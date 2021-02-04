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  2. Матчи
  3. Португалия
Брага
0:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Портимоненсе
0'
0:1
23' Гол
Боа Морте Аилтон
51'
1
Матеус
Лима
47
Эсгаю
Рикарду
16
Карму
Давид
6
Роланду
Жорже
26
Борха
Кристиан
11
Пиазон
Лукас
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
88
Каштру
Андре
21
Орта
Рикарду
90
Галено
Вандерсон
19
Шпорар
Андраж
1
Рикарду
Абел
22
Андзаи
Коки
27
Тальяпьетра
Лукас
3
Поссиньоло
Лукас
36
Канде
Фали
7
Денер
Клементе
10
Эвертон
Перейра
20
Лукинья
19
Энрике
XXII
77
Боа
Морте
Аилтон
14
Гомеш
Бету
Брага
4-4-2
Портимоненсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медейруш Юри 5 0.29
2. Орта Рикарду 5 0.29
3. Паулинью Жуан 3 (1) 0.18
4. Франсержио Родригес 3 0.18
5. Каштру Андре 2 0.12
6. Галено Вандерсон 2 0.12
7. Виана Бруно 2 0.12
8. Моура Франсишку 2 0.12
9. Эсгаю Рикарду 1 0.06
10. Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.06
11. Орта Андре 1 0.06
12. Раул Силва 1 0.06
13. Секейра Нуну 0 0
14. Руис Абель 0 0
Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомеш Бету 3 0.18
2. Денер Клементе 3 0.18
3. Боа Морте Аилтон 2 0.12
4. Фабрисио Месиас 2 (1) 0.12
5. Оливейро Андерсон II 1 0.06
6. Эвертон Перейра 1 0.06
7. Поссиньоло Лукас 1 0.06
8. Лукинья 0 0
9. Виллиан II 0 0
10. Муфи Фахд 0 0
11. Фернандес Лукас IV 0 0

Карточки

Брага
# Игрок      
1. Франсержио Родригес 5 1
2. Карму Давид 3 2
3. Секейра Нуну 4 0
4. Эсгаю Рикарду 3 0
5. Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
6. Галено Вандерсон 3 0
7. Раул Силва 1 1
8. Медейруш Юри 2 0
9. Новаиш Жоау 2 0
10. Виана Бруно 2 0
11. Каштру Андре 1 0
12. Орта Рикарду 1 0
13. Матеус Лима 1 0
14. Орта Андре 1 0
15. Паулинью Жуан 1 0
16. Тормена Витор 1 0
Портимоненсе
# Игрок      
1. Денер Клементе 6 0
2. Маурисио Антонио 5 0
3. Виллиан II 4 0
4. Са Педру 3 0
5. Канде Фали 3 0
6. Андзаи Коки 2 0
7. Боа Морте Аилтон 2 0
8. Муфи Фахд 2 0
9. Фернандес Лукас IV 2 0
10. Лукинья 2 0
11. Оливейро Андерсон II 2 0
12. Гомеш Бету 2 0
13. Ваш Те Рикарду 1 0
14. Велинтон Соуза 1 0
15. Сезар Жулио VII 1 0
16. Эвертон Перейра 1 0
17. Поссиньоло Лукас 1 0
18. Медейрос Фернандо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брага 10.71% (3) 32.14% (9) 17.86% (5) 3.57% (1) 21.43% (6) 14.29% (4)
 Портимоненсе 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 25% (3)

Предыдущие игры

Брага Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Морейренсе 0:4 Брага Брага 2:1 Санта-Клара Брага 1:0 Жил Висенте Спортинг Л 1:0 Брага
Брага 2:1 Бенфика Пасуш де Феррейра 2:0 Брага Брага 5:0 Торренсе Брага 2:1 Маритиму Спортинг Л 2:0 Брага Боавишта 1:4 Брага Брага 3:0 Риу Аве Брага 3:1 Эшторил Олимпику Монтижу 0:7 Брага Брага 2:0 Заря Белененсеш 2:1 Брага АЕК 2:4 Брага Брага 1:0 Фаренсе Брага 3:3 Лестер Трофенсе 1:2 Брага Бенфика 2:3 Брага
Портимоненсе Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Портимоненсе 1:2 Боавишта Морейренсе 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе
Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг

Последние игры между собой

Брага: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Портимоненсе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
Брага 3:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 0:1 Брага Примейра-лига Портимоненсе 0:1 Брага Товарищеские матчи Брага 2:0 Портимоненсе Примейра-лига
Портимоненсе 1:1 Брага Примейра-лига Портимоненсе 1:2 Брага Примейра-лига Брага 2:2 Портимоненсе Кубок лиги Брага 2:1 Портимоненсе Примейра-лига Брага 1:0 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 0:3 Брага Примейра-лига Брага 3:1 Портимоненсе Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 16 13 3 0 34 - 9 42
2. Порту Заявка 17 12 3 2 39 - 17 39
3. Бенфика Заявка 16 10 3 3 30 - 16 33
4. Брага 0:1 Заявка 17 11 0 6 28 - 16 33
5. Пасуш де Феррейра Заявка 16 9 4 3 24 - 13 31
6. Витория Гимарайнш Заявка 15 9 2 4 20 - 13 29
7. Санта-Клара Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
8. Морейренсе 1:0 Заявка 17 5 6 6 14 - 21 21
9. Тондела Заявка 16 5 3 8 15 - 25 18
10. Портимоненсе 1:0 Заявка 17 5 3 9 14 - 21 18
11. Маритиму Заявка 16 5 2 9 16 - 22 17
12. Насьонал Мадейра Заявка 16 4 5 7 15 - 21 17
13. Белененсеш Заявка 17 3 7 7 8 - 14 16
14. Риу Аве Заявка 16 3 6 7 11 - 20 15
15. Боавишта Заявка 16 2 8 6 16 - 27 14
16. Фамаликан 0:1 Заявка 17 3 5 9 17 - 29 14
17. Фаренсе Заявка 16 3 4 9 16 - 23 13
18. Жил Висенте Заявка 16 3 4 9 11 - 19 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 9 7 1 1 21 - 9 22
2. Спортинг Л Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
3. Бенфика Заявка 8 6 1 1 16 - 8 19
4. Брага 0:1 Заявка 8 6 0 2 10 - 4 18
5. Тондела Заявка 9 5 2 2 10 - 8 17
6. Пасуш де Феррейра Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
7. Морейренсе 1:0 Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
8. Витория Гимарайнш Заявка 8 4 0 4 8 - 10 12
9. Фаренсе Заявка 9 3 3 3 13 - 11 12
10. Насьонал Мадейра Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11. Портимоненсе 1:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
12. Белененсеш Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
13. Риу Аве Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
14. Маритиму Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Жил Висенте Заявка 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Санта-Клара Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
17. Фамаликан 0:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
18. Боавишта Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2. Витория Гимарайнш Заявка 7 5 2 0 12 - 3 17
3. Порту Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
4. Брага 0:1 Заявка 9 5 0 4 18 - 12 15
5. Пасуш де Феррейра Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
6. Бенфика Заявка 8 4 2 2 14 - 8 14
7. Санта-Клара Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
8. Маритиму Заявка 9 3 0 6 11 - 14 9
9. Боавишта Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
10. Фамаликан 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Морейренсе 1:0 Заявка 8 2 2 4 3 - 9 8
12. Портимоненсе 1:0 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
13. Риу Аве Заявка 9 1 4 4 4 - 12 7
14. Белененсеш Заявка 8 1 3 4 1 - 6 6
15. Насьонал Мадейра Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
16. Жил Висенте Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17. Фаренсе Заявка 7 0 1 6 3 - 12 1
18. Тондела Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Брага 99.3% (143)
X 0.7% (1)
Портимоненсе 0% (0)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Портимоненсе
3.05
4.55
8.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 1.43 4.50 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 4.55 8.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.15 2.45
  2.92 3.09 2.63

Самый высокий коэффициент на матч «Брага» – «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брага» – «Портимоненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.95 1.23 2.06 1.71 1.63 2.19 1.42 2.75 1.15 4.90
11.50 1.00 9.70 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.08 1.83 1.60 2.34 1.42 2.78 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.30
8.40 1.07 6.80 1.10 5.30 1.15 3.90 1.25 2.45 1.55 1.90 1.90 1.53 2.50 1.33 3.25 1.12 6.10 1.09 7.20 1.03 9.29 1.02 9.90 0.00 14.00
4.19 1.25 2.50 1.57 2.12 1.77 2.80 1.47 2.19 1.73 1.88 2.00 1.56 2.51 1.41 3.00 1.48 2.75 1.15 5.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.11 1.68 1.49 2.50 1.12 5.80
3.20 1.35 2.12 1.72 1.53 2.50 1.17 4.85 1.12 6.10
2.22 1.65 1.45 2.70 1.55 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80
2.08 1.79 1.71 2.19 1.33 3.41 1.70 2.24 1.41 2.97 1.22 4.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.81 1.93 1.23 3.90
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.24 4.05
4.11 1.19 2.70 1.45 1.68 2.18 1.26 3.02 1.23 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.81
1.28 3.60
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
4.20 1.22
Где смотреть матч Брага 0:1 Портимоненсе онлайн

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Прогнозы на матч Брага 0:1 Портимоненсе

Исход игры
Брага
99.3% (143)
Ничья
0.7% (1)
Портимоненсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.25% (60)
Меньше
57.75% (82)
Обе команды забьют
Да
39.44% (56)
Нет
60.56% (86)
Популярный счёт
2:0 Брага
43.1% (62)
2:1 Брага
29.2% (42)
1:0 Брага
13.2% (19)
3:1 Брага
9% (13)
3:0 Брага
3.5% (5)
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