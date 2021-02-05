Боавишта
1:2
Конец матча
Стадион: Бесса
Жил Висенте
0:1
24' ПенальтиЛино Сэмуел
32' Желтая карточкаНогейра
1:1
44' Гол в свои воротаПаулинью Паулу
68' Желтая карточкаГомес Анхель
70' Желтая карточкаАфонсо Жоао III
77' Желтая карточкаРами Адиль
1:2
85' ГолБарай Ив
90' Желтая карточкаБарай Ив
20
Леонардо
VI
11
Нжие
Юсуфа
17
Элис
Альберт
10
Гомес
Анхель
1
Денис
44
Ногейра
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
19
Педринью
V
25
Минеро
Лукас
7
Лоуренси
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Нжие ЮсуфаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертНападающий
-
10 Гомес АнхельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
- Защитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
- Основной состав
-
1 ДенисВратарь
- Защитник
-
44 НогейраЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
19 Педринью VПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Минеро ЛукасПолузащитник
-
7 ЛоуренсиНападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 РодригаоЗащитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Барай ИвНападающий
-
10 Аббас АлааНападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
2 Joel V
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
Ход матча
24'
0:1
32'
44'
1:1
68'
70'
77'
85'
1:2
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элис Альберт
|3
|0.18
|2.
|Гомес Анхель
|3 (1)
|0.18
|3.
|Хамаче Янис
|2
|0.12
|4.
|Зауэр Густаво
|2
|0.12
|5.
|Мангаш Рикарду
|2
|0.12
|6.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.06
|7.
|Гарсия Хави
|1
|0.06
|8.
|Сантуш Нуну III
|1
|0.06
|9.
|Девениш Кристиан
|1
|0.06
|10.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
|11.
|Кафумана Шоу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лино Сэмуел
|4 (1)
|0.24
|2.
|Лоуренси
|2
|0.12
|3.
|Родригао
|1
|0.06
|4.
|Барай Ив
|1
|0.06
|5.
|Гонсалвеш Клод
|1
|0.06
|6.
|Рубен Мигель
|1
|0.06
|7.
|Минеро Лукас
|1
|0.06
|8.
|Аббас Алаа
|1
|0.06
|9.
|Талоша Жоау
|0
|0
|10.
|Маркеш Педру
|0
|0
|11.
|Лоте Антуан
|0
|0
|12.
|Фудзимото Канья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Хави
|5
|1
|2.
|Авазьем Чидозье
|5
|1
|3.
|Паулиньо Жозе
|5
|0
|4.
|Гомес Анхель
|5
|0
|5.
|Элис Альберт
|2
|0
|6.
|Кэннон Реджи
|2
|0
|7.
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|8.
|Девениш Кристиан
|0
|1
|9.
|Рами Адиль
|1
|0
|10.
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|11.
|Леонардо VI
|1
|0
|12.
|Зауэр Густаво
|1
|0
|13.
|Бенгуче Хорхе
|1
|0
|14.
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|15.
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|16.
|Кафумана Шоу
|1
|0
|17.
|Хамаче Янис
|1
|0
|18.
|Сантос Натан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Афонсо Жоао III
|8
|0
|2.
|Ногейра
|6
|1
|3.
|Лоуренси
|3
|0
|4.
|Родригао
|2
|0
|5.
|Барай Ив
|2
|0
|6.
|Гонсалвеш Клод
|2
|0
|7.
|Талоша Жоау
|2
|0
|8.
|Рубен Мигель
|2
|0
|9.
|Joel V
|2
|0
|10.
|Минеро Лукас
|2
|0
|11.
|Ренан Соарес
|1
|0
|12.
|Tiago Lenho
|1
|0
|13.
|Leandro XII
|1
|0
|14.
|Денис
|1
|0
|15.
|Карвалью Витор
|1
|0
|16.
|Лоте Антуан
|1
|0
|17.
|Miullen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боавишта
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|6.25% (1)
|Жил Висенте
|0
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +3 =8 -9Портимоненсе 1:2 Боавишта Боавишта 0:2 Спортинг Л Тондела 3:1 Боавишта Боавишта 1:1 Санта-Клара
Маритиму 0:0 Боавишта Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве
Жил Висенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10Жил Висенте 1:2 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:2 Порту Брага 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Маритиму
Жил Висенте 3:2 Академику Визеу Фаренсе 3:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Белененсеш Фамаликан 0:1 Жил Висенте Униан Лейрия 0:3 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика Морейренсе 1:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Риу Аве Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Жил Висенте: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|36 - 9
|45
|2.
|Порту
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 17
|39
|3.
|Брага
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 16
|36
|4.
|Бенфика
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|26 - 14
|34
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 13
|30
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|9.
|Тондела
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 21
|18
|11.
|Маритиму
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|16 - 24
|17
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|8 - 14
|16
|14.
|Риу Аве
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|11 - 20
|16
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 23
|15
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|17.
|Боавишта
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 29
|14
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 9
|22
|2.
|Брага
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|12 - 4
|21
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|4.
|Бенфика
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|6.
|Тондела
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Фаренсе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Маритиму
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|18.
|Боавишта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 4
|25
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|Порту
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 12
|15
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|6.
|Бенфика
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|8.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 14
|9
|9.
|Боавишта
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 12
|7
|14.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 9
|6
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|1 - 6
|6
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 16
|4
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боавишта» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боавишта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боавишта» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боавишта 1:2 Жил Висенте
Исход игры
Боавишта
70.6% (101)
Ничья
23.8% (34)
Жил Висенте
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
24.11% (34)
Меньше
75.89% (107)
Обе команды забьют
Да
43.97% (62)
Нет
56.03% (79)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
42.7% (61)
2:1 Боавишта
20.3% (29)
1:1 Ничья
20.3% (29)
2:0 Боавишта
6.3% (9)
0:1 Жил Висенте
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:2 Жил Висенте
2.1% (3)
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