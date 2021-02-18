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Ювентус
 
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Стадион:
Кротоне

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 16 (4) 0.76
2. Кьеза Федерико 5 0.24
3. Мората Альваро 4 0.19
4. Маккенни Уэстон 3 0.14
5. Кулушевски Деян 3 0.14
6. Ремзи Аарон 2 0.1
7. Дибала Пауло 2 0.1
8. Бонуччи Леонардо 2 0.1
9. Данило Луис 1 0.05
10. Рабио Адриен 1 0.05
11. Мело Артур 1 0.05
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 7 (3) 0.32
2. Мессьяс Жуниор 6 0.27
3. Големич Владимир 2 (1) 0.09
4. Молина Сальваторе 1 0.05
5. Реца Аркадиуш 1 0.05
6. Ривьер Эммануэль 1 0.05
7. Вулич Милош 1 0.05
8. Уна Адам 1 0.05
9. Дзанеллато Никколо 1 0.05
10. Эдуардо Энрике 1 0.05
11. Перейра Педру II 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 6 1
2. Куадрадо Хуан 4 1
3. Бентанкур Родриго 5 0
4. Кулушевски Деян 5 0
5. Данило Луис 4 0
6. Мората Альваро 2 1
7. Бонуччи Леонардо 3 0
8. Мело Артур 3 0
9. Фработта Джанлука 3 0
10. Маккенни Уэстон 3 0
11. Кьеза Федерико 1 1
12. Кьеллини Джорджо 2 0
13. Де Лихт Маттайс 2 0
14. Пинсольо Карло 0 1
15. Роналду Криштиану 1 0
16. Бернардески Федерико 1 0
17. Портанова Маноло 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 6 0
2. Реца Аркадиуш 6 0
3. Луперто Себастьяно 4 1
4. Марроне Лука 5 0
5. Мессьяс Жуниор 5 0
6. Чигарини Лука 3 1
7. Перейра Педру II 4 0
8. Петриччоне Якопо 2 1
9. Големич Владимир 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 3 0
12. Рисполи Андреа 2 0
13. Вулич Милош 2 0
14. Маццотта Антонио 1 0
15. Бенали Ахмед 1 0
16. Джиджи Коффи 1 0
17. Сими Нванкво 1 0
18. Молина Сальваторе 1 0
19. Дзанеллато Никколо 1 0
20. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 12.5% (5) 17.5% (7) 10% (4) 12.5% (5) 12.5% (5) 35% (14)
 Кротоне 13.64% (3) 22.73% (5) 22.73% (5) 22.73% (5) 13.64% (3) 4.55% (1)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома
Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне
Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Кротоне 1:1 Ювентус Серия A Кротоне 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кротоне Серия A Ювентус 3:0 Кротоне Серия A
Кротоне 0:2 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
5. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
6. Лацио Заявка 22 12 4 6 37 - 30 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона Заявка 22 9 6 7 28 - 24 33
10. Сампдория Заявка 22 9 3 10 33 - 33 30
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
13. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
14. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино 0:0 Заявка 23 2 12 9 32 - 41 18
18. Кальяри 0:0 Заявка 23 3 7 13 24 - 40 16
19. Парма Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
5. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
6. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
7. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
8. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
9. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри 0:0 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино 0:0 Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
15. Торино 0:0 Заявка 12 2 5 5 18 - 22 11
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Кальяри 0:0 Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
19. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Кротоне от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2021, осталось 2 дня 22 часа 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Ювентус 94.9% (56)
    X 5.1% (3)
    Кротоне 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Кротоне
    1.18
    8.27
    22.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.16 7.80 17.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.80 18.25
    Бонус: 5 000 ₽ 1.16 8.00 22.00
      1.16 8.27 21.14

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.10 1.12 4.33 1.19 2.57 1.48 2.05 1.77 1.69 2.30 1.36 3.12 1.25 3.78 1.10 5.95 1.07 6.50 1.00 11.00
    13.50 1.01 5.10 1.14 4.60 1.19 2.65 1.49 2.14 1.79 1.87 1.97 1.70 2.20 1.38 3.00 1.28 3.75 1.11 6.10 1.09 6.40 1.02 10.50 1.01 11.00
    5.98 1.15 2.78 1.47 2.48 1.58 2.17 1.75 1.88 2.01 1.69 2.26 1.53 2.62 1.28 3.92 1.10 7.84
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.27 3.76 1.19 4.80
    2.60 1.49 1.67 2.20 1.25 3.60
    3.43 1.35 2.74 1.50 2.00 1.89 1.68 2.27 1.48 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.45 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.34 3.26
    2.12 1.67 1.58 2.30 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.26 1.63
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Где смотреть матч Ювентус - Кротоне онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Кротоне

    Исход игры
    Ювентус
    94.9% (56)
    Ничья
    5.1% (3)
    Кротоне
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.21% (21)
    Меньше
    63.79% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    20.69% (12)
    Нет
    79.31% (46)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    59.3% (35)
    3:0 Ювентус
    16.9% (10)
    3:1 Ювентус
    8.5% (5)
    2:1 Ювентус
    6.8% (4)
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