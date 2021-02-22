  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
Панетоликос
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Панатинаикос
0'
1:0
6' Гол
Н'Динга Дельвин
35'
22
Мелиссас
Никос
2
Медина
Паоло
33
Цоцалич
Эдин
3
Скардовелли
Вандерсон
21
Перейра
Элиас
6
Таар
Аймен
88
Н'Динга
Дельвин
10
Далсью
11
Диас
Хорхе
16
Карелис
Никос
12
Арийиби
Гболи
1
Диудис
Сократис
58
Молло
Йоан
4
Велес
Фран
38
Караяннис
Димитриос
3
Хуанкар
88
Маурисио
Жозе
17
Ниассе
Шейх
19
Вильяфаньес
Лукас
23
Нгбакото
Йени
27
Иоаннидис
Фотис
99
Кампецис
Анаргирос
Панетоликос
4-3-3
Панатинаикос
4-3-3

Ход матча

6'
Н'Динга Дельвин
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 3 (1) 0.13
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.09
3. Н'Динга Дельвин 1 0.04
4. Таар Аймен 1 0.04
5. Мантатис Георгиос 1 0.04
6. Льявас Георгиос 1 0.04
7. Барбоза Элдер 1 (1) 0.04
8. Мендоса Хавьер 1 (1) 0.04
9. Масурек Франко 1 (1) 0.04
10. Массола Николас 0 0
11. Яколиш Антонио 0 0
12. Карелис Никос 0 0
13. Диас Хорхе 0 0
Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 6 0.26
2. Македа Федерико 4 0.17
3. Кампецис Анаргирос 3 0.13
4. Санкаре Юнусс 2 0.09
5. Канталапьерда Аитор 2 0.09
6. Иоаннидис Фотис 2 0.09
7. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.04
8. Маурисио Жозе 1 0.04
9. Велес Фран 1 0.04
10. Эммануилидис Димитриос 1 0.04
11. Вильяфаньес Лукас 1 (1) 0.04
12. Шенквельд Барт 1 0.04
13. Курбелис Димитрис 1 0.04
14. Санчес Факундо 0 0
15. Загаритис Василиос 0 0
16. Александропулос Сотириос 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Диас Хорхе 5 0
2. Льявас Георгиос 4 0
3. Цанакакис Манолис 2 1
4. Арийиби Гболи 3 0
5. Далсью 3 0
6. Цигарас Ангелос 3 0
7. Медина Паоло 3 0
8. Скардовелли Вандерсон 1 1
9. Таар Аймен 1 1
10. Яколиш Антонио 2 0
11. Карасалидис Аристотелис 2 0
12. Арсура Хоакин 2 0
13. Вергос Николаос 2 0
14. Мелиссас Никос 2 0
15. Константопулос Апостолос 2 0
16. Барбоза Элдер 1 0
17. Массола Николас 1 0
18. Цоцалич Эдин 1 0
19. Масурек Франко 1 0
20. Малис Александрос 1 0
21. Перейра Элиас 1 0
22. Азади Мохаммад Реза 1 0
Панатинаикос
# Игрок      
1. Александропулос Сотириос 7 0
2. Санчес Факундо 6 0
3. Загаритис Василиос 4 1
4. Македа Федерико 5 0
5. Велес Фран 5 0
6. Молло Йоан 3 1
7. Шенквельд Барт 4 0
8. Вильяфаньес Лукас 4 0
9. Курбелис Димитрис 4 0
10. Пуггурас Ахиллеас 4 0
11. Карлитос Карлос 4 0
12. Хуанкар 2 1
13. Диудис Сократис 3 0
14. Бузукис Яннис 2 0
15. Канталапьерда Аитор 2 0
16. Кампецис Анаргирос 1 0
17. Иоаннидис Фотис 1 0
18. Серпезис Димитриос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 45.45% (5)
 Панатинаикос 15.38% (4) 19.23% (5) 23.08% (6) 19.23% (5) 7.69% (2) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос
Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос
Панатинаикос Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ПАС Янина 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Атромитос 2:3 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Ламия
Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Панатинаикос: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Панатинаикос 2:1 Панетоликос Суперлига Панатинаикос 3:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 0:1 Панатинаикос Суперлига Панетоликос 0:1 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Панетоликос Суперлига Панатинаикос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 Панетоликос Кубок Греции Панетоликос 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Панетоликос Суперлига Панатинаикос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 23 18 4 1 56 - 11 58
2. ПАОК Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
3. Арис Салоники Заявка 23 13 5 5 28 - 14 44
4. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
5. Панатинаикос 0:1 Заявка 23 12 5 6 27 - 16 41
6. Астерас Заявка 23 10 8 5 24 - 22 38
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 23 6 8 9 23 - 31 26
9. ПАС Янина Заявка 23 6 6 11 21 - 26 24
10. Аполлон Смирнис Заявка 23 6 4 13 23 - 32 22
11. ОФИ Заявка 23 5 4 14 19 - 37 19
12. Панетоликос 1:0 Заявка 23 3 8 12 12 - 30 17
13. Ламия Заявка 21 3 6 12 11 - 34 15
14. Лариса Заявка 21 1 7 13 12 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Панатинаикос 0:1 Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
4. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. Панетоликос 1:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
11. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
12. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
13. Аполлон Смирнис Заявка 11 2 1 8 12 - 20 7
14. Лариса Заявка 10 0 5 5 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос 0:1 Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ Заявка 11 3 1 7 9 - 16 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Ламия Заявка 11 1 4 6 4 - 17 7
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос 1:0 Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Панатинаикос
4.50
3.48
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.50 3.30 1.90
Бонус: 10 000 ₽ 4.40 3.20 1.89
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.34 1.84
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.30 1.96
  4.19 3.29 1.99

Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «Панатинаикос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.40 1.10 2.55 1.48 1.89 1.85 1.50 2.48 1.17 4.70 1.05 8.20
6.60 1.07 5.40 1.12 2.52 1.50 1.91 1.89 1.55 2.61 1.24 4.05 1.16 4.90 1.03 9.10 1.02 9.70
7.20 1.06 5.40 1.13 2.55 1.48 1.92 1.88 1.67 2.20 1.52 2.50 1.22 3.95 1.16 4.80 1.06 8.90 1.05 9.60 0.00 15.50 0.00 13.00 0.00 20.00
7.06 1.11 2.51 1.54 2.18 1.70 1.85 1.99 1.61 2.33 1.48 2.68 1.43 2.85 1.16 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.56 1.54 2.39 1.27 3.55 1.05 8.80
2.45 1.55 1.59 2.36 1.29 3.60
1.55 2.45 1.27 3.60 1.05 8.40
2.41 1.58 1.98 1.85 1.53 2.55 1.35 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.05 1.72 1.46 2.60 1.10 6.20
3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72
2.05 1.72 1.50 2.50 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.61
2.08 1.69
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
5.80 1.12
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
4.10 1.22
Где смотреть матч Панетоликос 1:0 Панатинаикос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 