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Севилья
 
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Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 2 0.67
2. Де Йонг Люк 1 0.33
3. Окампос Лукас 1 0.33
4. Хордан Хоан 1 (1) 0.33
5. Торрес Оливер 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуэдеш Гонсалу 2 0.67
2. Вальехо Ману 1 0.33
3. Коба Куандреди 1 0.33
4. Собрино Рубен 1 0.33
5. Рачич Урош 1 0.33
6. Ли Кан Ин 1 0.33
7. Корреа Тьерри 1 0.33
8. Муса Юнус 1 0.33
9. Солер Карлос 1 (1) 0.33

Карточки

Севилья
# Игрок      
Валенсия
# Игрок      
1. Молина Гиллем 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Севилья 40% (2) 0 40% (2) 0 0 0 20% (1)
 Валенсия 30% (3) 0 10% (1) 10% (1) 0 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия
Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия

Последние игры между собой

Севилья: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Валенсия 0:1 Севилья Ла Лига Севилья 1:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:1 Валенсия Примера
Валенсия 1:1 Севилья Примера Севилья 0:2 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Севилья Примера Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Севилья Примера Валенсия 1:2 Севилья Примера
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2021, осталось 2 дня 17 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Севилья 80.6% (29)
    X 13.9% (5)
    Валенсия 5.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Валенсия
    1.72
    4.10
    5.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.58 4.10 5.70
    Бонус: 10 000 ₽ 1.67 3.95 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.72 4.10 5.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.59 3.90 5.20
      1.64 3.98 5.13

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    3.80 1.27 2.95 1.41 1.97 1.85 1.56 2.46 1.38 3.10 1.14 5.80
    9.20 1.02 8.50 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.04 1.95 1.55 2.45 1.37 2.99 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.40
    12.50 1.01 8.70 1.04 3.65 1.25 2.85 1.39 1.97 1.83 1.74 2.06 1.55 2.39 1.36 3.00 1.16 4.90 1.13 5.60 1.03 9.90 1.02 9.80 0.00 15.50
    3.83 1.26 2.96 1.40 2.30 1.62 1.97 1.85 1.74 2.09 1.52 2.54 1.33 3.25 1.12 6.43
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.97 1.78 1.44 2.65 1.10 6.20
    2.95 1.40 1.99 1.82 1.46 2.72 1.15 5.40 1.11 6.65
    1.99 1.82 1.42 2.75 1.13 5.20
    3.10 1.37 2.55 1.51 2.00 1.83 1.60 2.34 1.43 2.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.10 1.21 1.74 2.02 1.20 4.20
    4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
    2.95 1.37 1.77 1.99 1.31 3.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.90
    1.87 1.87
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    4.80 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    3.45 1.28
    Где смотреть матч Севилья - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Валенсия

    Исход игры
    Севилья
    80.6% (29)
    Ничья
    13.9% (5)
    Валенсия
    5.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    65.71% (23)
    Нет
    34.29% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    50% (18)
    1:0 Севилья
    19.4% (7)
    2:0 Севилья
    11.1% (4)
    1:1 Ничья
    8.3% (3)
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