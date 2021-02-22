Панетоликос
1:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Панетоликос
Панатинаикос
1:0
6' ГолН'Динга Дельвин
33
Цоцалич
Эдин
10
Далсью
11
Диас
Хорхе
58
Молло
Йоан
3
Хуанкар
17
Ниассе
Шейх
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Цоцалич ЭдинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
11 Диас ХорхеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
-
58 Молло ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 ХуанкарЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|3 (1)
|0.13
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.09
|3.
|Н'Динга Дельвин
|1
|0.04
|4.
|Таар Аймен
|1
|0.04
|5.
|Мантатис Георгиос
|1
|0.04
|6.
|Льявас Георгиос
|1
|0.04
|7.
|Барбоза Элдер
|1 (1)
|0.04
|8.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.04
|9.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.04
|10.
|Массола Николас
|0
|0
|11.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|12.
|Карелис Никос
|0
|0
|13.
|Диас Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|6
|0.26
|2.
|Македа Федерико
|4
|0.17
|3.
|Кампецис Анаргирос
|3
|0.13
|4.
|Санкаре Юнусс
|2
|0.09
|5.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.09
|6.
|Иоаннидис Фотис
|2
|0.09
|7.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.04
|8.
|Маурисио Жозе
|1
|0.04
|9.
|Велес Фран
|1
|0.04
|10.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.04
|11.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.04
|12.
|Шенквельд Барт
|1
|0.04
|13.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.04
|14.
|Санчес Факундо
|0
|0
|15.
|Загаритис Василиос
|0
|0
|16.
|Александропулос Сотириос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|5
|0
|2.
|Льявас Георгиос
|4
|0
|3.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|4.
|Арийиби Гболи
|3
|0
|5.
|Далсью
|3
|0
|6.
|Цигарас Ангелос
|3
|0
|7.
|Медина Паоло
|3
|0
|8.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|9.
|Таар Аймен
|1
|1
|10.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|11.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|12.
|Арсура Хоакин
|2
|0
|13.
|Вергос Николаос
|2
|0
|14.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|15.
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|16.
|Барбоза Элдер
|1
|0
|17.
|Массола Николас
|1
|0
|18.
|Цоцалич Эдин
|1
|0
|19.
|Масурек Франко
|1
|0
|20.
|Малис Александрос
|1
|0
|21.
|Перейра Элиас
|1
|0
|22.
|Азади Мохаммад Реза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Александропулос Сотириос
|7
|0
|2.
|Санчес Факундо
|6
|0
|3.
|Загаритис Василиос
|4
|1
|4.
|Македа Федерико
|5
|0
|5.
|Велес Фран
|5
|0
|6.
|Молло Йоан
|3
|1
|7.
|Шенквельд Барт
|4
|0
|8.
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|9.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|10.
|Пуггурас Ахиллеас
|4
|0
|11.
|Карлитос Карлос
|4
|0
|12.
|Хуанкар
|2
|1
|13.
|Диудис Сократис
|3
|0
|14.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|15.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|16.
|Кампецис Анаргирос
|1
|0
|17.
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|18.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|45.45% (5)
|Панатинаикос
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +2 =6 -12Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос
Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос
Панатинаикос Последние 20 матчей: +12 =4 -4ПАС Янина 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Атромитос 2:3 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Ламия
Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Панатинаикос: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Панетоликос 0:1 Панатинаикос Суперлига Панетоликос 0:1 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Панетоликос Суперлига Панатинаикос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 Панетоликос Кубок Греции Панетоликос 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Панетоликос Суперлига Панатинаикос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 11
|58
|2.
|ПАОК
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|45 - 20
|46
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|28 - 14
|44
|4.
|АЕК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 27
|44
|5.
|Панатинаикос
|0:1 Заявка
|23
|12
|5
|6
|27 - 16
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 22
|38
|7.
|Волос
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|24 - 29
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|23 - 31
|26
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 26
|24
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|23 - 32
|22
|11.
|ОФИ
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|19 - 37
|19
|12.
|Панетоликос
|1:0 Заявка
|23
|3
|8
|12
|12 - 30
|17
|13.
|Ламия
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|11 - 34
|15
|14.
|Лариса
|Заявка
|21
|1
|7
|13
|12 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Панатинаикос
|0:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|4.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 11
|13
|9.
|Панетоликос
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|11.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|12.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 20
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|0:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|4 - 17
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
Победитель
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