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Брайтон
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 7 (3) 0.29
2. Данк Льюис 3 0.13
3. Троссар Леандро 2 0.08
4. Гросс Паскаль 2 (2) 0.08
5. Коннолли Аарон 2 0.08
6. Марч Соломон 2 0.08
7. Уэлбек Данни 2 0.08
8. Макаллистер Алексис 1 0.04
9. Лемпти Тарик 1 0.04
10. Биссума Ив 1 0.04
11. Альсате Стивен 1 0.04
12. Лаллана Адам 0 0
13. Джаханбакш Алиреза 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.38
2. Эзе Эберечи 3 0.13
3. Бентеке Кристиан 3 0.13
4. Шлупп Джеффри 2 0.08
5. Ридевальд Жайро 2 0.08
6. Таунсенд Андрос 1 0.04
7. Айю Джордан 1 0.04
8. Бачуайи Миши 1 0.04
9. Кэхилл Гари 1 0.04
10. Данн Скотт 1 0.04
11. Куйяте Шейку 1 0.04
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Уорд Джоэл 0 0
14. Клайн Натаниэль 0 0
15. Ван Анхольт Патрик 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 4 0
5. Уэбстер Адам 3 0
6. Джаханбакш Алиреза 2 0
7. Вельтман Йоел 2 0
8. Троссар Леандро 2 0
9. Уайт Бен 2 0
10. Альсате Стивен 2 0
11. Гросс Паскаль 1 0
12. Мопе Нил 1 0
13. Райан Мэтт 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 6 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Уорд Джоэл 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Клайн Натаниэль 2 0
8. Шлупп Джеффри 2 0
9. Эзе Эберечи 2 0
10. Томкинс Джеймс 1 0
11. Кэхилл Гари 1 0
12. Маккарти Джеймс 1 0
13. Данн Скотт 1 0
14. Ван Анхольт Патрик 1 0
15. Айю Джордан 1 0
16. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 16.67% (4) 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5) 8.33% (2) 25% (6)
 Кристал Пэлас 24% (6) 20% (5) 8% (2) 16% (4) 16% (4) 16% (4)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон
Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон
Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:1 Кристал Пэлас Кубок Брайтон 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Брайтон 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брайтон Брайтон 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 1:3 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 24 12 6 6 40 - 24 42
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон Заявка 23 11 4 8 35 - 33 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс 0:0 Заявка 24 10 3 11 40 - 42 33
12. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 25 8 7 10 25 - 32 31
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 24 7 6 11 18 - 30 27
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 24 3 10 11 20 - 32 19
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 14 17
10. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
11. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
12. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс 0:0 Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
3. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Лидс 0:0 Заявка 13 6 1 6 24 - 26 19
9. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2021, осталось 2 дня 22 часа 47 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Брайтон 52.5% (31)
    X 42.4% (25)
    Кристал Пэлас 5.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.74
    3.70
    5.83
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.74 3.60 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.70 5.55
    Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.55 5.70
      1.74 3.62 5.83

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.20 1.04 6.80 1.08 3.04 1.36 2.26 1.64 1.75 2.20 1.36 3.15 1.25 3.78 1.07 7.00 1.05 7.30
    9.10 1.06 6.70 1.09 3.00 1.35 2.31 1.66 1.92 1.94 1.71 2.10 1.35 3.15 1.25 3.70 1.08 6.40 1.08 7.10 1.01 12.00 0.00 12.50 0.00 21.00
    3.10 1.40 2.73 1.51 2.33 1.67 1.94 1.96 1.72 2.24 1.54 2.63 1.26 4.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.77 2.05 1.37 3.10 1.10 7.10 1.07 8.50
    1.71 2.14 1.32 3.20 1.06 7.00
    2.69 1.52 2.22 1.75 1.72 2.24 1.47 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.31 1.61 1.58 2.38 1.21 4.40 1.14 5.55
    2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Где смотреть матч Брайтон - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Брайтон
    52.5% (31)
    Ничья
    42.4% (25)
    Кристал Пэлас
    5.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.14% (14)
    Меньше
    75.86% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    58.62% (34)
    Нет
    41.38% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (20)
    1:0 Брайтон
    32.2% (19)
    2:1 Брайтон
    16.9% (10)
    0:0 Ничья
    5.1% (3)
    1:2 Кристал Пэлас
    3.4% (2)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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