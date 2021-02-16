Брайтон
Позже
Стадион: Фалмер
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|7 (3)
|0.29
|2.
|Данк Льюис
|3
|0.13
|3.
|Троссар Леандро
|2
|0.08
|4.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.08
|5.
|Коннолли Аарон
|2
|0.08
|6.
|Марч Соломон
|2
|0.08
|7.
|Уэлбек Данни
|2
|0.08
|8.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.04
|9.
|Лемпти Тарик
|1
|0.04
|10.
|Биссума Ив
|1
|0.04
|11.
|Альсате Стивен
|1
|0.04
|12.
|Лаллана Адам
|0
|0
|13.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|9 (2)
|0.38
|2.
|Эзе Эберечи
|3
|0.13
|3.
|Бентеке Кристиан
|3
|0.13
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.08
|5.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.08
|6.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.04
|7.
|Айю Джордан
|1
|0.04
|8.
|Бачуайи Миши
|1
|0.04
|9.
|Кэхилл Гари
|1
|0.04
|10.
|Данн Скотт
|1
|0.04
|11.
|Куйяте Шейку
|1
|0.04
|12.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|13.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|14.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|15.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|6
|1
|2.
|Данк Льюис
|4
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|4
|0
|5.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|7.
|Вельтман Йоел
|2
|0
|8.
|Троссар Леандро
|2
|0
|9.
|Уайт Бен
|2
|0
|10.
|Альсате Стивен
|2
|0
|11.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|12.
|Мопе Нил
|1
|0
|13.
|Райан Мэтт
|1
|0
|14.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|6
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|4.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|7.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|8.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|9.
|Эзе Эберечи
|2
|0
|10.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|11.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|12.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|13.
|Данн Скотт
|1
|0
|14.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|15.
|Айю Джордан
|1
|0
|16.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|25% (6)
|Кристал Пэлас
|24% (6)
|20% (5)
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =9 -5Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон
Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =4 -10Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон
Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Брайтон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:1 Кристал Пэлас Кубок Брайтон 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Брайтон 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брайтон Брайтон 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 1:3 Кристал Пэлас
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|49 - 15
|56
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|50 - 31
|46
|4.
|Челси
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|40 - 24
|42
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|37 - 28
|42
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|45 - 32
|40
|7.
|Эвертон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|35 - 33
|37
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 25
|34
|11.
|Лидс
|0:0 Заявка
|24
|10
|3
|11
|40 - 42
|33
|12.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|25 - 32
|31
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 39
|29
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|18 - 30
|27
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 40
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 32
|19
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|19 - 55
|13
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|24
|3
|2
|19
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 14
|17
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 15
|16
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Лидс
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 8
|27
|3.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Лидс
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|24 - 26
|19
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брайтон - Кристал Пэлас
Исход игры
Брайтон
52.5% (31)
Ничья
42.4% (25)
Кристал Пэлас
5.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
24.14% (14)
Меньше
75.86% (44)
Обе команды забьют
Да
58.62% (34)
Нет
41.38% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (20)
1:0 Брайтон
32.2% (19)
2:1 Брайтон
16.9% (10)
0:0 Ничья
5.1% (3)
1:2 Кристал Пэлас
3.4% (2)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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