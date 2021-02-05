Риу Аве
0:0
Конец матча
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Насьонал Мадейра
35' Желтая карточкаТарантини Рикардо
50' Желтая карточкаАзуни Ларри
55' Желтая карточкаКоэнтрау Фабиу
90' Желтая карточкаПискителли Риккардо
0:0
90' Не забитый пенальтиПеле Мамаду
25
Пинту
Иву
18
Пеле
Мамаду
19
Ронан
22
Калинди
33
Коррея
Руй
17
Вигариу
Жоау
11
Горре
Кенджи
55
Nuno
Borges2
45
Тиль
Венсан
35
Bryan
Rochez
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 РонанНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
- Защитник
-
20 КоштиньяЗащитник
-
21 Мане КарлушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
-
-
Главный тренер: Pedro Cunha
- Основной состав
- Вратарь
-
22 КалиндиЗащитник
- Защитник
-
33 Коррея РуйЗащитник
-
17 Вигариу ЖоауЗащитник
-
11 Горре КенджиПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Nuno Borges2Полузащитник
-
45 Тиль ВенсанПолузащитник
- Нападающий
-
35 Bryan RochezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Сезар ЖулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесса ЭберНападающий
-
19 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luis Freire
Ход матча
50'
55'
56'
90'
0:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ryotaro Meshino
|3
|0.18
|2.
|Мане Карлуш
|2
|0.12
|3.
|Пиазон Лукас
|2 (1)
|0.12
|4.
|Диего Лопес III
|1
|0.06
|5.
|Желсон Дала
|1
|0.06
|6.
|Пеле Мамаду
|1 (1)
|0.06
|7.
|Сантос Адерлан
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bryan Rochez
|3
|0.18
|2.
|Горре Кенджи
|2
|0.12
|3.
|Микаэл Рубен
|1
|0.06
|4.
|Рамуш Франсишку
|1
|0.06
|5.
|Nuno Borges2
|1
|0.06
|6.
|Азуни Ларри
|0
|0
|7.
|Вигариу Жоау
|0
|0
|8.
|Вити Витиньеш
|0
|0
|9.
|Тиль Венсан
|0
|0
|10.
|Альхассан Абдуллахи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боревкович Тони
|4
|0
|2.
|Тарантини Рикардо
|3
|0
|3.
|Пеле Мамаду
|3
|0
|4.
|Пинту Иву
|3
|0
|5.
|Ронан
|3
|0
|6.
|Сантос Адерлан
|3
|0
|7.
|Коэнтрау Фабиу
|2
|0
|8.
|Филипе Аугусто
|2
|0
|9.
|Амарал Педру
|2
|0
|10.
|Габриэльзиньо
|2
|0
|11.
|Силва Леандро
|1
|0
|12.
|Диего Лопес III
|1
|0
|13.
|Мане Карлуш
|1
|0
|14.
|Шику Жеральдес
|1
|0
|15.
|Ямбор Никола
|1
|0
|16.
|Родригеш Гонсалу
|1
|0
|17.
|Перейра Андре
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Азуни Ларри
|7
|0
|2.
|Pedro Henrique3
|5
|0
|3.
|Микаэл Рубен
|4
|0
|4.
|Горре Кенджи
|4
|0
|5.
|Nuno Borges2
|4
|0
|6.
|Сезар Жулио
|1
|1
|7.
|Lucas Kal
|2
|0
|8.
|Пискителли Риккардо
|2
|0
|9.
|Жоао Виктор
|1
|0
|10.
|Камачу Жоау
|1
|0
|11.
|Риаскос Брайан
|1
|0
|12.
|Рамуш Франсишку
|1
|0
|13.
|Альхассан Абдуллахи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риу Аве
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|Насьонал Мадейра
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|50% (6)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: +6 =5 -9Порту 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:2 Санта-Клара Спортинг Л 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:2 Эшторил
Риу Аве 3:0 Портимоненсе Пасуш де Феррейра 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:3 Маритиму Брага 3:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Фамаликан Риу Аве 0:0 Боавишта Жил Висенте 2:0 Риу Аве Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +6 =5 -9Насьонал Мадейра 2:1 Фамаликан Бенфика 1:1 Насьонал Мадейра Витория Гимарайнш 3:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Морейренсе
Насьонал Мадейра 2:4 Порту Насьонал Мадейра 0:2 Спортинг Л Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:1 Лейшоэш Порту 2:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:3 Санта-Клара Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Каса Пиа 2:3 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:1 Пасуш де Феррейра Брага 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Белененсеш Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Санта-Клара 2:1 Насьонал Мадейра
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Насьонал Мадейра: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Насьонал Мадейра 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Риу Аве 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:0 Риу Аве Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:3 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Насьонал Мадейра Кубок лиги Риу Аве 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Риу Аве 0:3 Насьонал Мадейра Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|17
|14
|3
|0
|35 - 9
|45
|2.
|Порту
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 17
|39
|3.
|Брага
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 16
|36
|4.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 13
|31
|6.
|Витория Гимарайнш
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 13
|30
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|9.
|Тондела
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 21
|18
|11.
|Маритиму
|0:1 Заявка
|17
|5
|2
|10
|16 - 23
|17
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|8 - 14
|16
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|11 - 20
|16
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 23
|15
|15.
|Боавишта
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 27
|14
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 23
|13
|18.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 19
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 9
|22
|2.
|Брага
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|3.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|4.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|Тондела
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|8.
|Витория Гимарайнш
|0:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Фаренсе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Маритиму
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|18.
|Боавишта
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 4
|25
|2.
|Витория Гимарайнш
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|Порту
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 12
|15
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|6.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|8.
|Маритиму
|0:1 Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 14
|9
|9.
|Боавишта
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 12
|7
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 9
|6
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|1 - 6
|6
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 16
|4
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Насьонал Мадейра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра
Исход игры
Риу Аве
80.3% (118)
Ничья
15% (22)
Насьонал Мадейра
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (50)
Меньше
65.52% (95)
Обе команды забьют
Да
48.97% (71)
Нет
51.03% (74)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
40.8% (60)
2:1 Риу Аве
30.6% (45)
1:1 Ничья
14.3% (21)
2:0 Риу Аве
8.2% (12)
1:2 Насьонал Мадейра
2.7% (4)
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