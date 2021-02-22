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Ювентус
 
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Кротоне
77
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28
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Де
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Федерико
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Бентанкур
Родриго
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Ремзи
Аарон
14
Маккенни
Уэстон
44
Кулушевски
Деян
7
Роналду
Криштиану
1
Кордац
Алекс
32
Перейра
Педру
II
6
Магальян
Лисандро
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
17
Молина
Сальваторе
77
Вулич
Милош
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
54
Ди
Кармине
Самуэль
7
Уна
Адам
Ювентус
4-4-2
Кротоне
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 16 (4) 0.76
2. Кьеза Федерико 5 0.24
3. Мората Альваро 4 0.19
4. Маккенни Уэстон 3 0.14
5. Кулушевски Деян 3 0.14
6. Ремзи Аарон 2 0.1
7. Дибала Пауло 2 0.1
8. Бонуччи Леонардо 2 0.1
9. Данило Луис 1 0.05
10. Рабио Адриен 1 0.05
11. Мело Артур 1 0.05
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 7 (3) 0.32
2. Мессьяс Жуниор 6 0.27
3. Големич Владимир 2 (1) 0.09
4. Молина Сальваторе 1 0.05
5. Реца Аркадиуш 1 0.05
6. Ривьер Эммануэль 1 0.05
7. Вулич Милош 1 0.05
8. Уна Адам 1 0.05
9. Дзанеллато Никколо 1 0.05
10. Эдуардо Энрике 1 0.05
11. Перейра Педру II 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 6 1
2. Куадрадо Хуан 4 1
3. Бентанкур Родриго 5 0
4. Кулушевски Деян 5 0
5. Данило Луис 4 0
6. Мората Альваро 2 1
7. Бонуччи Леонардо 3 0
8. Мело Артур 3 0
9. Фработта Джанлука 3 0
10. Маккенни Уэстон 3 0
11. Кьеза Федерико 1 1
12. Кьеллини Джорджо 2 0
13. Де Лихт Маттайс 2 0
14. Пинсольо Карло 0 1
15. Роналду Криштиану 1 0
16. Бернардески Федерико 1 0
17. Портанова Маноло 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 6 0
2. Реца Аркадиуш 6 0
3. Луперто Себастьяно 4 1
4. Марроне Лука 5 0
5. Мессьяс Жуниор 5 0
6. Чигарини Лука 3 1
7. Перейра Педру II 4 0
8. Петриччоне Якопо 2 1
9. Големич Владимир 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 3 0
12. Рисполи Андреа 2 0
13. Вулич Милош 2 0
14. Маццотта Антонио 1 0
15. Бенали Ахмед 1 0
16. Джиджи Коффи 1 0
17. Сими Нванкво 1 0
18. Молина Сальваторе 1 0
19. Дзанеллато Никколо 1 0
20. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 12.5% (5) 17.5% (7) 10% (4) 12.5% (5) 12.5% (5) 35% (14)
 Кротоне 13.64% (3) 22.73% (5) 22.73% (5) 22.73% (5) 13.64% (3) 4.55% (1)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома
Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне
Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Кротоне 1:1 Ювентус Серия A Кротоне 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кротоне Серия A Ювентус 3:0 Кротоне Серия A
Кротоне 0:2 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 57 - 24 53
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
4. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 53 - 31 43
6. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12. Болонья Заявка 23 6 7 10 30 - 37 25
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 23 2 8 13 17 - 45 14
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
19. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Кротоне от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2021, осталось 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 151
    Ювентус 97.4% (147)
    X 1.3% (2)
    Кротоне 1.3% (2)
    Все прогнозы
    2.26 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Кротоне
    1.20
    9.20
    18.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.15 8.50 18.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.20 8.20 18.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.18 9.20 15.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.13 8.50 17.50
      1.18 8.01 18.01

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.00 1.10 5.00 1.16 3.25 1.35 2.60 1.50 1.82 1.88 1.53 2.41 1.41 2.95 1.18 4.70 1.17 5.00
    5.95 1.09 5.20 1.13 3.10 1.35 2.53 1.52 1.86 2.05 1.49 2.62 1.34 3.14 1.15 4.80 1.11 5.30 1.03 8.90
    15.00 1.01 6.60 1.09 5.70 1.12 3.20 1.35 2.55 1.57 2.12 1.77 1.89 1.92 1.76 2.14 1.52 2.48 1.40 2.95 1.21 4.50 1.16 4.90 1.06 8.60 1.05 9.70 1.01 14.00
    6.99 1.12 3.06 1.40 2.74 1.49 2.41 1.62 2.04 1.85 1.81 2.08 1.64 2.37 1.48 2.80 1.33 3.51 1.13 6.74
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.19 2.80 1.40 1.82 1.93 1.23 3.85
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.80 2.01 1.39 3.00 1.25 3.95
    3.35 1.33 1.89 1.91 1.41 2.90
    3.74 1.30 3.17 1.39 2.20 1.72 1.83 2.07 1.58 2.49 1.35 3.43
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    6.20 1.10 2.28 1.53 1.69 1.96 1.45 2.65
    6.00 1.13 4.60 1.20 2.26 1.64 1.68 2.19 1.44 2.79 1.16 4.80
    2.20 1.63 1.64 2.18 1.44 2.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.75
    1.97 1.84
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
    3.45 1.30
    Где смотреть матч Ювентус - Кротоне онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Кротоне

    Исход игры
    Ювентус
    97.4% (147)
    Ничья
    1.3% (2)
    Кротоне
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.78% (61)
    Меньше
    58.22% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    15.75% (23)
    Нет
    84.25% (123)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    55% (83)
    3:0 Ювентус
    21.9% (33)
    3:1 Ювентус
    7.3% (11)
    2:1 Ювентус
    4.6% (7)
    4:0 Ювентус
    2.6% (4)
    4:1 Ювентус
    2% (3)
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