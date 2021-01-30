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  2. Матчи
  3. Португалия
Портимоненсе
1:2
Конец матча

Стадион:
Боавишта
0'
1:0
36' Гол
Эвертон Перейра
38' Желтая карточка
Маурисио Антонио
1:1
45' Гол
Элис Альберт
59' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
60' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
1:2
64' Гол
Паулиньо Жозе
77' Желтая карточка
Гомес Анхель
77' Желтая карточка
Виллиан II
82' Желтая карточка
Денер Клементе
90'+6
1
Рикарду
Абел
22
Андзаи
Коки
3
Поссиньоло
Лукас
2
Маурисио
Антонио
18
Муфи
Фахд
77
Боа
Морте
Аилтон
10
Эвертон
Перейра
7
Денер
Клементе
20
Лукинья
9
Фабрисио
Месиас
23
Морейра
Бруну
20
Леонардо
VI
19
Мангаш
Рикарду
5
Авазьем
Чидозье
3
Рами
Адиль
42
Девениш
Кристиан
8
Зауэр
Густаво
6
Гарсия
Хави
30
Паулиньо
Жозе
10
Гомес
Анхель
7
Сантуш
Нуну
III
17
Элис
Альберт
Портимоненсе
4-4-2
Боавишта
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Денер Клементе 3 0.19
2. Гомеш Бету 3 0.19
3. Фабрисио Месиас 2 (1) 0.13
4. Боа Морте Аилтон 1 0.06
5. Оливейро Андерсон II 1 0.06
6. Эвертон Перейра 1 0.06
7. Поссиньоло Лукас 1 0.06
8. Лукинья 0 0
9. Виллиан II 0 0
10. Муфи Фахд 0 0
11. Фернандес Лукас IV 0 0
Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элис Альберт 3 0.19
2. Гомес Анхель 3 (1) 0.19
3. Хамаче Янис 2 0.13
4. Зауэр Густаво 2 0.13
5. Мангаш Рикарду 2 0.13
6. Паулиньо Жозе 1 0.06
7. Гарсия Хави 1 0.06
8. Сантуш Нуну III 1 0.06
9. Девениш Кристиан 1 0.06
10. Бенгуче Хорхе 0 0
11. Кафумана Шоу 0 0

Карточки

Портимоненсе
# Игрок      
1. Денер Клементе 6 0
2. Маурисио Антонио 5 0
3. Виллиан II 4 0
4. Са Педру 3 0
5. Канде Фали 3 0
6. Андзаи Коки 2 0
7. Боа Морте Аилтон 2 0
8. Муфи Фахд 2 0
9. Фернандес Лукас IV 2 0
10. Лукинья 2 0
11. Оливейро Андерсон II 2 0
12. Гомеш Бету 2 0
13. Ваш Те Рикарду 1 0
14. Велинтон Соуза 1 0
15. Сезар Жулио VII 1 0
16. Эвертон Перейра 1 0
17. Поссиньоло Лукас 1 0
18. Медейрос Фернандо 1 0
Боавишта
# Игрок      
1. Гарсия Хави 5 1
2. Авазьем Чидозье 5 1
3. Паулиньо Жозе 5 0
4. Гомес Анхель 4 0
5. Элис Альберт 2 0
6. Кэннон Реджи 2 0
7. Сантуш Нуну III 2 0
8. Девениш Кристиан 0 1
9. Бракалли Рафаэл 1 0
10. Леонардо VI 1 0
11. Зауэр Густаво 1 0
12. Бенгуче Хорхе 1 0
13. Мангаш Рикарду 1 0
14. Рейзиньо Мигель 1 0
15. Кафумана Шоу 1 0
16. Хамаче Янис 1 0
17. Сантос Натан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портимоненсе 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 25% (3)
 Боавишта 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Морейренсе 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Фаренсе
Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш
Боавишта Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Боавишта 0:2 Спортинг Л Тондела 3:1 Боавишта Боавишта 1:1 Санта-Клара Маритиму 0:0 Боавишта
Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве Фамаликан 2:2 Боавишта

Последние игры между собой

Портимоненсе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Боавишта: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Портимоненсе 2:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Боавишта 0:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 0:2 Боавишта Примейра-лига
Боавишта 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 2:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 0:1 Боавишта Главная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 15 12 3 0 33 - 9 39
2. Порту Заявка 15 11 2 2 37 - 17 35
3. Бенфика Заявка 15 10 3 2 30 - 15 33
4. Брага Заявка 15 10 0 5 24 - 15 30
5. Пасуш де Феррейра Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
6. Витория Гимарайнш Заявка 14 8 2 4 19 - 13 26
7. Санта-Клара Заявка 15 5 3 7 15 - 19 18
8. Морейренсе Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
9. Тондела Заявка 16 5 3 8 15 - 25 18
10. Маритиму Заявка 15 5 2 8 16 - 21 17
11. Насьонал Мадейра Заявка 16 4 5 7 15 - 21 17
12. Белененсеш Заявка 15 3 6 6 8 - 12 15
13. Риу Аве Заявка 15 3 6 6 11 - 18 15
14. Портимоненсе Заявка 16 4 3 9 13 - 21 15
15. Фамаликан Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
16. Боавишта Заявка 16 2 8 6 16 - 27 14
17. Жил Висенте Заявка 15 3 4 8 10 - 17 13
18. Фаренсе Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 8 6 1 1 19 - 9 19
2. Бенфика Заявка 8 6 1 1 16 - 8 19
3. Брага Заявка 7 6 0 1 10 - 3 18
4. Спортинг Л Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5. Тондела Заявка 9 5 2 2 10 - 8 17
6. Пасуш де Феррейра Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
7. Морейренсе Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
8. Насьонал Мадейра Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Фаренсе Заявка 8 3 2 3 12 - 10 11
10. Портимоненсе Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Витория Гимарайнш Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
12. Белененсеш Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
13. Риу Аве Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
14. Жил Висенте Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
15. Маритиму Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
16. Фамаликан Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17. Санта-Клара Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Боавишта Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2. Витория Гимарайнш Заявка 7 5 2 0 12 - 3 17
3. Порту Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Бенфика Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Санта-Клара Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Брага Заявка 8 4 0 4 14 - 12 12
7. Пасуш де Феррейра Заявка 8 3 3 2 10 - 6 12
8. Маритиму Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
9. Боавишта Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
10. Фамаликан Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Риу Аве Заявка 8 1 4 3 4 - 10 7
12. Белененсеш Заявка 7 1 3 3 1 - 4 6
13. Насьонал Мадейра Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
14. Морейренсе Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Жил Висенте Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
16. Портимоненсе Заявка 8 1 1 6 6 - 14 4
17. Фаренсе Заявка 7 0 1 6 3 - 12 1
18. Тондела Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Маурисио Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Эвертон Перейра бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Портимоненсе 51.8% (73)
X 26.2% (37)
Боавишта 22% (31)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.24 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 71.00 9.00 1.05
  24.80 4.62 1.26

Самый высокий коэффициент на матч «Портимоненсе» – «Боавишта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портимоненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боавишта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портимоненсе» – «Боавишта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.06 5.85 1.10 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.41 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.40 1.03 8.90
3.75 1.25 2.55 1.47 1.65 2.15 1.27 3.55 1.75 2.08 2.80 1.40 1.85 1.90 1.11 5.80 1.23 3.90 1.12 5.55 0.00 14.50 0.00 15.00 0.00 21.00
7.85 1.10 3.11 1.39 2.44 1.59 1.83 2.05 1.57 2.50 1.40 3.08 1.81 2.08 1.59 2.45 2.67 1.50 2.19 1.72 1.69 2.24 1.44 2.88 1.69 2.24 1.42 2.99 1.15 5.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 8.10 1.06 9.60
1.45 2.62 1.05 8.50 1.03 10.00 1.05 8.50 1.04 9.00
1.30 3.62 1.16 5.50 1.38 3.11 1.26 3.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.17 5.05 1.12 6.45
2.14 1.66 1.49 2.50 1.16 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Где смотреть матч Портимоненсе 1:2 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Портимоненсе 1:2 Боавишта

Исход игры
Портимоненсе
51.8% (73)
Ничья
26.2% (37)
Боавишта
22% (31)
Тотал 2.5
Больше
26.62% (37)
Меньше
73.38% (102)
Обе команды забьют
Да
50.36% (70)
Нет
49.64% (69)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
35.5% (50)
1:1 Ничья
23.4% (33)
1:2 Боавишта
14.2% (20)
2:1 Портимоненсе
9.9% (14)
2:0 Портимоненсе
5% (7)
0:1 Боавишта
4.3% (6)
0:2 Боавишта
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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