
|Фридрих Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пехливан Ясин
|5
|1
|2.
|Болдрин Фернандо
|5
|1
|3.
|Сантос Фабрисио
|5
|1
|4.
|Андраде Фернандо
|4
|1
|5.
|Мериа Яссин
|5
|0
|6.
|Морозюк Николай
|4
|0
|7.
|Дурак Абдулла
|4
|0
|8.
|Дилавер Эмир
|4
|0
|9.
|Мелняк Дарио
|4
|0
|10.
|Торун Тунай
|3
|0
|11.
|Донса Годфред
|3
|0
|12.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|13.
|Эрдоган Доган
|2
|0
|14.
|Талби Монтассар
|2
|0
|15.
|Реми Лоик
|1
|0
|16.
|Шкода Милан
|1
|0
|17.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|18.
|Ай Селим
|1
|0
|19.
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|20.
|Самудио Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анкарагюджю
|12.5% (3)
|25% (6)
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|Ризеспор
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|25% (7)
Предыдущие игры
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =3 -12Кайсериспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Сивасспор Эрзурумспор 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 4:3 Анкарагюджю
Анкарагюджю 1:0 Касымпаша Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю
Ризеспор Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ризеспор 0:2 Эрзурумспор Аланьяспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Касымпаша Фенербахче 1:0 Ризеспор
Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 4:1 Ризеспор Бешикташ 1:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор
Последние игры между собой
Анкарагюджю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Ризеспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Ризеспор 1:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:4 Ризеспор Первая лига Турции Ризеспор 1:4 Анкарагюджю Первая лига Турции Ризеспор 3:0 Анкарагюджю Турецкая первая лига Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Турецкая первая лига Ризеспор 0:0 Анкарагюджю Суперлига Ризеспор 1:0 Анкарагюджю Кубок Анкарагюджю 1:0 Ризеспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|50 - 19
|54
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|53 - 26
|51
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|47 - 27
|51
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|32 - 24
|48
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|41 - 24
|42
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|42 - 30
|42
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|37 - 29
|39
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|39 - 34
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|24 - 29
|33
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|35 - 31
|32
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|28 - 30
|31
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 30
|30
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 34
|30
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 40
|29
|15.
|Ризеспор
|1:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 41
|29
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|17 - 30
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|24 - 39
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|23 - 43
|21
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|20 - 45
|20
|21.
|Анкарагюджю
|0:1 Заявка
|24
|5
|4
|15
|26 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|29 - 11
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 12
|26
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|12.
|Ризеспор
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|15.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|17.
|Анкарагюджю
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|21 - 12
|27
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 9
|26
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|10 - 14
|14
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Ризеспор
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 23
|8
|21.
|Анкарагюджю
|0:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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