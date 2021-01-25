Райо Вальекано
Позже
Барселона
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартин Андрес
|2
|0.67
|2.
|Касми Ясин
|2
|0.67
|3.
|Бебе Тьягу
|1
|0.33
|4.
|Катена Алехандро
|1
|0.33
|5.
|Валентин Оскар
|1
|0.33
|6.
|Эредия Антоньин
|1
|0.33
|7.
|Адвинкула Луис
|0
|0
|8.
|Монтиэль Хонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брайтвайт Мартин
|1
|1
|2.
|Дембеле Усман
|1
|1
|3.
|Гонсалес Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Райо Вальекано
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +11 =4 -5Райо Вальекано 1:3 Мальорка Мирандес 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Эльче Аро Депортиво 1:3 Райо Вальекано
Райо Вальекано 2:1 Алькоркон Райо Вальекано 2:0 Лас-Пальмас Теруэль 2:3 Райо Вальекано Жирона 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 УД Логроньес Леганес 1:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:0 Картахена Сарагоса 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Кастельон Спортинг Хихон 1:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Альмерия Луго 1:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Фуэнлабрада Альбасете 2:1 Райо Вальекано Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:0 Эспаньол
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев
Последние игры между собой
Райо Вальекано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Райо Вальекано» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Райо Вальекано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Райо Вальекано» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Райо Вальекано - Барселона
Исход игры
Райо Вальекано
0% (0)
Ничья
6.1% (2)
Барселона
93.9% (31)
Тотал 2.5
Больше
59.38% (19)
Меньше
40.63% (13)
Обе команды забьют
Да
59.38% (19)
Нет
40.63% (13)
Популярный счёт
0:2 Барселона
33.3% (11)
1:2 Барселона
30.3% (10)
1:3 Барселона
21.2% (7)
0:3 Барселона
6.1% (2)
1:1 Ничья
6.1% (2)
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