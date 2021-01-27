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Райо Вальекано
 
Позже
Барселона
13
Димитриевски
Столе
28
Эрнандес
Марио
5
Катена
Алехандро
24
Савельич
Эстебан
3
Мартос
Иван
33
Гарсия
Франсиско
III
11
Мартин
Андрес
20
Монтиэль
Хонатан
6
Комесанья
Санти
14
Касми
Ясин
8
Трехо
Оскар
13
Нето
Мурара
28
Мингеса
Оскар
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
24
Фирпо
Жуниор
12
Пуч
Рикард
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
17
Тринкан
Франсишку
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
Райо Вальекано
5-4-1
Барселона
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартин Андрес 2 0.67
2. Касми Ясин 2 0.67
3. Бебе Тьягу 1 0.33
4. Катена Алехандро 1 0.33
5. Валентин Оскар 1 0.33
6. Эредия Антоньин 1 0.33
7. Адвинкула Луис 0 0
8. Монтиэль Хонатан 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брайтвайт Мартин 1 1
2. Дембеле Усман 1 1
3. Гонсалес Педро 0 0

Карточки

Райо Вальекано
# Игрок      
Барселона
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Райо Вальекано 0 12.5% (1) 37.5% (3) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Барселона 0 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Райо Вальекано Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Райо Вальекано 1:3 Мальорка Мирандес 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Эльче Аро Депортиво 1:3 Райо Вальекано
Райо Вальекано 2:1 Алькоркон Райо Вальекано 2:0 Лас-Пальмас Теруэль 2:3 Райо Вальекано Жирона 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 УД Логроньес Леганес 1:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:0 Картахена Сарагоса 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Кастельон Спортинг Хихон 1:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Альмерия Луго 1:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Фуэнлабрада Альбасете 2:1 Райо Вальекано Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:0 Эспаньол
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев

Последние игры между собой

Райо Вальекано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 0
Барселона 3:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:3 Барселона Примера Райо Вальекано 1:5 Барселона Примера Барселона 5:2 Райо Вальекано Примера
Барселона 6:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:2 Барселона Примера Барселона 6:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:4 Барселона Примера Барселона 3:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:5 Барселона Примера Райо Вальекано 0:7 Барселона Примера Барселона 4:0 Райо Вальекано Примера
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2021, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Райо Вальекано 0.7% (1)
    X 1.4% (2)
    Барселона 97.9% (142)
    -1
    выиграет Барселона
    "Барселона" и Кубок - вещи совместимые, но до определённого момента. На текущей стадии, кажется,... Ещё
    Андрей Трунов #
    Все прогнозы
    1.95 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Барселона
    9.20
    5.80
    1.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.50 5.30 1.40
    Бонус: 10 000 ₽ 9.20 5.80 1.31
    Бонус: 5 000 ₽ 8.40 4.95 1.39
    Бонус: 5 000 ₽ 8.20 5.20 1.36
      8.92 4.88 1.39

    Самый высокий коэффициент на матч «Райо Вальекано» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Райо Вальекано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Райо Вальекано» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.40 1.15 4.05 1.23 2.60 1.50 2.08 1.76 1.66 2.23 1.32 3.30 1.28 3.75 1.12 6.00 1.11 6.80
    9.80 1.01 4.90 1.13 4.15 1.20 2.49 1.51 2.01 1.80 1.70 2.27 1.38 3.04 1.28 3.50 1.10 5.75 1.08 6.30 1.01 9.90
    12.50 1.01 5.30 1.14 4.40 1.20 2.60 1.49 2.12 1.72 1.87 1.82 1.76 2.06 1.67 2.20 1.36 3.00 1.27 3.60 1.12 5.80 1.09 6.40 1.02 10.00 1.01 10.50
    4.85 1.20 2.45 1.59 2.18 1.72 1.92 1.95 1.70 2.21 1.57 2.48 1.51 2.66 1.23 4.37 1.10 7.77
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.75 1.25 2.60 1.46 1.65 2.16 1.17 4.60
    3.26 1.34 2.79 1.53 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.90
    2.55 1.48 1.66 2.21 1.25 3.70
    3.18 1.38 2.52 1.55 1.89 1.98 1.61 2.38 1.42 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.20 1.14 2.10 1.69 1.56 2.34 1.33 3.10
    5.40 1.15 4.20 1.23 2.11 1.73 1.57 2.40 1.36 3.15
    3.40 1.29 2.06 1.68 1.57 2.35 1.35 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.84 1.90
    1.84 1.90
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    3.20 1.32
    Где смотреть матч Райо Вальекано - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Барселона

    Исход игры
    Райо Вальекано
    0.7% (1)
    Ничья
    1.4% (2)
    Барселона
    97.9% (142)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.28% (85)
    Меньше
    39.72% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    53.19% (75)
    Нет
    46.81% (66)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    33.1% (48)
    1:3 Барселона
    25.5% (37)
    1:2 Барселона
    22.8% (33)
    0:3 Барселона
    6.9% (10)
    0:1 Барселона
    4.1% (6)
    1:4 Барселона
    2.1% (3)
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