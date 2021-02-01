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  3. Португалия
Порту
2:0
Конец матча

Стадион:
Риу Аве
0'
38' Желтая карточка
Ронан
1:0
44' Гол
Диас Луис
72' Желтая карточка
Пинту Иву
2:0
74' Гол
Эванилсон
78' Желтая карточка
Урибе Матеус
90'+4
1
Марчесин
Агустин
12
Занузи
Зайду
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
18
Манафа
Вилсон
17
Корона
Хесус
8
Урибе
Матеус
27
Оливейра
Сержиу
7
Диас
Луис
11
Марега
Мусса
9
Тареми
Мехди
1
Кишек
Павел
21
Мане
Карлуш
25
Пинту
Иву
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
17
Коэнтрау
Фабиу
5
Филипе
Аугусто
8
Тарантини
Рикардо
18
Пеле
Мамаду
19
Ронан
7
Желсон
Дала
Порту
4-4-2
Риу Аве
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 7 (4) 0.44
2. Тареми Мехди 7 0.44
3. Марега Мусса 6 0.38
4. Диас Луис 4 0.25
5. Эванилсон 3 0.19
6. Отавио Эдмилсон 2 0.13
7. Корона Хесус 2 0.13
8. Теллес Алекс 2 (2) 0.13
9. Урибе Матеус 1 0.06
10. Занузи Зайду 1 0.06
11. Пепе Кеплер 1 0.06
12. М'Бемба Шансель 1 0.06
13. Мариу Жоау III 1 0.06
14. Мартинес Антонио III 1 0.06
15. Манафа Вилсон 0 0
16. Накацзима Шоя 0 0
Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ryotaro Meshino 3 0.19
2. Мане Карлуш 2 0.13
3. Пиазон Лукас 2 (1) 0.13
4. Диего Лопес III 1 0.06
5. Желсон Дала 1 0.06
6. Пеле Мамаду 1 (1) 0.06
7. Сантос Адерлан 1 0.06

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Урибе Матеус 3 1
2. Корона Хесус 4 0
3. Занузи Зайду 2 1
4. Пепе Кеплер 3 0
5. Оливейра Сержиу 3 0
6. М'Бемба Шансель 3 0
7. Отавио Эдмилсон 2 0
8. Марчесин Агустин 2 0
9. Тареми Мехди 0 1
10. Накацзима Шоя 1 0
11. Марега Мусса 1 0
12. Груйич Марко 1 0
13. Мартинес Антонио III 1 0
14. Ромариу 1 0
15. Эванилсон 1 0
Риу Аве
# Игрок      
1. Боревкович Тони 4 0
2. Пеле Мамаду 3 0
3. Пинту Иву 3 0
4. Ронан 3 0
5. Сантос Адерлан 3 0
6. Тарантини Рикардо 2 0
7. Филипе Аугусто 2 0
8. Амарал Педру 2 0
9. Габриэльзиньо 2 0
10. Коэнтрау Фабиу 1 0
11. Силва Леандро 1 0
12. Диего Лопес III 1 0
13. Мане Карлуш 1 0
14. Шику Жеральдес 1 0
15. Ямбор Никола 1 0
16. Родригеш Гонсалу 1 0
17. Перейра Андре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 7.69% (3) 10.26% (4) 33.33% (13) 15.38% (6) 10.26% (4) 23.08% (9)
 Риу Аве 18.18% (2) 18.18% (2) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика
Насьонал Мадейра 2:4 Порту Фамаликан 1:4 Порту Порту 3:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель
Риу Аве Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Риу Аве 1:2 Санта-Клара Спортинг Л 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:2 Эшторил Риу Аве 3:0 Портимоненсе
Пасуш де Феррейра 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:3 Маритиму Брага 3:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Фамаликан Риу Аве 0:0 Боавишта Жил Висенте 2:0 Риу Аве Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве

Последние игры между собой

Порту: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
Риу Аве: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
Порту 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Порту Примейра-лига Риу Аве 2:2 Порту Примейра-лига Порту 2:1 Риу Аве Примейра-лига
Порту 5:0 Риу Аве Примейра-лига Порту 3:0 Риу Аве Кубок лиги Риу Аве 1:2 Порту Примейра-лига Порту 4:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Порту 1:1 Риу Аве Товарищеские матчи Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Порту 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Риу Аве 0:1 Порту Кубок лиги Порту 5:0 Риу Аве Примейра-лига Порту 3:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Порту 4:0 Риу Аве Кубок лиги Порту 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:2 Порту Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 15 12 3 0 33 - 9 39
2. Порту Заявка 16 12 2 2 39 - 17 38
3. Бенфика Заявка 15 10 3 2 30 - 15 33
4. Брага 3:0 Заявка 16 11 0 5 27 - 15 33
5. Витория Гимарайнш Заявка 15 9 2 4 20 - 13 29
6. Пасуш де Феррейра Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
7. Санта-Клара Заявка 16 6 3 7 17 - 19 21
8. Тондела Заявка 16 5 3 8 15 - 25 18
9. Морейренсе 0:3 Заявка 16 4 6 6 13 - 20 18
10. Маритиму Заявка 16 5 2 9 16 - 22 17
11. Насьонал Мадейра Заявка 16 4 5 7 15 - 21 17
12. Портимоненсе Заявка 16 4 3 9 13 - 21 15
13. Белененсеш Заявка 16 3 6 7 8 - 14 15
14. Риу Аве Заявка 16 3 6 7 11 - 20 15
15. Фамаликан Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
16. Боавишта Заявка 16 2 8 6 16 - 27 14
17. Жил Висенте Заявка 15 3 4 8 10 - 17 13
18. Фаренсе Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 9 7 1 1 21 - 9 22
2. Бенфика Заявка 8 6 1 1 16 - 8 19
3. Брага 3:0 Заявка 7 6 0 1 10 - 3 18
4. Спортинг Л Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5. Тондела Заявка 9 5 2 2 10 - 8 17
6. Пасуш де Феррейра Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
7. Морейренсе 0:3 Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
8. Витория Гимарайнш Заявка 8 4 0 4 8 - 10 12
9. Насьонал Мадейра Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Фаренсе Заявка 8 3 2 3 12 - 10 11
11. Портимоненсе Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
12. Белененсеш Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
13. Жил Висенте Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Риу Аве Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
15. Маритиму Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
16. Санта-Клара Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
17. Фамаликан Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
18. Боавишта Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2. Витория Гимарайнш Заявка 7 5 2 0 12 - 3 17
3. Порту Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Брага 3:0 Заявка 9 5 0 4 17 - 12 15
5. Бенфика Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
6. Санта-Клара Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Пасуш де Феррейра Заявка 8 3 3 2 10 - 6 12
8. Маритиму Заявка 9 3 0 6 11 - 14 9
9. Боавишта Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
10. Фамаликан Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Риу Аве Заявка 9 1 4 4 4 - 12 7
12. Белененсеш Заявка 8 1 3 4 1 - 6 6
13. Насьонал Мадейра Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
14. Морейренсе 0:3 Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Жил Висенте Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
16. Портимоненсе Заявка 8 1 1 6 6 - 14 4
17. Фаренсе Заявка 7 0 1 6 3 - 12 1
18. Тондела Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Диас Луис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Ронан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Порту 98% (149)
X 1.3% (2)
Риу Аве 0.7% (1)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 10.50 100.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.36 4.90 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.40 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 9.00 37.00
  1.41 4.15 10.05

Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Риу Аве» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Риу Аве» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Риу Аве», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.80 1.24 2.00 1.75 1.58 2.20 1.39 2.85 1.14 4.90 1.05 8.40
10.75 1.01 10.00 1.01 3.88 1.24 3.10 1.37 2.13 1.79 1.63 2.28 1.39 2.90 1.18 4.55 1.13 5.00 1.03 8.80
6.80 1.10 5.10 1.16 1.92 1.87 1.28 3.60 1.15 5.30 1.86 1.94 1.16 5.10 1.11 6.50 1.06 8.80 1.05 9.50 1.04 8.90 1.03 9.10 0.00 15.00
2.85 1.45 2.68 1.50 2.19 1.72 1.68 2.26 1.43 2.92 1.59 2.45 1.35 3.36 1.33 3.44 1.51 2.68 1.42 2.99 1.16 5.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.34 2.05 1.71 1.46 2.60 1.11 6.00
3.26 1.34 2.15 1.70 1.50 2.59 1.18 4.95 1.12 6.15
1.53 2.50 1.10 6.80 1.06 8.80 1.16 4.90
1.30 3.56 1.16 5.38 1.36 3.23 1.71 2.22 1.50 2.72 1.34 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.97 1.22 4.00
4.55 1.20 2.95 1.40 1.80 2.01 1.33 3.30 1.22 4.30
3.00 1.38 1.90 1.95 1.42 3.05 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.70
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
4.20 1.22
Где смотреть матч Порту 2:0 Риу Аве онлайн

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Прогнозы на матч Порту 2:0 Риу Аве

Исход игры
Порту
98% (149)
Ничья
1.3% (2)
Риу Аве
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
32% (48)
Меньше
68% (102)
Обе команды забьют
Да
25.33% (38)
Нет
74.67% (112)
Популярный счёт
2:0 Порту
61.2% (93)
3:1 Порту
11.8% (18)
2:1 Порту
11.2% (17)
3:0 Порту
5.9% (9)
1:0 Порту
3.9% (6)
4:0 Порту
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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