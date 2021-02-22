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Анкарагюджю
1:1
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
0:1
3' Гол
Донса Годфред
1:1
45' Гол
Борвен Торгейр
52' Желтая карточка
Кулушич Анте
75' Желтая карточка
Пехливан Ясин
80' Желтая карточка
Пинту Тьягу
90'+6
1
Челикай
Корджан
70
Кициу
Стелиос
13
Кулушич
Анте
4
Дикмен
Эрди
89
Туран
Атила
42
Вока
Идриз
24
Акдаг
Ибрахим
11
Лобжанидзе
Саба
35
Лукашик
Даниэль
28
Пейнтсил
Джозеф
22
Борвен
Торгейр
25
Аккан
Гёкхан
26
Булут
Онур
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
15
Ай
Селим
13
Кейбаши
Исмаил
88
Джокович
Дамьян
5
Дурак
Абдулла
23
Донса
Годфред
21
Шкода
Милан
18
Самудио
Брайан
Анкарагюджю
4-2-3-1
Ризеспор
5-3-2

Ход матча

3'
0:1
Донса Годфред
(Самудио Брайан)
19'
 
Эрдоган Доган
Донса Годфред
45'
Борвен Торгейр
1:1
46'
Цекици Эндри
Акдаг Ибрахим
 
46'
Пинту Тьягу
Туран Атила
 
52'
Кулушич Анте
 
67'
 
Содерлунд Александер
Шкода Милан
67'
 
Михаляк Конрад
Самудио Брайан
67'
 
Пехливан Ясин
Дурак Абдулла
73'
Жералду Бартоломеу
Лобжанидзе Саба
 
75'
 
Пехливан Ясин
80'
Пинту Тьягу
 
84'
 
Сабо Эрик
Джокович Дамьян

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пейнтсил Джозеф 7 (1) 0.29
2. Борвен Торгейр 6 (1) 0.25
3. Гюрал Эмре 3 (1) 0.13
4. Лобжанидзе Саба 2 0.08
5. Лукашик Даниэль 2 0.08
6. Цекици Эндри 1 0.04
7. Болинжи Жонатан 1 0.04
8. Баджи Алиу 1 0.04
9. Шарлия Звонимир 1 0.04
10. Atakan Cankaya 1 0.04
11. Пинту Тьягу 0 0
12. Кициу Стелиос 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 8 (3) 0.32
2. Реми Лоик 6 (2) 0.24
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.12
4. Самудио Брайан 2 (2) 0.08
5. Сантос Фабрисио 1 0.04
6. Эрдоган Доган 1 0.04
7. Андраде Фернандо 1 0.04
8. Торун Тунай 1 0.04
9. Пехливан Ясин 1 0.04
10. Донса Годфред 1 0.04
11. Рюзгар Кемаль 1 0.04
12. Мериа Яссин 1 0.04
13. Михаляк Конрад 1 0.04
14. Талби Монтассар 1 0.04
15. Мелняк Дарио 0 0
16. Дурак Абдулла 0 0
17. Дилавер Эмир 0 0
18. Йованчич Душан 0 0

Карточки

Анкарагюджю
# Игрок      
1. Шарлия Звонимир 8 0
2. Болинжи Жонатан 4 1
3. Пинту Тьягу 5 0
4. Кициу Стелиос 5 0
5. Потук Алпер 3 1
6. Паздан Михал 3 1
7. Пейнтсил Джозеф 3 1
8. Гюрал Эмре 4 0
9. Atakan Cankaya 4 0
10. Цекици Эндри 2 1
11. Диуссе Ассан 3 0
12. Акдаг Ибрахим 3 0
13. Туран Атила 2 0
14. Аджич Лука 2 0
15. Четин Шахверди 2 0
16. Вока Идриз 2 0
17. Баджи Алиу 2 0
18. Айгёрен Эндер 2 0
19. Кулушич Анте 1 0
20. Челикай Корджан 1 0
21. Лукашик Даниэль 1 0
22. Борвен Торгейр 1 0
23. Фридрих Рикардо 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Пехливан Ясин 6 1
2. Болдрин Фернандо 5 1
3. Сантос Фабрисио 5 1
4. Андраде Фернандо 4 1
5. Мериа Яссин 5 0
6. Морозюк Николай 4 0
7. Дурак Абдулла 4 0
8. Дилавер Эмир 4 0
9. Мелняк Дарио 4 0
10. Торун Тунай 3 0
11. Донса Годфред 3 0
12. Джокович Дамьян 2 0
13. Эрдоган Доган 2 0
14. Талби Монтассар 2 0
15. Реми Лоик 1 0
16. Шкода Милан 1 0
17. Кейбаши Исмаил 1 0
18. Ай Селим 1 0
19. Аккан Гёкхан 1 0
20. Самудио Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анкарагюджю 12% (3) 24% (6) 16% (4) 4% (1) 16% (4) 28% (7)
 Ризеспор 13.79% (4) 13.79% (4) 17.24% (5) 20.69% (6) 10.34% (3) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Кайсериспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Сивасспор Эрзурумспор 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 4:3 Анкарагюджю
Анкарагюджю 1:0 Касымпаша Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю
Ризеспор Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ризеспор 0:2 Эрзурумспор Аланьяспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Касымпаша Фенербахче 1:0 Ризеспор
Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 4:1 Ризеспор Бешикташ 1:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор

Последние игры между собой

Анкарагюджю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Ризеспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 1:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:4 Ризеспор Первая лига Турции Ризеспор 1:4 Анкарагюджю Первая лига Турции Ризеспор 3:0 Анкарагюджю Турецкая первая лига Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Турецкая первая лига Ризеспор 0:0 Анкарагюджю Суперлига Ризеспор 1:0 Анкарагюджю Кубок Анкарагюджю 1:0 Ризеспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 25 17 3 5 50 - 19 54
2. Бешикташ Заявка 24 16 3 5 53 - 26 51
3. Фенербахче Заявка 25 16 3 6 47 - 27 51
4. Трабзонспор Заявка 25 14 6 5 32 - 24 48
5. Аланьяспор Заявка 25 12 6 7 41 - 24 42
6. Хатайспор Заявка 25 12 6 7 42 - 30 42
7. Газишехир Газиантеп Заявка 25 10 9 6 37 - 29 39
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 25 10 7 8 39 - 34 37
9. Антальяспор Заявка 25 7 12 6 24 - 29 33
10. Гёзтепе Заявка 25 8 8 9 35 - 31 32
11. Сивасспор Заявка 24 7 10 7 28 - 30 31
12. Коньяспор Заявка 24 8 6 10 32 - 30 30
13. Малатьяспор Заявка 25 7 9 9 32 - 34 30
14. Касымпаша Заявка 25 8 5 12 29 - 40 29
15. Ризеспор 1:1 Заявка 25 6 9 10 30 - 42 27
16. Кайсериспор Заявка 25 6 7 12 17 - 30 25
17. Эрзурумспор Заявка 25 6 7 12 24 - 39 25
18. Истанбул Башакшехир Заявка 25 6 6 13 28 - 44 24
19. Денизлиспор Заявка 25 5 6 14 23 - 43 21
20. Анкарагюджю 1:1 Заявка 24 5 5 14 27 - 40 20
21. Генчлербирлиги Заявка 24 5 5 14 20 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 13 9 2 2 29 - 11 29
2. Бешикташ Заявка 12 9 1 2 27 - 7 28
3. Галатасарай Заявка 12 8 3 1 29 - 7 27
4. Газишехир Газиантеп Заявка 13 7 5 1 23 - 12 26
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
6. Трабзонспор Заявка 12 7 1 4 17 - 15 22
7. Фенербахче Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
8. Касымпаша Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
9. Гёзтепе Заявка 12 5 4 3 23 - 14 19
10. Хатайспор Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11. Коньяспор Заявка 12 5 4 3 19 - 13 19
12. Ризеспор 1:1 Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
13. Антальяспор Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
14. Малатьяспор Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
15. Анкарагюджю 1:1 Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
16. Сивасспор Заявка 12 3 5 4 11 - 12 14
17. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 5 5 17 - 20 14
18. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
19. Генчлербирлиги Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
20. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
21. Эрзурумспор Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 12 9 2 1 26 - 11 29
2. Галатасарай Заявка 13 9 0 4 21 - 12 27
3. Трабзонспор Заявка 13 7 5 1 15 - 9 26
4. Бешикташ Заявка 12 7 2 3 26 - 19 23
5. Хатайспор Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Эрзурумспор Заявка 12 5 1 6 13 - 20 16
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
9. Антальяспор Заявка 13 2 8 3 10 - 14 14
10. Аланьяспор Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
11. Газишехир Газиантеп Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
12. Гёзтепе Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
13. Кайсериспор Заявка 13 3 3 7 9 - 18 12
14. Коньяспор Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
15. Малатьяспор Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
16. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 1 8 11 - 24 10
17. Касымпаша Заявка 12 2 3 7 12 - 20 9
18. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 14 - 28 9
19. Генчлербирлиги Заявка 12 2 2 8 6 - 23 8
20. Ризеспор 1:1 Заявка 13 1 5 7 11 - 24 8
21. Анкарагюджю 1:1 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.55 3.10 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.57 3.30 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 1.58 5.30
  4.78 1.49 5.72

Самый высокий коэффициент на матч «Анкарагюджю» – «Ризеспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анкарагюджю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ризеспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анкарагюджю» – «Ризеспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.08 2.85 1.39 2.14 1.66 1.61 2.23 1.22 4.00 1.06 7.60
7.90 1.04 6.80 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.95 1.05 7.50 1.00 11.00
7.51 1.05 6.50 1.10 4.20 1.22 3.05 1.37 1.81 2.00 2.52 1.52 1.15 5.30 1.09 7.20 1.14 7.77 1.05 8.80 1.02 13.50 1.01 14.00 0.00 20.00
3.15 1.38 3.41 1.33 2.71 1.48 1.97 1.90 1.57 2.46 1.33 3.39 1.42 2.94 1.28 3.75 1.40 3.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.64 2.17 1.31 3.25 1.07 8.00
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.40
2.70 1.45 1.77 2.04 2.05 1.75 1.03 12.00 1.19 4.60
2.68 1.50 2.21 1.71 1.74 2.18 1.48 2.76 1.17 5.03 1.43 2.87 1.15 5.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.29 1.58 1.54 2.37 1.13 5.40
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
3.25 1.33 2.18 1.68 1.50 2.55 1.16 4.62 1.11 5.66

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
1.58 2.35
Букмекер Да Нет
5.00 1.16
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
4.05 1.23
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