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Брюгге
3:0
Конец матча

Стадион:
АХ Лёвен
0'
1:0
8' Гол
Бремпт Игнасе
2:0
39' Пенальти
Вормер Руд
50' Желтая карточка
Юбер Давид
67' Желтая карточка
Бремпт Игнасе
76' Желтая карточка
Емелка Вацлав
86' Желтая карточка
Асанте Исаак
3:0
90' Гол
Мата Клинтон
90'+5
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Коссуну
Одилон
44
Мехеле
Брэндон
2
Соболь
Эдуард
3
Баланта
Эдер
90
Кетеларе
Шарль
25
Вормер
Руд
28
Бремпт
Игнасе
29
Дост
Бас
7
Чон
Тахит
90
Ромо
Рафаэль
11
Влитинк
Тибо
5
Нгава
Пьер-Айвес
2
Емелка
Вацлав
24
Де
Норре
Каспер
16
Шрейверс
Сьебе
6
Юбер
Давид
10
Мерсье
Ксавье
13
Аль-Тамари
Мусса
9
Анри
Тома
14
Сова
Камаль
Брюгге
4-3-3
АХ Лёвен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ланг Ноа 11 (1) 0.41
2. Дьятта Крепен 10 0.37
3. Ванакен Ханс 6 (2) 0.22
4. Вормер Руд 5 (1) 0.19
5. Дост Бас 5 0.19
6. Окереке Давид 4 0.15
7. Крменчик Михал 3 0.11
8. Баджи Юссуф 3 0.11
9. Ритс Матс 2 0.07
10. Мехеле Брэндон 2 0.07
11. Кетеларе Шарль 1 0.04
12. Мата Клинтон 1 0.04
13. Коссуну Одилон 1 0.04
14. Дели Симон 1 0.04
15. Баланта Эдер 1 0.04
16. Бремпт Игнасе 1 0.04
17. Соболь Эдуард 0 0
18. Шрейверс Сьебе 0 0
19. Чон Тахит 0 0
20. Деннис Эммануэль 0 0
21. Рикка Федерико 0 0
АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 19 (5) 0.68
2. Сова Камаль 8 0.29
3. Мерсье Ксавье 7 (1) 0.25
4. Мертенс Матье 3 0.11
5. Малинов Кристиян 1 0.04
6. Влитинк Тибо 1 0.04
7. Эппиа Джошуа 1 0.04
8. Котыш Саша 1 0.04
9. Дуплюс Фредерик 1 0.04
10. Нгава Пьер-Айвес 1 0.04
11. Юбер Давид 1 (1) 0.04
12. Де Норре Каспер 0 0
13. Емелка Вацлав 0 0
14. Мини Оливье 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Баланта Эдер 4 0
2. Ланг Ноа 4 0
3. Ритс Матс 3 0
4. Соболь Эдуард 3 0
5. Деннис Эммануэль 3 0
6. Ванакен Ханс 1 1
7. Вормер Руд 2 0
8. Дели Симон 2 0
9. Мата Клинтон 2 0
10. Коссуну Одилон 2 0
11. Миньоле Симон 1 0
12. Крменчик Михал 1 0
13. Денсвил Стефано 1 0
14. Мехеле Брэндон 1 0
15. Рикка Федерико 1 0
16. Дьятта Крепен 1 0
17. Баджи Юссуф 1 0
18. Бремпт Игнасе 1 0
АХ Лёвен
# Игрок      
1. Малинов Кристиян 7 1
2. Анри Тома 4 1
3. Нгава Пьер-Айвес 3 1
4. Юбер Давид 4 0
5. Сова Камаль 4 0
6. Мертенс Матье 2 1
7. Котыш Саша 3 0
8. Емелка Вацлав 3 0
9. Рэмекерс Тун 3 0
10. Влитинк Тибо 2 0
11. Дуплюс Фредерик 1 0
12. Ромо Рафаэль 1 0
13. Мерсье Ксавье 1 0
14. Шрейверс Сьебе 1 0
15. Шиманга Катуку 1 0
16. Мини Оливье 1 0
17. Де Норре Каспер 1 0
18. Векеманс Даан 1 0
19. Асанте Исаак 1 0
20. Аль-Тамари Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 14.04% (8) 14.04% (8) 19.3% (11) 19.3% (11) 12.28% (7) 21.05% (12)
 АХ Лёвен 9.09% (4) 15.91% (7) 18.18% (8) 22.73% (10) 11.36% (5) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Динамо Киев 1:1 Брюгге Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Брюгге 6:1 Ольса Бракель
Брюгге 3:1 Стандард Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Стандард 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк
Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:3 Гент Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:2 Остенде АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
АХ Лёвен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
АХ Лёвен 2:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:1 АХ Лёвен Товарищеские матчи АХ Лёвен 0:1 Брюгге Лига Про Брюгге 2:0 АХ Лёвен Лига Про
АХ Лёвен 2:5 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле Брюгге 3:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 4:1 Брюгге Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 27 20 3 4 58 - 18 63
2. Антверпен Заявка 28 14 6 8 44 - 36 48
3. Генк Заявка 28 12 7 9 52 - 40 43
4. Остенде Заявка 28 12 7 9 43 - 36 43
5. Андерлехт Заявка 28 10 12 6 36 - 29 42
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 28 12 4 12 50 - 53 40
7. Зульте-Варегем Заявка 28 12 4 12 44 - 49 40
8. Мехелен Заявка 28 11 7 10 42 - 44 40
9. АХ Лёвен Заявка 28 11 7 10 44 - 46 40
10. Стандард Заявка 28 10 10 8 40 - 34 40
11. Шарлеруа Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
12. Гент Заявка 28 10 7 11 41 - 34 37
13. Кортрейк Заявка 28 10 6 12 35 - 40 36
14. Эйпен Заявка 28 7 12 9 33 - 44 33
15. Сент-Трюйден Заявка 28 8 7 13 35 - 42 31
16. Серкль Брюгге Заявка 28 8 2 18 32 - 46 26
17. Мускрон-Перювельз Заявка 28 6 8 14 24 - 43 26
18. Васланд-Беверен Заявка 28 6 7 15 34 - 57 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 14 10 1 3 27 - 11 31
2. Остенде Заявка 14 8 4 2 30 - 18 28
3. Андерлехт Заявка 14 7 6 1 18 - 8 27
4. Генк Заявка 14 7 4 3 30 - 18 25
5. Антверпен Заявка 14 7 4 3 22 - 17 25
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард Заявка 14 5 7 2 20 - 16 22
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 3 5 27 - 24 21
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Гент Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
11. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
12. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
13. Эйпен Заявка 14 4 5 5 19 - 23 17
14. Зульте-Варегем Заявка 15 5 2 8 19 - 30 17
15. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
16. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 5 6 14 - 18 14
17. Васланд-Беверен Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
18. Серкль Брюгге Заявка 14 3 1 10 18 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Мехелен Заявка 13 7 3 3 19 - 18 24
3. Зульте-Варегем Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
5. Шарлеруа Заявка 15 6 3 6 27 - 27 21
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 1 7 23 - 29 19
7. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 14 - 13 19
8. Гент Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
9. Стандард Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
10. Генк Заявка 14 5 3 6 22 - 22 18
11. АХ Лёвен Заявка 14 4 5 5 25 - 28 17
12. Серкль Брюгге Заявка 14 5 1 8 14 - 21 16
13. Эйпен Заявка 14 3 7 4 14 - 21 16
14. Остенде Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
15. Андерлехт Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
16. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
17. Сент-Трюйден Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
18. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Вормер Руд из команды Брюгге забивает с точки!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Бремпт Игнасе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.29 5.60 8.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.95 9.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 7.20 16.00
  1.11 8.34 23.04

Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «АХ Лёвен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АХ Лёвен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «АХ Лёвен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.80 1.11 2.85 1.39 2.29 1.58 1.77 1.98 1.33 3.15 1.13 5.40
5.85 1.09 5.05 1.14 2.86 1.40 2.32 1.61 1.83 2.08 1.47 2.68 1.33 3.20 1.14 5.00 1.10 5.50 1.02 9.20
13.50 1.01 9.20 1.03 7.00 1.08 1.95 1.80 1.28 3.45 2.01 1.80 1.15 5.00 1.32 3.20 1.20 4.20 1.05 8.50 1.04 9.00 1.09 6.50 1.08 11.00
6.22 1.13 3.28 1.34 2.72 1.47 2.16 1.71 1.70 2.18 1.50 2.63 2.09 1.77 1.76 2.09 1.56 2.46 1.31 3.53 1.11 7.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.10 1.21 2.80 1.40 1.74 2.02 1.21 4.10
4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
2.90 1.38 1.62 1.35 1.13 5.40 1.08 7.00 1.15 5.00 1.10 6.25
3.63 1.30 3.08 1.39 2.17 1.71 1.38 3.00 1.20 4.36 1.62 2.29 1.40 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.80 1.11 2.26 1.59 1.67 2.11 1.39 2.85
5.80 1.14 4.45 1.21 2.24 1.65 1.67 2.21 1.40 2.95 1.16 5.35
2.23 1.61 1.67 2.15 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
2.90 1.38
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