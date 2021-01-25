Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|2
|0.67
|2.
|Де Йонг Люк
|1
|0.33
|3.
|Окампос Лукас
|1
|0.33
|4.
|Хордан Хоан
|1 (1)
|0.33
|5.
|Торрес Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.67
|2.
|Вальехо Ману
|1
|0.33
|3.
|Коба Куандреди
|1
|0.33
|4.
|Собрино Рубен
|1
|0.33
|5.
|Рачич Урош
|1
|0.33
|6.
|Ли Кан Ин
|1
|0.33
|7.
|Корреа Тьерри
|1
|0.33
|8.
|Муса Юнус
|1
|0.33
|9.
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Молина Гиллем
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Севилья
|40% (2)
|0
|40% (2)
|0
|0
|0
|20% (1)
|Валенсия
|30% (3)
|0
|10% (1)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия
Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия
Последние игры между собой
Севилья: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Валенсия 1:1 Севилья Примера Севилья 0:2 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Севилья Примера Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Севилья Примера Валенсия 1:2 Севилья Примера
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Севилья - Валенсия
Исход игры
Севилья
80.6% (29)
Ничья
13.9% (5)
Валенсия
5.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (20)
Меньше
42.86% (15)
Обе команды забьют
Да
65.71% (23)
Нет
34.29% (12)
Популярный счёт
2:1 Севилья
50% (18)
1:0 Севилья
19.4% (7)
2:0 Севилья
11.1% (4)
1:1 Ничья
8.3% (3)
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