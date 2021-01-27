Райо Вальекано
Позже
Барселона
14
Касми
Ясин
13
Нето
Мурара
24
Фирпо
Жуниор
12
Пуч
Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Касми ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Ресио ИкерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Andoni Iraola
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Вратарь
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартин Андрес
|2
|0.67
|2.
|Касми Ясин
|2
|0.67
|3.
|Бебе Тьягу
|1
|0.33
|4.
|Катена Алехандро
|1
|0.33
|5.
|Валентин Оскар
|1
|0.33
|6.
|Эредия Антоньин
|1
|0.33
|7.
|Адвинкула Луис
|0
|0
|8.
|Монтиэль Хонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брайтвайт Мартин
|1
|1
|2.
|Дембеле Усман
|1
|1
|3.
|Гонсалес Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Райо Вальекано
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +11 =4 -5Райо Вальекано 1:3 Мальорка Мирандес 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Эльче Аро Депортиво 1:3 Райо Вальекано
Райо Вальекано 2:1 Алькоркон Райо Вальекано 2:0 Лас-Пальмас Теруэль 2:3 Райо Вальекано Жирона 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 УД Логроньес Леганес 1:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:0 Картахена Сарагоса 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Кастельон Спортинг Хихон 1:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Альмерия Луго 1:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Фуэнлабрада Альбасете 2:1 Райо Вальекано Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:0 Эспаньол
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев
Последние игры между собой
Райо Вальекано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Райо Вальекано» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Райо Вальекано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Райо Вальекано» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Райо Вальекано - Барселона
Исход игры
Райо Вальекано
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Барселона
97.9% (142)
Тотал 2.5
Больше
60.28% (85)
Меньше
39.72% (56)
Обе команды забьют
Да
53.19% (75)
Нет
46.81% (66)
Популярный счёт
0:2 Барселона
33.1% (48)
1:3 Барселона
25.5% (37)
1:2 Барселона
22.8% (33)
0:3 Барселона
6.9% (10)
0:1 Барселона
4.1% (6)
1:4 Барселона
2.1% (3)
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