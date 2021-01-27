Лорьян
3:2
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
Дижон
10' Желтая карточкаБальде Мама
26' Желтая карточкаКонате Мусса
1:0
30' ГолЧалоба Трево
1:1
39' ГолМанга Экеле
1:2
42' ГолБальде Мама
2:2
58' ГолМоффи Теремас
65' Желтая карточкаYoann Etienne
73' Желтая карточкаНдонг Ибраим
90' Желтая карточкаЧалоба Трево
3:2
90' Гол в свои воротаРасьоппи Антони
19
Висса
Йоан
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
11
Конате
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Бартуш ТеддиВратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
-
11 Конате МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
-
29 Добре МихайПолузащитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
10'
26'
30'
1:0
39'
1:1
42'
58'
65'
73'
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|5 (2)
|0.25
|2.
|Моффи Теремас
|5
|0.25
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.2
|4.
|Грбич Адриан
|3 (2)
|0.15
|5.
|Буасгар Кентен
|1
|0.05
|6.
|Монкондю Томас
|1
|0.05
|7.
|Чалоба Трево
|1
|0.05
|8.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.05
|9.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|10.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
|11.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|6
|0.29
|2.
|Конате Мусса
|3
|0.14
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.1
|4.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.05
|5.
|Шедлер Орельен
|1
|0.05
|6.
|Кулибали Сену
|1
|0.05
|7.
|Музинга Нгонда
|1
|0.05
|8.
|Целина Берсант
|0
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|10.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|11.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|12.
|Ассале Рожер
|0
|0
|13.
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|4
|0
|2.
|Ле Фе Энцо
|4
|0
|3.
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|4.
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|5.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|6.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|7.
|Лорьенте Арман
|3
|0
|8.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|9.
|Абергель Лоран
|2
|0
|10.
|Висса Йоан
|2
|0
|11.
|Мендес Убулан
|2
|0
|12.
|Морель Жереми
|1
|0
|13.
|Монкондю Томас
|1
|0
|14.
|Нарди Поль
|1
|0
|15.
|Чалоба Трево
|1
|0
|16.
|Диарра Стефан
|1
|0
|17.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|18.
|Yoann Etienne
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шейх Пап
|5
|0
|2.
|Ндонг Ибраим
|4
|0
|3.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|4.
|Саммаритано Фредерик
|3
|0
|5.
|Конате Мусса
|3
|0
|6.
|Шафик Фуад
|3
|0
|7.
|Целина Берсант
|3
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|3
|0
|9.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|10.
|Бальде Мама
|2
|0
|11.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|12.
|Музинга Нгонда
|2
|0
|13.
|Ассале Рожер
|0
|1
|14.
|Манга Экеле
|1
|0
|15.
|Лаутоа Веслей
|1
|0
|16.
|Мари Жордан
|1
|0
|17.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|18.
|Боэ Саша
|1
|0
|19.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|Дижон
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +3 =3 -14Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн
Дижон Последние 20 матчей: +2 =9 -9Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Дижон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|2.
|Лилль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|36 - 15
|45
|3.
|Лион
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|44 - 19
|43
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|7.
|Бордо
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 22
|32
|8.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 30
|31
|9.
|Метц
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 18
|31
|10.
|Анже
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 33
|30
|11.
|Монпелье
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|33 - 39
|28
|12.
|Ницца
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|31 - 37
|26
|14.
|Страсбург
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|30 - 33
|24
|15.
|Реймс
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 31
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|20 - 35
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|18.
|Лорьян
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|23 - 40
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Реймс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров