Брюгге
2:0
Перерыв
Стадион: Ян Брейдель
АХ Лёвен
1:0
8' ГолБремпт Игнасе
2:0
39' ПенальтиВормер Руд
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
29
Дост
Бас
90
Ромо
Рафаэль
11
Влитинк
Тибо
14
Сова
Камаль
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
-
11 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Сова КамальНападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Вратарь
-
28 Рэмекерс ТунЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Асанте ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Эппиа ДжошуаНападающий
-
22 Мини ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
8'
1:0
39'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ланг Ноа
|11 (1)
|0.41
|2.
|Дьятта Крепен
|10
|0.37
|3.
|Ванакен Ханс
|6 (2)
|0.22
|4.
|Вормер Руд
|5 (1)
|0.19
|5.
|Дост Бас
|5
|0.19
|6.
|Окереке Давид
|4
|0.15
|7.
|Крменчик Михал
|3
|0.11
|8.
|Баджи Юссуф
|3
|0.11
|9.
|Ритс Матс
|2
|0.07
|10.
|Мехеле Брэндон
|2
|0.07
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.04
|12.
|Коссуну Одилон
|1
|0.04
|13.
|Дели Симон
|1
|0.04
|14.
|Баланта Эдер
|1
|0.04
|15.
|Бремпт Игнасе
|1
|0.04
|16.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|17.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|18.
|Мата Клинтон
|0
|0
|19.
|Чон Тахит
|0
|0
|20.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|21.
|Рикка Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|19 (5)
|0.68
|2.
|Сова Камаль
|8
|0.29
|3.
|Мерсье Ксавье
|7 (1)
|0.25
|4.
|Мертенс Матье
|3
|0.11
|5.
|Малинов Кристиян
|1
|0.04
|6.
|Влитинк Тибо
|1
|0.04
|7.
|Эппиа Джошуа
|1
|0.04
|8.
|Котыш Саша
|1
|0.04
|9.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0.04
|10.
|Нгава Пьер-Айвес
|1
|0.04
|11.
|Юбер Давид
|1 (1)
|0.04
|12.
|Де Норре Каспер
|0
|0
|13.
|Емелка Вацлав
|0
|0
|14.
|Мини Оливье
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|4
|0
|2.
|Ланг Ноа
|4
|0
|3.
|Ритс Матс
|3
|0
|4.
|Соболь Эдуард
|3
|0
|5.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|6.
|Ванакен Ханс
|1
|1
|7.
|Вормер Руд
|2
|0
|8.
|Дели Симон
|2
|0
|9.
|Мата Клинтон
|2
|0
|10.
|Коссуну Одилон
|2
|0
|11.
|Миньоле Симон
|1
|0
|12.
|Крменчик Михал
|1
|0
|13.
|Денсвил Стефано
|1
|0
|14.
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|15.
|Рикка Федерико
|1
|0
|16.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|17.
|Баджи Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малинов Кристиян
|7
|1
|2.
|Анри Тома
|4
|1
|3.
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|1
|4.
|Сова Камаль
|4
|0
|5.
|Мертенс Матье
|2
|1
|6.
|Котыш Саша
|3
|0
|7.
|Юбер Давид
|3
|0
|8.
|Рэмекерс Тун
|3
|0
|9.
|Влитинк Тибо
|2
|0
|10.
|Емелка Вацлав
|2
|0
|11.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0
|12.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|13.
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|14.
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|15.
|Шиманга Катуку
|1
|0
|16.
|Мини Оливье
|1
|0
|17.
|Де Норре Каспер
|1
|0
|18.
|Векеманс Даан
|1
|0
|19.
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|12.96% (7)
|14.81% (8)
|18.52% (10)
|20.37% (11)
|12.96% (7)
|20.37% (11)
|АХ Лёвен
|9.09% (4)
|15.91% (7)
|18.18% (8)
|22.73% (10)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +15 =3 -2Динамо Киев 1:1 Брюгге Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Брюгге 6:1 Ольса Бракель
Брюгге 3:1 Стандард Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +7 =5 -8АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Стандард 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк
Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:3 Гент Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:2 Остенде АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
АХ Лёвен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2:0 Заявка
|27
|20
|3
|4
|57 - 18
|63
|2.
|Антверпен
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|44 - 36
|48
|3.
|Генк
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|52 - 40
|43
|4.
|Остенде
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|43 - 36
|43
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|36 - 29
|42
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|50 - 53
|40
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|44 - 49
|40
|8.
|АХ Лёвен
|0:2 Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 45
|40
|9.
|Мехелен
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|42 - 44
|40
|10.
|Стандард
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|40 - 34
|40
|11.
|Шарлеруа
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|35 - 40
|36
|14.
|Эйпен
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|33 - 44
|33
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|35 - 42
|31
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|28
|8
|2
|18
|32 - 46
|26
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|24 - 43
|26
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 57
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|26 - 11
|31
|2.
|Остенде
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|30 - 18
|28
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 8
|27
|4.
|Генк
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|6.
|АХ Лёвен
|0:2 Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 30
|17
|15.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 18
|24
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 27
|21
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 29
|19
|7.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|8.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|9.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|10.
|Генк
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 22
|18
|11.
|АХ Лёвен
|0:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|25 - 27
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|14.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
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