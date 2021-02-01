38' Желтая карточкаРонан
1:0
44' ГолДиас Луис
72' Желтая карточкаПинту Иву
2:0
74' ГолЭванилсон
78' Желтая карточкаУрибе Матеус
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
21
Мане
Карлуш
25
Пинту
Иву
18
Пеле
Мамаду
19
Ронан
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Мане КарлушЗащитник
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пеле МамадуПолузащитник
-
19 РонанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сед АхмедНападающий
-
-
-
Главный тренер: Pedro Cunha
Ход матча
38'
44'
1:0
72'
74'
2:0
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|7 (4)
|0.44
|2.
|Тареми Мехди
|7
|0.44
|3.
|Марега Мусса
|6
|0.38
|4.
|Диас Луис
|4
|0.25
|5.
|Эванилсон
|3
|0.19
|6.
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.13
|7.
|Корона Хесус
|2
|0.13
|8.
|Теллес Алекс
|2 (2)
|0.13
|9.
|Урибе Матеус
|1
|0.06
|10.
|Занузи Зайду
|1
|0.06
|11.
|Пепе Кеплер
|1
|0.06
|12.
|М'Бемба Шансель
|1
|0.06
|13.
|Мариу Жоау III
|1
|0.06
|14.
|Мартинес Антонио III
|1
|0.06
|15.
|Манафа Вилсон
|0
|0
|16.
|Накацзима Шоя
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ryotaro Meshino
|3
|0.19
|2.
|Мане Карлуш
|2
|0.13
|3.
|Пиазон Лукас
|2 (1)
|0.13
|4.
|Диего Лопес III
|1
|0.06
|5.
|Желсон Дала
|1
|0.06
|6.
|Пеле Мамаду
|1 (1)
|0.06
|7.
|Сантос Адерлан
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Урибе Матеус
|3
|1
|2.
|Корона Хесус
|4
|0
|3.
|Занузи Зайду
|2
|1
|4.
|Пепе Кеплер
|3
|0
|5.
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|6.
|М'Бемба Шансель
|3
|0
|7.
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|8.
|Марчесин Агустин
|2
|0
|9.
|Тареми Мехди
|0
|1
|10.
|Накацзима Шоя
|1
|0
|11.
|Марега Мусса
|1
|0
|12.
|Груйич Марко
|1
|0
|13.
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|14.
|Ромариу
|1
|0
|15.
|Эванилсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боревкович Тони
|4
|0
|2.
|Пеле Мамаду
|3
|0
|3.
|Пинту Иву
|3
|0
|4.
|Ронан
|3
|0
|5.
|Сантос Адерлан
|3
|0
|6.
|Тарантини Рикардо
|2
|0
|7.
|Филипе Аугусто
|2
|0
|8.
|Амарал Педру
|2
|0
|9.
|Габриэльзиньо
|2
|0
|10.
|Коэнтрау Фабиу
|1
|0
|11.
|Силва Леандро
|1
|0
|12.
|Диего Лопес III
|1
|0
|13.
|Мане Карлуш
|1
|0
|14.
|Шику Жеральдес
|1
|0
|15.
|Ямбор Никола
|1
|0
|16.
|Родригеш Гонсалу
|1
|0
|17.
|Перейра Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|7.69% (3)
|10.26% (4)
|33.33% (13)
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|Риу Аве
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +17 =2 -1Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика
Насьонал Мадейра 2:4 Порту Фамаликан 1:4 Порту Порту 3:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель
Риу Аве Последние 20 матчей: +6 =6 -8Риу Аве 1:2 Санта-Клара Спортинг Л 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:2 Эшторил Риу Аве 3:0 Портимоненсе
Пасуш де Феррейра 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:3 Маритиму Брага 3:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Фамаликан Риу Аве 0:0 Боавишта Жил Висенте 2:0 Риу Аве Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве
Последние игры между собой
Порту: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
Риу Аве: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
Порту 5:0 Риу Аве Примейра-лига Порту 3:0 Риу Аве Кубок лиги Риу Аве 1:2 Порту Примейра-лига Порту 4:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Порту 1:1 Риу Аве Товарищеские матчи Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Порту 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Риу Аве 0:1 Порту Кубок лиги Порту 5:0 Риу Аве Примейра-лига Порту 3:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Порту 4:0 Риу Аве Кубок лиги Порту 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:2 Порту Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|33 - 9
|39
|2.
|Порту
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|39 - 17
|38
|3.
|Бенфика
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 15
|33
|4.
|Брага
|3:0 Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 15
|33
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|20 - 13
|29
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 19
|21
|8.
|Тондела
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|9.
|Морейренсе
|0:3 Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 20
|18
|10.
|Маритиму
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|16 - 22
|17
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 21
|15
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|8 - 14
|15
|14.
|Риу Аве
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 20
|15
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|16.
|Боавишта
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 27
|14
|17.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 17
|13
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 9
|22
|2.
|Бенфика
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 8
|19
|3.
|Брага
|3:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|10 - 3
|18
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Тондела
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|7.
|Морейренсе
|0:3 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Фаренсе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 10
|11
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|13.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|15.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|18.
|Боавишта
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|Порту
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Брага
|3:0 Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 12
|15
|5.
|Бенфика
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|8.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 14
|9
|9.
|Боавишта
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 12
|7
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|1 - 6
|6
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|14.
|Морейренсе
|0:3 Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Риу Аве» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Риу Аве» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Риу Аве», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Порту 2:0 Риу Аве
Исход игры
Порту
98% (149)
Ничья
1.3% (2)
Риу Аве
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
32% (48)
Меньше
68% (102)
Обе команды забьют
Да
25.33% (38)
Нет
74.67% (112)
Популярный счёт
2:0 Порту
61.2% (93)
3:1 Порту
11.8% (18)
2:1 Порту
11.2% (17)
3:0 Порту
5.9% (9)
1:0 Порту
3.9% (6)
4:0 Порту
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!