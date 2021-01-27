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  3. Франция
Лорьян
3:2
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
10' Желтая карточка
Бальде Мама
26' Желтая карточка
Конате Мусса
1:0
30' Гол
Чалоба Трево
1:1
39' Гол
Манга Экеле
1:2
42' Гол
Бальде Мама
2:2
58' Гол
Моффи Теремас
65' Желтая карточка
Yoann Etienne
73' Желтая карточка
Ндонг Ибраим
90' Желтая карточка
Чалоба Трево
3:2
90' Гол в свои ворота
Расьоппи Антони
90'+8
1
Дрейер
Маттье
8
Чалоба
Трево
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
31
Yoann
Etienne
23
Монкондю
Томас
18
Лемуан
Фабьен
11
Буасгар
Кентен
22
Делаплас
Жонатан
13
Моффи
Теремас
19
Висса
Йоан
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
7
Саммаритано
Фредерик
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
17
Бальде
Мама
11
Конате
Мусса
Лорьян
4-3-3
Дижон
4-4-2

Ход матча

10'
 
Бальде Мама
26'
 
Конате Мусса
30'
Чалоба Трево
1:0
39'
1:1
Манга Экеле
(Боэ Саша)
42'
1:2
Бальде Мама
(Саммаритано Фредерик)
58'
Моффи Теремас
(Делаплас Жонатан)
2:2
65'
Yoann Etienne
 
70'
Абергель Лоран
Монкондю Томас
 
72'
 
Целина Берсант
Эбимбе Эрик
72'
 
Ассале Рожер
Саммаритано Фредерик
73'
 
Ндонг Ибраим
79'
 
Лаутоа Веслей
Шейх Пап
80'
Ле Фе Энцо
Лемуан Фабьен
 
87'
Амель Пьер-Ив
Буасгар Кентен
 
88'
 
Добре Михай
Бальде Мама
90'
Чалоба Трево
 
90'
Расьоппи Антони
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 5 (2) 0.25
2. Моффи Теремас 5 0.25
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.2
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.15
5. Буасгар Кентен 1 0.05
6. Монкондю Томас 1 0.05
7. Чалоба Трево 1 0.05
8. Гравильон Эндрю 1 0.05
9. Лорьенте Арман 0 0
10. Делаплас Жонатан 0 0
11. Ле Фе Энцо 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.29
2. Конате Мусса 3 0.14
3. Манга Экеле 2 0.1
4. Эбимбе Эрик 1 0.05
5. Шедлер Орельен 1 0.05
6. Кулибали Сену 1 0.05
7. Музинга Нгонда 1 0.05
8. Целина Берсант 0 0
9. Шуиар Мунир 0 0
10. Саммаритано Фредерик 0 0
11. Ндонг Ибраим 0 0
12. Ассале Рожер 0 0
13. Боэ Саша 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 4 0
2. Ле Фе Энцо 4 0
3. Гравильон Эндрю 2 1
4. Лемуан Фабьен 3 0
5. Буасгар Кентен 3 0
6. Амель Пьер-Ив 3 0
7. Лорьенте Арман 3 0
8. Делаплас Жонатан 1 1
9. Абергель Лоран 2 0
10. Висса Йоан 2 0
11. Мендес Убулан 2 0
12. Морель Жереми 1 0
13. Монкондю Томас 1 0
14. Нарди Поль 1 0
15. Чалоба Трево 1 0
16. Диарра Стефан 1 0
17. Уоджа Франклин 1 0
18. Yoann Etienne 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Шейх Пап 5 0
2. Ндонг Ибраим 4 0
3. Панзо Джонатан 4 0
4. Саммаритано Фредерик 3 0
5. Конате Мусса 3 0
6. Шафик Фуад 3 0
7. Целина Берсант 3 0
8. Шуиар Мунир 3 0
9. Альягбе Сатурнин 2 0
10. Бальде Мама 2 0
11. Эбимбе Эрик 2 0
12. Музинга Нгонда 2 0
13. Ассале Рожер 0 1
14. Манга Экеле 1 0
15. Лаутоа Веслей 1 0
16. Мари Жордан 1 0
17. Шедлер Орельен 1 0
18. Боэ Саша 1 0
19. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 9.52% (2) 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 28.57% (6)
 Дижон 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн
ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян
Дижон Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон
Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Дижон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Дижон 0:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:3 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Дижон Кубок лиги
Лорьян 0:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 21 13 6 2 36 - 15 45
3. Лион Заявка 21 12 7 2 44 - 19 43
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен Заявка 21 4 7 10 20 - 35 19
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Лорьян Заявка 20 4 3 13 23 - 40 15
19. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
20. Дижон Заявка 21 2 9 10 15 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Лорьян Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
4. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 1.42 7.30
Бонус: 10 000 ₽ 2.29 3.30 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.52 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 1.47 7.20
  5.35 1.34 8.50

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.20 1.06 3.45 1.32 2.65 1.49 1.84 1.97 1.47 2.75 1.32 3.45 1.11 6.80
9.00 1.02 8.00 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.75 1.08 6.30
6.80 1.10 5.30 1.15 4.60 1.19 3.35 1.31 2.12 1.77 1.92 1.87 1.42 2.85 3.90 1.25 2.65 1.47 1.52 2.52 1.08 7.77 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 12.00
7.29 1.11 4.85 1.20 2.13 1.77 3.32 1.35 2.26 1.68 1.86 2.02 1.62 2.39 1.37 3.21 4.10 1.25 3.41 1.34 2.72 1.49 1.98 1.90 1.38 3.15 1.21 4.61 1.33 3.47 1.18 5.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.84 1.90 1.38 2.90 1.08 6.80
2.88 1.42 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
2.04 1.77 1.31 3.35 1.33 4.90 1.03 12.00 1.02 13.00
1.79 2.10 1.49 2.72 1.20 4.88 1.14 6.03 1.20 4.86 1.24 4.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.24 2.65 1.45 1.66 2.11 1.17 4.60
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.25 3.95 1.17 5.00
2.60 1.47 1.66 2.14 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.99
1.75 1.72
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.35 1.30
Где смотреть матч Лорьян 3:2 Дижон онлайн

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