Брага
0:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Брага Мунисипал
Портимоненсе
0:1
23' ГолБоа Морте Аилтон
16
Карму
Давид
11
Пиазон
Лукас
88
Каштру
Андре
21
Орта
Рикарду
22
Андзаи
Коки
36
Канде
Фали
20
Лукинья
19
Энрике
XXII
14
Гомеш
Бету
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
22 КажуЗащитник
-
15 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Канде ФалиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
-
19 Энрике XXIIПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Полузащитник
-
88 Поа ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Ход матча
23'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медейруш Юри
|5
|0.29
|2.
|Орта Рикарду
|5
|0.29
|3.
|Паулинью Жуан
|3 (1)
|0.18
|4.
|Франсержио Родригес
|3
|0.18
|5.
|Каштру Андре
|2
|0.12
|6.
|Галено Вандерсон
|2
|0.12
|7.
|Виана Бруно
|2
|0.12
|8.
|Моура Франсишку
|2
|0.12
|9.
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.06
|10.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.06
|11.
|Орта Андре
|1
|0.06
|12.
|Раул Силва
|1
|0.06
|13.
|Секейра Нуну
|0
|0
|14.
|Руис Абель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомеш Бету
|3
|0.18
|2.
|Денер Клементе
|3
|0.18
|3.
|Боа Морте Аилтон
|2
|0.12
|4.
|Фабрисио Месиас
|2 (1)
|0.12
|5.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.06
|6.
|Эвертон Перейра
|1
|0.06
|7.
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.06
|8.
|Лукинья
|0
|0
|9.
|Виллиан II
|0
|0
|10.
|Муфи Фахд
|0
|0
|11.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Франсержио Родригес
|5
|1
|2.
|Карму Давид
|3
|2
|3.
|Секейра Нуну
|4
|0
|4.
|Эсгаю Рикарду
|3
|0
|5.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|6.
|Галено Вандерсон
|3
|0
|7.
|Раул Силва
|1
|1
|8.
|Медейруш Юри
|2
|0
|9.
|Новаиш Жоау
|2
|0
|10.
|Виана Бруно
|2
|0
|11.
|Каштру Андре
|1
|0
|12.
|Орта Рикарду
|1
|0
|13.
|Матеус Лима
|1
|0
|14.
|Орта Андре
|1
|0
|15.
|Паулинью Жуан
|1
|0
|16.
|Тормена Витор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Денер Клементе
|6
|0
|2.
|Маурисио Антонио
|5
|0
|3.
|Виллиан II
|4
|0
|4.
|Са Педру
|3
|0
|5.
|Канде Фали
|3
|0
|6.
|Андзаи Коки
|2
|0
|7.
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|8.
|Муфи Фахд
|2
|0
|9.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|10.
|Лукинья
|2
|0
|11.
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|12.
|Гомеш Бету
|2
|0
|13.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|14.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|15.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|16.
|Эвертон Перейра
|1
|0
|17.
|Поссиньоло Лукас
|1
|0
|18.
|Медейрос Фернандо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брага
|10.71% (3)
|32.14% (9)
|17.86% (5)
|3.57% (1)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|Портимоненсе
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|25% (3)
Предыдущие игры
Брага Последние 20 матчей: +15 =1 -4Морейренсе 0:4 Брага Брага 2:1 Санта-Клара Брага 1:0 Жил Висенте Спортинг Л 1:0 Брага
Брага 2:1 Бенфика Пасуш де Феррейра 2:0 Брага Брага 5:0 Торренсе Брага 2:1 Маритиму Спортинг Л 2:0 Брага Боавишта 1:4 Брага Брага 3:0 Риу Аве Брага 3:1 Эшторил Олимпику Монтижу 0:7 Брага Брага 2:0 Заря Белененсеш 2:1 Брага АЕК 2:4 Брага Брага 1:0 Фаренсе Брага 3:3 Лестер Трофенсе 1:2 Брага Бенфика 2:3 Брага
Портимоненсе Последние 20 матчей: +4 =4 -12Портимоненсе 1:2 Боавишта Морейренсе 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе
Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг
Последние игры между собой
Брага: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Портимоненсе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|34 - 9
|42
|2.
|Порту
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 17
|39
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|4.
|Брага
|0:1 Заявка
|17
|11
|0
|6
|28 - 16
|33
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 13
|31
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|20 - 13
|29
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|8.
|Морейренсе
|1:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 21
|21
|9.
|Тондела
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|10.
|Портимоненсе
|1:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|14 - 21
|18
|11.
|Маритиму
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|16 - 22
|17
|12.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|8 - 14
|16
|14.
|Риу Аве
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 20
|15
|15.
|Боавишта
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 27
|14
|16.
|Фамаликан
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 29
|14
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 23
|13
|18.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 19
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 9
|22
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|3.
|Бенфика
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 8
|19
|4.
|Брага
|0:1 Заявка
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|5.
|Тондела
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|7.
|Морейренсе
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Фаренсе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Портимоненсе
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|14.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|17.
|Фамаликан
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|18.
|Боавишта
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|Порту
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|4.
|Брага
|0:1 Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 12
|15
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|6.
|Бенфика
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|8.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 14
|9
|9.
|Боавишта
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|10.
|Фамаликан
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Морейренсе
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|3 - 9
|8
|12.
|Портимоненсе
|1:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 12
|7
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|1 - 6
|6
|15.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|16.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брага» – «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брага» – «Портимоненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брага 0:1 Портимоненсе
Исход игры
Брага
99.3% (143)
Ничья
0.7% (1)
Портимоненсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.25% (60)
Меньше
57.75% (82)
Обе команды забьют
Да
39.44% (56)
Нет
60.56% (86)
Популярный счёт
2:0 Брага
43.1% (62)
2:1 Брага
29.2% (42)
1:0 Брага
13.2% (19)
3:1 Брага
9% (13)
3:0 Брага
3.5% (5)
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