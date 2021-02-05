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  2. Матчи
  3. Португалия
Боавишта
1:2
Конец матча

Стадион:
Жил Висенте
0'
0:1
24' Пенальти
Лино Сэмуел
32' Желтая карточка
Ногейра
1:1
44' Гол в свои ворота
Паулинью Паулу
68' Желтая карточка
Гомес Анхель
70' Желтая карточка
Афонсо Жоао III
77' Желтая карточка
Рами Адиль
1:2
85' Гол
Барай Ив
90' Желтая карточка
Барай Ив
90'+8
20
Леонардо
VI
19
Мангаш
Рикарду
42
Девениш
Кристиан
3
Рами
Адиль
2
Кэннон
Реджи
11
Нжие
Юсуфа
8
Зауэр
Густаво
6
Гарсия
Хави
7
Сантуш
Нуну
III
17
Элис
Альберт
10
Гомес
Анхель
1
Денис
77
Паулинью
Паулу
44
Ногейра
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
19
Педринью
V
6
Афонсо
Жоао
III
25
Минеро
Лукас
7
Лоуренси
29
Лино
Сэмуел
20
Фудзимото
Канья
Боавишта
4-4-2
Жил Висенте
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элис Альберт 3 0.18
2. Гомес Анхель 3 (1) 0.18
3. Хамаче Янис 2 0.12
4. Зауэр Густаво 2 0.12
5. Мангаш Рикарду 2 0.12
6. Паулиньо Жозе 1 0.06
7. Гарсия Хави 1 0.06
8. Сантуш Нуну III 1 0.06
9. Девениш Кристиан 1 0.06
10. Бенгуче Хорхе 0 0
11. Кафумана Шоу 0 0
Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лино Сэмуел 4 (1) 0.24
2. Лоуренси 2 0.12
3. Родригао 1 0.06
4. Барай Ив 1 0.06
5. Гонсалвеш Клод 1 0.06
6. Рубен Мигель 1 0.06
7. Минеро Лукас 1 0.06
8. Аббас Алаа 1 0.06
9. Талоша Жоау 0 0
10. Маркеш Педру 0 0
11. Лоте Антуан 0 0
12. Фудзимото Канья 0 0

Карточки

Боавишта
# Игрок      
1. Гарсия Хави 5 1
2. Авазьем Чидозье 5 1
3. Паулиньо Жозе 5 0
4. Гомес Анхель 5 0
5. Элис Альберт 2 0
6. Кэннон Реджи 2 0
7. Сантуш Нуну III 2 0
8. Девениш Кристиан 0 1
9. Рами Адиль 1 0
10. Бракалли Рафаэл 1 0
11. Леонардо VI 1 0
12. Зауэр Густаво 1 0
13. Бенгуче Хорхе 1 0
14. Мангаш Рикарду 1 0
15. Рейзиньо Мигель 1 0
16. Кафумана Шоу 1 0
17. Хамаче Янис 1 0
18. Сантос Натан 1 0
Жил Висенте
# Игрок      
1. Афонсо Жоао III 8 0
2. Ногейра 6 1
3. Лоуренси 3 0
4. Родригао 2 0
5. Барай Ив 2 0
6. Гонсалвеш Клод 2 0
7. Талоша Жоау 2 0
8. Рубен Мигель 2 0
9. Joel V 2 0
10. Минеро Лукас 2 0
11. Ренан Соарес 1 0
12. Tiago Lenho 1 0
13. Leandro XII 1 0
14. Денис 1 0
15. Карвалью Витор 1 0
16. Лоте Антуан 1 0
17. Miullen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боавишта 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5) 6.25% (1)
 Жил Висенте 0 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Портимоненсе 1:2 Боавишта Боавишта 0:2 Спортинг Л Тондела 3:1 Боавишта Боавишта 1:1 Санта-Клара
Маритиму 0:0 Боавишта Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве
Жил Висенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Жил Висенте 1:2 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:2 Порту Брага 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Маритиму
Жил Висенте 3:2 Академику Визеу Фаренсе 3:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Белененсеш Фамаликан 0:1 Жил Висенте Униан Лейрия 0:3 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика Морейренсе 1:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Риу Аве Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Жил Висенте: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Боавишта 0:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Боавишта Примейра-лига Жил Висенте 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:2 Жил Висенте Примейра-лига
Боавишта 0:1 Жил Висенте Главная лига Жил Висенте 2:0 Боавишта Главная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 17 14 3 0 36 - 9 45
2. Порту Заявка 17 12 3 2 39 - 17 39
3. Брага Заявка 17 12 0 5 30 - 16 36
4. Бенфика Заявка 17 10 4 3 30 - 16 34
5. Пасуш де Феррейра Заявка 17 10 4 3 26 - 14 34
6. Витория Гимарайнш Заявка 16 9 3 4 20 - 13 30
7. Санта-Клара Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
8. Морейренсе Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
9. Тондела Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
10. Насьонал Мадейра Заявка 17 4 6 7 15 - 21 18
11. Маритиму Заявка 17 5 2 10 16 - 24 17
12. Жил Висенте Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16
13. Белененсеш Заявка 17 3 7 7 8 - 14 16
14. Риу Аве Заявка 17 3 7 7 11 - 20 16
15. Портимоненсе Заявка 17 4 3 10 14 - 23 15
16. Фамаликан Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
17. Боавишта Заявка 17 2 8 7 17 - 29 14
18. Фаренсе Заявка 16 3 4 9 16 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 9 7 1 1 21 - 9 22
2. Брага Заявка 8 7 0 1 12 - 4 21
3. Спортинг Л Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
4. Бенфика Заявка 9 6 2 1 16 - 8 20
5. Пасуш де Феррейра Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
6. Тондела Заявка 9 5 2 2 10 - 8 17
7. Морейренсе Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
8. Витория Гимарайнш Заявка 8 4 0 4 8 - 10 12
9. Фаренсе Заявка 9 3 3 3 13 - 11 12
10. Насьонал Мадейра Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11. Портимоненсе Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
12. Белененсеш Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
13. Риу Аве Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
14. Жил Висенте Заявка 8 2 2 4 6 - 8 8
15. Санта-Клара Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Маритиму Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
17. Фамаликан Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
18. Боавишта Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 8 1 0 20 - 4 25
2. Витория Гимарайнш Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
3. Порту Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
4. Брага Заявка 9 5 0 4 18 - 12 15
5. Пасуш де Феррейра Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
6. Бенфика Заявка 8 4 2 2 14 - 8 14
7. Санта-Клара Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
8. Маритиму Заявка 9 3 0 6 11 - 14 9
9. Боавишта Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
10. Фамаликан Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Морейренсе Заявка 8 2 2 4 4 - 9 8
12. Жил Висенте Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
13. Риу Аве Заявка 9 1 4 4 4 - 12 7
14. Насьонал Мадейра Заявка 8 1 3 4 4 - 9 6
15. Белененсеш Заявка 8 1 3 4 1 - 6 6
16. Портимоненсе Заявка 9 1 1 7 7 - 16 4
17. Фаренсе Заявка 7 0 1 6 3 - 12 1
18. Тондела Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Паулинью Паулу уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    32'
    Ногейра получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Лино Сэмуел из команды Жил Висенте забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Боавишта 70.6% (101)
X 23.8% (34)
Жил Висенте 5.6% (8)
Все прогнозы
2 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.33 2.85 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.82 2.77 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 2.31 1.48
  5.77 1.38 6.50

Самый высокий коэффициент на матч «Боавишта» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боавишта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боавишта» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 2.60 1.46 1.93 1.81 1.51 2.44 1.18 4.50
5.05 1.12 3.95 1.24 2.29 1.69 1.66 2.22 1.38 2.94 1.14 5.05 1.09 5.75 1.00 11.00 1.00 12.50
5.20 1.13 4.75 1.22 4.20 1.22 1.86 1.94 2.90 1.40 1.69 2.18 3.15 1.35 2.05 1.75 1.47 2.65 1.15 5.30 1.11 6.50 0.00 19.00 0.00 19.50 0.00 23.00
5.83 1.16 3.21 1.37 2.25 1.69 1.87 2.01 3.39 1.34 2.70 1.50 1.97 1.91 1.43 2.95 1.24 4.31 1.32 3.49 1.61 2.39 1.44 2.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.36 1.55 1.56 2.34 1.28 3.50 1.05 8.60
2.14 1.71 1.42 2.88 1.22 4.25 1.04 11.25 1.03 12.75
1.87 1.92 1.25 3.90 1.33 3.25 1.03 12.00 1.03 9.23
1.58 2.44 1.34 3.33 1.11 6.96 1.27 3.80 1.21 4.51 1.10 7.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.08 1.70 1.47 2.55 1.11 6.00
2.65 1.48 1.79 2.02 1.36 3.15 1.10 6.75 1.07 8.10
3.15 1.35 1.64 1.75 1.31 2.90 1.07 4.86 1.10 5.91

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.73
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.05 1.23
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Прогнозы на матч Боавишта 1:2 Жил Висенте

Исход игры
Боавишта
70.6% (101)
Ничья
23.8% (34)
Жил Висенте
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
24.11% (34)
Меньше
75.89% (107)
Обе команды забьют
Да
43.97% (62)
Нет
56.03% (79)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
42.7% (61)
2:1 Боавишта
20.3% (29)
1:1 Ничья
20.3% (29)
2:0 Боавишта
6.3% (9)
0:1 Жил Висенте
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:2 Жил Висенте
2.1% (3)
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