Анкарагюджю
1:1
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Ризеспор
0:1
3' ГолДонса Годфред
1:1
45' ГолБорвен Торгейр
52' Желтая карточкаКулушич Анте
75' Желтая карточкаПехливан Ясин
80' Желтая карточкаПинту Тьягу
13
Кулушич
Анте
89
Туран
Атила
42
Вока
Идриз
25
Аккан
Гёкхан
26
Булут
Онур
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
15
Ай
Селим
21
Шкода
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
- Защитник
-
89 Туран АтилаЗащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Цекици ЭндриПолузащитник
-
20 Потук АлперПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чынар ОрканПолузащитник
-
77 Гюрал ЭмреПолузащитник
-
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
-
26 Булут ОнурЗащитник
-
24 Дилавер ЭмирЗащитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
-
15 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
3'
0:1
45'
1:1
52'
75'
80'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пейнтсил Джозеф
|7 (1)
|0.29
|2.
|Борвен Торгейр
|6 (1)
|0.25
|3.
|Гюрал Эмре
|3 (1)
|0.13
|4.
|Лобжанидзе Саба
|2
|0.08
|5.
|Лукашик Даниэль
|2
|0.08
|6.
|Цекици Эндри
|1
|0.04
|7.
|Болинжи Жонатан
|1
|0.04
|8.
|Баджи Алиу
|1
|0.04
|9.
|Шарлия Звонимир
|1
|0.04
|10.
|Atakan Cankaya
|1
|0.04
|11.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|12.
|Кициу Стелиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|8 (3)
|0.32
|2.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.24
|3.
|Болдрин Фернандо
|3 (1)
|0.12
|4.
|Самудио Брайан
|2 (2)
|0.08
|5.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.04
|6.
|Эрдоган Доган
|1
|0.04
|7.
|Андраде Фернандо
|1
|0.04
|8.
|Торун Тунай
|1
|0.04
|9.
|Пехливан Ясин
|1
|0.04
|10.
|Донса Годфред
|1
|0.04
|11.
|Рюзгар Кемаль
|1
|0.04
|12.
|Мериа Яссин
|1
|0.04
|13.
|Михаляк Конрад
|1
|0.04
|14.
|Талби Монтассар
|1
|0.04
|15.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|16.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|17.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|18.
|Йованчич Душан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шарлия Звонимир
|8
|0
|2.
|Болинжи Жонатан
|4
|1
|3.
|Пинту Тьягу
|5
|0
|4.
|Кициу Стелиос
|5
|0
|5.
|Потук Алпер
|3
|1
|6.
|Паздан Михал
|3
|1
|7.
|Пейнтсил Джозеф
|3
|1
|8.
|Гюрал Эмре
|4
|0
|9.
|Atakan Cankaya
|4
|0
|10.
|Цекици Эндри
|2
|1
|11.
|Диуссе Ассан
|3
|0
|12.
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|13.
|Туран Атила
|2
|0
|14.
|Аджич Лука
|2
|0
|15.
|Четин Шахверди
|2
|0
|16.
|Вока Идриз
|2
|0
|17.
|Баджи Алиу
|2
|0
|18.
|Айгёрен Эндер
|2
|0
|19.
|Кулушич Анте
|1
|0
|20.
|Челикай Корджан
|1
|0
|21.
|Лукашик Даниэль
|1
|0
|22.
|Борвен Торгейр
|1
|0
|23.
|Фридрих Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пехливан Ясин
|6
|1
|2.
|Болдрин Фернандо
|5
|1
|3.
|Сантос Фабрисио
|5
|1
|4.
|Андраде Фернандо
|4
|1
|5.
|Мериа Яссин
|5
|0
|6.
|Морозюк Николай
|4
|0
|7.
|Дурак Абдулла
|4
|0
|8.
|Дилавер Эмир
|4
|0
|9.
|Мелняк Дарио
|4
|0
|10.
|Торун Тунай
|3
|0
|11.
|Донса Годфред
|3
|0
|12.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|13.
|Эрдоган Доган
|2
|0
|14.
|Талби Монтассар
|2
|0
|15.
|Реми Лоик
|1
|0
|16.
|Шкода Милан
|1
|0
|17.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|18.
|Ай Селим
|1
|0
|19.
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|20.
|Самудио Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анкарагюджю
|12% (3)
|24% (6)
|16% (4)
|4% (1)
|16% (4)
|28% (7)
|Ризеспор
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =3 -12Кайсериспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Сивасспор Эрзурумспор 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 4:3 Анкарагюджю
Анкарагюджю 1:0 Касымпаша Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю
Ризеспор Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ризеспор 0:2 Эрзурумспор Аланьяспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Касымпаша Фенербахче 1:0 Ризеспор
Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 4:1 Ризеспор Бешикташ 1:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор
Последние игры между собой
Анкарагюджю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Ризеспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Ризеспор 1:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:4 Ризеспор Первая лига Турции Ризеспор 1:4 Анкарагюджю Первая лига Турции Ризеспор 3:0 Анкарагюджю Турецкая первая лига Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Турецкая первая лига Ризеспор 0:0 Анкарагюджю Суперлига Ризеспор 1:0 Анкарагюджю Кубок Анкарагюджю 1:0 Ризеспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|50 - 19
|54
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|53 - 26
|51
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|47 - 27
|51
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|32 - 24
|48
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|41 - 24
|42
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|42 - 30
|42
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|37 - 29
|39
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|39 - 34
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|24 - 29
|33
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|35 - 31
|32
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|28 - 30
|31
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 30
|30
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 34
|30
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 40
|29
|15.
|Ризеспор
|1:1 Заявка
|25
|6
|9
|10
|30 - 42
|27
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|17 - 30
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|24 - 39
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|23 - 43
|21
|20.
|Анкарагюджю
|1:1 Заявка
|24
|5
|5
|14
|27 - 40
|20
|21.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|20 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|29 - 11
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 12
|26
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|12.
|Ризеспор
|1:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|15.
|Анкарагюджю
|1:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|21 - 12
|27
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 9
|26
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|10 - 14
|14
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 23
|8
|20.
|Ризеспор
|1:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 24
|8
|21.
|Анкарагюджю
|1:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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