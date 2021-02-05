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Риу Аве
0:0
Конец матча

Стадион:
Насьонал Мадейра
0'
35' Желтая карточка
Тарантини Рикардо
50' Желтая карточка
Азуни Ларри
55' Желтая карточка
Коэнтрау Фабиу
90' Желтая карточка
Пискителли Риккардо
0:0
90' Не забитый пенальти
Пеле Мамаду
90'+7
1
Кишек
Павел
25
Пинту
Иву
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
7
Желсон
Дала
8
Тарантини
Рикардо
16
Родригеш
Гонсалу
18
Пеле
Мамаду
17
Коэнтрау
Фабиу
11
Шику
Жеральдес
19
Ронан
1
Пискителли
Риккардо
22
Калинди
4
Pedro
Henrique3
33
Коррея
Руй
17
Вигариу
Жоау
11
Горре
Кенджи
5
Азуни
Ларри
55
Nuno
Borges2
45
Тиль
Венсан
88
Рамуш
Франсишку
35
Bryan
Rochez
Риу Аве
3-5-2
Насьонал Мадейра
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ryotaro Meshino 3 0.18
2. Мане Карлуш 2 0.12
3. Пиазон Лукас 2 (1) 0.12
4. Диего Лопес III 1 0.06
5. Желсон Дала 1 0.06
6. Пеле Мамаду 1 (1) 0.06
7. Сантос Адерлан 1 0.06
Насьонал Мадейра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bryan Rochez 3 0.18
2. Горре Кенджи 2 0.12
3. Микаэл Рубен 1 0.06
4. Рамуш Франсишку 1 0.06
5. Nuno Borges2 1 0.06
6. Азуни Ларри 0 0
7. Вигариу Жоау 0 0
8. Вити Витиньеш 0 0
9. Тиль Венсан 0 0
10. Альхассан Абдуллахи 0 0

Карточки

Риу Аве
# Игрок      
1. Боревкович Тони 4 0
2. Тарантини Рикардо 3 0
3. Пеле Мамаду 3 0
4. Пинту Иву 3 0
5. Ронан 3 0
6. Сантос Адерлан 3 0
7. Коэнтрау Фабиу 2 0
8. Филипе Аугусто 2 0
9. Амарал Педру 2 0
10. Габриэльзиньо 2 0
11. Силва Леандро 1 0
12. Диего Лопес III 1 0
13. Мане Карлуш 1 0
14. Шику Жеральдес 1 0
15. Ямбор Никола 1 0
16. Родригеш Гонсалу 1 0
17. Перейра Андре 1 0
Насьонал Мадейра
# Игрок      
1. Азуни Ларри 7 0
2. Pedro Henrique3 5 0
3. Микаэл Рубен 4 0
4. Горре Кенджи 4 0
5. Nuno Borges2 4 0
6. Сезар Жулио 1 1
7. Lucas Kal 2 0
8. Пискителли Риккардо 2 0
9. Жоао Виктор 1 0
10. Камачу Жоау 1 0
11. Риаскос Брайан 1 0
12. Рамуш Франсишку 1 0
13. Альхассан Абдуллахи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риу Аве 18.18% (2) 18.18% (2) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4)
 Насьонал Мадейра 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 50% (6) 8.33% (1) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Порту 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:2 Санта-Клара Спортинг Л 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:2 Эшторил
Риу Аве 3:0 Портимоненсе Пасуш де Феррейра 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:3 Маритиму Брага 3:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Фамаликан Риу Аве 0:0 Боавишта Жил Висенте 2:0 Риу Аве Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Насьонал Мадейра 2:1 Фамаликан Бенфика 1:1 Насьонал Мадейра Витория Гимарайнш 3:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Морейренсе
Насьонал Мадейра 2:4 Порту Насьонал Мадейра 0:2 Спортинг Л Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:1 Лейшоэш Порту 2:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:3 Санта-Клара Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Каса Пиа 2:3 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:1 Пасуш де Феррейра Брага 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Белененсеш Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Санта-Клара 2:1 Насьонал Мадейра

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Насьонал Мадейра: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:3 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига
Насьонал Мадейра 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Риу Аве 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:0 Риу Аве Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:3 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Насьонал Мадейра Кубок лиги Риу Аве 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Риу Аве 0:3 Насьонал Мадейра Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 1:0 Заявка 17 14 3 0 35 - 9 45
2. Порту Заявка 17 12 3 2 39 - 17 39
3. Брага Заявка 17 12 0 5 30 - 16 36
4. Бенфика 0:0 Заявка 17 10 4 3 30 - 16 34
5. Пасуш де Феррейра Заявка 16 9 4 3 24 - 13 31
6. Витория Гимарайнш 0:0 Заявка 16 9 3 4 20 - 13 30
7. Санта-Клара Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
8. Морейренсе Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
9. Тондела Заявка 16 5 3 8 15 - 25 18
10. Насьонал Мадейра Заявка 17 4 6 7 15 - 21 18
11. Маритиму 0:1 Заявка 17 5 2 10 16 - 23 17
12. Белененсеш Заявка 17 3 7 7 8 - 14 16
13. Риу Аве Заявка 17 3 7 7 11 - 20 16
14. Портимоненсе Заявка 17 4 3 10 14 - 23 15
15. Боавишта Заявка 16 2 8 6 16 - 27 14
16. Фамаликан Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
17. Фаренсе Заявка 16 3 4 9 16 - 23 13
18. Жил Висенте Заявка 16 3 4 9 11 - 19 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 9 7 1 1 21 - 9 22
2. Брага Заявка 8 7 0 1 12 - 4 21
3. Спортинг Л 1:0 Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
4. Бенфика 0:0 Заявка 9 6 2 1 16 - 8 20
5. Тондела Заявка 9 5 2 2 10 - 8 17
6. Пасуш де Феррейра Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
7. Морейренсе Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
8. Витория Гимарайнш 0:0 Заявка 8 4 0 4 8 - 10 12
9. Фаренсе Заявка 9 3 3 3 13 - 11 12
10. Насьонал Мадейра Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11. Портимоненсе Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
12. Белененсеш Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
13. Риу Аве Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
14. Жил Висенте Заявка 8 2 2 4 6 - 8 8
15. Санта-Клара Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Маритиму 0:1 Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
17. Фамаликан Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
18. Боавишта Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 1:0 Заявка 9 8 1 0 19 - 4 25
2. Витория Гимарайнш 0:0 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
3. Порту Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
4. Брага Заявка 9 5 0 4 18 - 12 15
5. Пасуш де Феррейра Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
6. Бенфика 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 8 14
7. Санта-Клара Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
8. Маритиму 0:1 Заявка 9 3 0 6 11 - 14 9
9. Боавишта Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
10. Фамаликан Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Морейренсе Заявка 8 2 2 4 4 - 9 8
12. Риу Аве Заявка 9 1 4 4 4 - 12 7
13. Насьонал Мадейра Заявка 8 1 3 4 4 - 9 6
14. Белененсеш Заявка 8 1 3 4 1 - 6 6
15. Жил Висенте Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
16. Портимоненсе Заявка 9 1 1 7 7 - 16 4
17. Фаренсе Заявка 7 0 1 6 3 - 12 1
18. Тондела Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Тарантини Рикардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Риу Аве 80.3% (118)
X 15% (22)
Насьонал Мадейра 4.8% (7)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.85 3.20 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.10 5.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 1.60 6.80
  4.00 1.48 7.97

Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Насьонал Мадейра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 2.80 1.40 2.10 1.68 1.60 2.25 1.21 4.10 1.06 7.80
6.70 1.09 6.35 1.14 3.04 1.43 2.28 1.63 1.68 2.13 1.35 2.98 1.24 3.56 1.08 6.20 1.06 6.95
1.68 2.18 1.15 5.30 1.09 7.20 2.10 1.93 1.08 7.77 1.88 1.92 1.06 8.80 1.03 12.00 1.02 13.00 1.08 8.65 1.07 9.27 0.00 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
1.55 2.54 1.32 3.54 1.46 2.82 1.31 3.59 1.60 2.43 1.40 3.05 2.26 1.68 1.89 1.99 1.68 2.28 1.50 2.69 1.24 4.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.64 2.17 1.31 3.25 1.06 8.00
2.36 1.57 1.66 2.22 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
1.35 3.15 1.03 12.00 1.17 4.90 1.08 7.70
2.66 1.50 2.18 1.71 1.69 2.22 1.44 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.23 1.61 1.52 2.41 1.12 5.60
3.60 1.29 2.48 1.54 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.05
3.50 1.30 2.50 1.53 1.62 2.27 1.22 4.19 1.13 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.71
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.05 1.21
Где смотреть матч Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра

Исход игры
Риу Аве
80.3% (118)
Ничья
15% (22)
Насьонал Мадейра
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (50)
Меньше
65.52% (95)
Обе команды забьют
Да
48.97% (71)
Нет
51.03% (74)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
40.8% (60)
2:1 Риу Аве
30.6% (45)
1:1 Ничья
14.3% (21)
2:0 Риу Аве
8.2% (12)
1:2 Насьонал Мадейра
2.7% (4)
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