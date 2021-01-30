Портимоненсе
1:2
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Боавишта
1:0
36' ГолЭвертон Перейра
38' Желтая карточкаМаурисио Антонио
1:1
45' ГолЭлис Альберт
59' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
60' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
1:2
64' ГолПаулиньо Жозе
77' Желтая карточкаГомес Анхель
77' Желтая карточкаВиллиан II
82' Желтая карточкаДенер Клементе
22
Андзаи
Коки
18
Муфи
Фахд
20
Лукинья
20
Леонардо
VI
10
Гомес
Анхель
17
Элис
Альберт
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Энрике XXIIЗащитник
- Защитник
-
28 Виллиан IIПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гомес АнхельНападающий
- Нападающий
-
17 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
Ход матча
36'
38'
45'
1:1
59'
60'
64'
1:2
70'
71'
77'
77'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Денер Клементе
|3
|0.19
|2.
|Гомеш Бету
|3
|0.19
|3.
|Фабрисио Месиас
|2 (1)
|0.13
|4.
|Боа Морте Аилтон
|1
|0.06
|5.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.06
|6.
|Эвертон Перейра
|1
|0.06
|7.
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.06
|8.
|Лукинья
|0
|0
|9.
|Виллиан II
|0
|0
|10.
|Муфи Фахд
|0
|0
|11.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элис Альберт
|3
|0.19
|2.
|Гомес Анхель
|3 (1)
|0.19
|3.
|Хамаче Янис
|2
|0.13
|4.
|Зауэр Густаво
|2
|0.13
|5.
|Мангаш Рикарду
|2
|0.13
|6.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.06
|7.
|Гарсия Хави
|1
|0.06
|8.
|Сантуш Нуну III
|1
|0.06
|9.
|Девениш Кристиан
|1
|0.06
|10.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
|11.
|Кафумана Шоу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Денер Клементе
|6
|0
|2.
|Маурисио Антонио
|5
|0
|3.
|Виллиан II
|4
|0
|4.
|Са Педру
|3
|0
|5.
|Канде Фали
|3
|0
|6.
|Андзаи Коки
|2
|0
|7.
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|8.
|Муфи Фахд
|2
|0
|9.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|10.
|Лукинья
|2
|0
|11.
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|12.
|Гомеш Бету
|2
|0
|13.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|14.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|15.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|16.
|Эвертон Перейра
|1
|0
|17.
|Поссиньоло Лукас
|1
|0
|18.
|Медейрос Фернандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Хави
|5
|1
|2.
|Авазьем Чидозье
|5
|1
|3.
|Паулиньо Жозе
|5
|0
|4.
|Гомес Анхель
|4
|0
|5.
|Элис Альберт
|2
|0
|6.
|Кэннон Реджи
|2
|0
|7.
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|8.
|Девениш Кристиан
|0
|1
|9.
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|10.
|Леонардо VI
|1
|0
|11.
|Зауэр Густаво
|1
|0
|12.
|Бенгуче Хорхе
|1
|0
|13.
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|14.
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|15.
|Кафумана Шоу
|1
|0
|16.
|Хамаче Янис
|1
|0
|17.
|Сантос Натан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портимоненсе
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|25% (3)
|Боавишта
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|6.25% (1)
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Морейренсе 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Фаренсе
Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш
Боавишта Последние 20 матчей: +2 =9 -9Боавишта 0:2 Спортинг Л Тондела 3:1 Боавишта Боавишта 1:1 Санта-Клара Маритиму 0:0 Боавишта
Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве Фамаликан 2:2 Боавишта
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Боавишта: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|33 - 9
|39
|2.
|Порту
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|37 - 17
|35
|3.
|Бенфика
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 15
|33
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|24 - 15
|30
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 13
|26
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 19
|18
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|9.
|Тондела
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|10.
|Маритиму
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 21
|17
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|8 - 12
|15
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 18
|15
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 21
|15
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|16.
|Боавишта
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 27
|14
|17.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 17
|13
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 9
|19
|2.
|Бенфика
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 8
|19
|3.
|Брага
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|10 - 3
|18
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Тондела
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|8.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Фаренсе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 10
|11
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|15.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Боавишта
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|Порту
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Бенфика
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Брага
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 12
|12
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|8.
|Маритиму
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|9.
|Боавишта
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 10
|7
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|1 - 4
|6
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Портимоненсе» – «Боавишта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портимоненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боавишта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портимоненсе» – «Боавишта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:2 Боавишта
Исход игры
Портимоненсе
51.8% (73)
Ничья
26.2% (37)
Боавишта
22% (31)
Тотал 2.5
Больше
26.62% (37)
Меньше
73.38% (102)
Обе команды забьют
Да
50.36% (70)
Нет
49.64% (69)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
35.5% (50)
1:1 Ничья
23.4% (33)
1:2 Боавишта
14.2% (20)
2:1 Портимоненсе
9.9% (14)
2:0 Портимоненсе
5% (7)
0:1 Боавишта
4.3% (6)
0:2 Боавишта
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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