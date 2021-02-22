Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Кротоне
13
Данило
Луис
12
Алекс
Сандро
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Уна АдамНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
11 Драгус ДенисНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|16 (4)
|0.76
|2.
|Кьеза Федерико
|5
|0.24
|3.
|Мората Альваро
|4
|0.19
|4.
|Маккенни Уэстон
|3
|0.14
|5.
|Кулушевски Деян
|3
|0.14
|6.
|Ремзи Аарон
|2
|0.1
|7.
|Дибала Пауло
|2
|0.1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.1
|9.
|Данило Луис
|1
|0.05
|10.
|Рабио Адриен
|1
|0.05
|11.
|Мело Артур
|1
|0.05
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|17.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|7 (3)
|0.32
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.27
|3.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.09
|4.
|Молина Сальваторе
|1
|0.05
|5.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.05
|6.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.05
|7.
|Вулич Милош
|1
|0.05
|8.
|Уна Адам
|1
|0.05
|9.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.05
|10.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.05
|11.
|Перейра Педру II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|6
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|4.
|Кулушевски Деян
|5
|0
|5.
|Данило Луис
|4
|0
|6.
|Мората Альваро
|2
|1
|7.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|8.
|Мело Артур
|3
|0
|9.
|Фработта Джанлука
|3
|0
|10.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|11.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|12.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|13.
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|14.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|15.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|16.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|17.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|6
|0
|2.
|Реца Аркадиуш
|6
|0
|3.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|4.
|Марроне Лука
|5
|0
|5.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0
|6.
|Чигарини Лука
|3
|1
|7.
|Перейра Педру II
|4
|0
|8.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|9.
|Големич Владимир
|3
|0
|10.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|11.
|Эдуардо Энрике
|3
|0
|12.
|Рисполи Андреа
|2
|0
|13.
|Вулич Милош
|2
|0
|14.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|15.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|16.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|17.
|Сими Нванкво
|1
|0
|18.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|19.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|20.
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|12.5% (5)
|17.5% (7)
|10% (4)
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|35% (14)
|Кротоне
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома
Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне
Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|57 - 24
|53
|2.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 28
|49
|3.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|47 - 35
|44
|4.
|Лацио
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 30
|43
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|53 - 31
|43
|6.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|7.
|Наполи
|Заявка
|22
|13
|1
|8
|47 - 25
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 26
|34
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 34
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Болонья
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|30 - 37
|25
|13.
|Удинезе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 33
|25
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|15.
|Беневенто
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 42
|25
|16.
|Специя
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 41
|24
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|24 - 41
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|17 - 45
|14
|20.
|Кротоне
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Беневенто
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус - Кротоне
Исход игры
Ювентус
97.4% (147)
Ничья
1.3% (2)
Кротоне
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.78% (61)
Меньше
58.22% (85)
Обе команды забьют
Да
15.75% (23)
Нет
84.25% (123)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
55% (83)
3:0 Ювентус
21.9% (33)
3:1 Ювентус
7.3% (11)
2:1 Ювентус
4.6% (7)
4:0 Ювентус
2.6% (4)
4:1 Ювентус
2% (3)
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