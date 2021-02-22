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Брайтон
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
26
Санчес
Роберт
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
34
Вельтман
Йоел
13
Гросс
Паскаль
8
Биссума
Ив
17
Альсате
Стивен
10
Макаллистер
Алексис
9
Мопе
Нил
11
Троссар
Леандро
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
24
Кэхилл
Гари
27
Митчелл
Тайрик
10
Таунсенд
Андрос
4
Миливоевич
Лука
44
Ридевальд
Жайро
25
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
14
Матета
Жан-Филипп
Брайтон
3-4-1-2
Кристал Пэлас
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 7 (3) 0.29
2. Данк Льюис 3 0.13
3. Троссар Леандро 2 0.08
4. Гросс Паскаль 2 (2) 0.08
5. Коннолли Аарон 2 0.08
6. Марч Соломон 2 0.08
7. Уэлбек Данни 2 0.08
8. Макаллистер Алексис 1 0.04
9. Лемпти Тарик 1 0.04
10. Биссума Ив 1 0.04
11. Альсате Стивен 1 0.04
12. Лаллана Адам 0 0
13. Джаханбакш Алиреза 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.38
2. Эзе Эберечи 3 0.13
3. Бентеке Кристиан 3 0.13
4. Шлупп Джеффри 2 0.08
5. Ридевальд Жайро 2 0.08
6. Таунсенд Андрос 1 0.04
7. Айю Джордан 1 0.04
8. Бачуайи Миши 1 0.04
9. Кэхилл Гари 1 0.04
10. Данн Скотт 1 0.04
11. Куйяте Шейку 1 0.04
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Уорд Джоэл 0 0
14. Клайн Натаниэль 0 0
15. Ван Анхольт Патрик 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 4 0
5. Уэбстер Адам 3 0
6. Джаханбакш Алиреза 2 0
7. Вельтман Йоел 2 0
8. Троссар Леандро 2 0
9. Уайт Бен 2 0
10. Альсате Стивен 2 0
11. Гросс Паскаль 1 0
12. Мопе Нил 1 0
13. Райан Мэтт 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 6 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Уорд Джоэл 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Клайн Натаниэль 2 0
8. Шлупп Джеффри 2 0
9. Эзе Эберечи 2 0
10. Томкинс Джеймс 1 0
11. Кэхилл Гари 1 0
12. Маккарти Джеймс 1 0
13. Данн Скотт 1 0
14. Ван Анхольт Патрик 1 0
15. Айю Джордан 1 0
16. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 16.67% (4) 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5) 8.33% (2) 25% (6)
 Кристал Пэлас 24% (6) 20% (5) 8% (2) 16% (4) 16% (4) 16% (4)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон
Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон
Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:1 Кристал Пэлас Кубок Брайтон 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Брайтон 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брайтон Брайтон 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 1:3 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 18 5 2 50 - 15 59
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
4. Вест Хэм Заявка 25 13 6 6 39 - 29 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 23 11 3 9 37 - 26 36
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
11. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
12. Лидс Заявка 24 10 2 12 40 - 43 32
13. Саутгемптон Заявка 24 8 6 10 31 - 40 30
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 25 7 4 14 26 - 43 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
7. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
11. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
12. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2021, осталось 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 146
    Брайтон 56.8% (83)
    X 31.5% (46)
    Кристал Пэлас 11.6% (17)
    Все прогнозы
    1.76 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.81
    3.65
    5.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Анонс
      Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Кристал Пэлас от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 22 февраля 2021, осталось 20 минут.


      На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.77 3.50 5.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.81 3.65 5.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.52 5.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.60 5.30
      1.80 3.51 5.48

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.00 1.08 2.95 1.40 2.22 1.67 1.66 2.24 1.24 4.10 1.08 8.20
    7.30 1.05 6.05 1.10 2.74 1.43 2.21 1.73 1.70 2.28 1.36 3.15 1.22 3.78 1.07 7.00 1.05 7.50
    8.10 1.06 6.90 1.12 3.00 1.44 2.21 1.77 1.86 2.07 1.66 2.37 1.35 3.60 1.25 4.40 1.08 7.80 1.08 8.50 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
    2.94 1.44 2.56 1.56 2.17 1.76 1.83 2.09 1.63 2.40 1.47 2.88 1.22 4.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.48 1.68 2.11 1.32 3.20 1.06 7.80
    2.50 1.53 1.67 2.21 1.37 3.10 1.09 7.10 1.07 8.70
    1.71 2.14 1.32 3.20 1.09 7.90
    2.66 1.53 2.18 1.76 1.68 2.30 1.44 2.97 1.34 3.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 2.23 1.58 1.54 2.42 1.13 5.40
    3.45 1.31 2.31 1.61 1.58 2.38 1.19 4.40 1.14 5.70
    2.15 1.66 1.50 2.50 1.22 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.68
    2.14 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    5.80 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    4.20 1.20
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    Прогнозы на матч Брайтон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Брайтон
    56.8% (83)
    Ничья
    31.5% (46)
    Кристал Пэлас
    11.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.65% (35)
    Меньше
    75.35% (107)
    Обе команды забьют
    Да
    52.82% (75)
    Нет
    47.18% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Брайтон
    35.6% (52)
    1:1 Ничья
    27.4% (40)
    2:1 Брайтон
    15.8% (23)
    1:2 Кристал Пэлас
    5.5% (8)
    0:1 Кристал Пэлас
    4.1% (6)
    2:0 Брайтон
    4.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
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